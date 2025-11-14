Rehvitöökodades on käes sügisene tippaeg

Esimene lumesadu ei ole enam kaugel ning rehvitöökodades võib ooteaeg olla nädalapikkune. Talverehvide torm kestab veel mitu nädalat.

Käes on see aeg aastast, kui ilmateade hoiatab esimese lume eest ja see tähendab vaid üht, et järjekorrad rehvivahetuspunktides on nädalapikkused.

"Meil on juba mitu nädalat selles mõttes tihe graafik, et täna enam aega kirja ei saa kindlasti. Meil on ooteaeg nädal aega," ütles Minurehvid OÜ teenindusmeister Tauno Haapsal.

"Oleme juba kuu aega päris aktiivselt tegutsenud. Lamellrehvidega sõitvad inimesed on õppinud varasemast aastatest ja toimetavad oluliselt varem juba," lausus Kummid24 OÜ juhataja Tanel Adamson.

Seejuures ei ole eristatav, kas eelistatakse rohkem lamell- või naastrehve, see valik tehakse suuresti elustiilist lähtuvalt. Töökojad tõdevad, et rehvid on läinud kallimaks.

"Kindlasti on tunda, et soodsamaid rehve on hakatud rohkem ostma. Rehvitöökojad ja e-poed ise väga palju mõjutada ei saa, tehastes toimub põhiline hinna määramine. Meie ostame, lisame oma marginaali, mida me oleme kogu aeg lisanud, ja paraku meie käed jäävad seal lühikeseks. Aga on kallimaks läinud ja julgen öelda, et lähevad uuest aastast veel kallimaks," ütles Adamson.

Lõviosa autosid saab ilmselt detsembri keskpaigaks uued sussid alla. Rehvivahetuse torm ei pruugi vaibuda veel niipea.

"Kes praegu paneb kehvad rehvid alla, ja kui uuesti talv tuleb, tullakse uuesti vahetama. Siis hakatakse mõtlema. Siis kui on vajadus parema rehvi järele, siis avanevad rahakoti lõuad ka," lausus Haapsal.