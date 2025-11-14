X!

Rehvitöökodades on käes sügisene tippaeg

Eesti
Foto: Olev Kenk / ERR
Eesti

Esimene lumesadu ei ole enam kaugel ning rehvitöökodades võib ooteaeg olla nädalapikkune. Talverehvide torm kestab veel mitu nädalat.

Käes on see aeg aastast, kui ilmateade hoiatab esimese lume eest ja see tähendab vaid üht, et järjekorrad rehvivahetuspunktides on nädalapikkused.

"Meil on juba mitu nädalat selles mõttes tihe graafik, et täna enam aega kirja ei saa kindlasti. Meil on ooteaeg nädal aega," ütles Minurehvid OÜ teenindusmeister Tauno Haapsal.

"Oleme juba kuu aega päris aktiivselt tegutsenud. Lamellrehvidega sõitvad inimesed on õppinud varasemast aastatest ja toimetavad oluliselt varem juba," lausus Kummid24 OÜ juhataja Tanel Adamson.

Seejuures ei ole eristatav, kas eelistatakse rohkem lamell- või naastrehve, see valik tehakse suuresti elustiilist lähtuvalt. Töökojad tõdevad, et rehvid on läinud kallimaks.

"Kindlasti on tunda, et soodsamaid rehve on hakatud rohkem ostma. Rehvitöökojad ja e-poed ise väga palju mõjutada ei saa, tehastes toimub põhiline hinna määramine. Meie ostame, lisame oma marginaali, mida me oleme kogu aeg lisanud, ja paraku meie käed jäävad seal lühikeseks. Aga on kallimaks läinud ja julgen öelda, et lähevad uuest aastast veel kallimaks," ütles Adamson.  

Lõviosa autosid saab ilmselt detsembri keskpaigaks uued sussid alla.  Rehvivahetuse torm ei pruugi vaibuda veel niipea.

"Kes praegu paneb kehvad rehvid alla, ja kui uuesti talv tuleb, tullakse uuesti vahetama. Siis hakatakse mõtlema. Siis kui on vajadus parema rehvi järele, siis avanevad rahakoti lõuad ka," lausus Haapsal.

Toimetaja: Marko Tooming

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:17

ETV spordisaade, 14. november

22:15

Stockholmis sõitis buss inimeste sekka, kolm inimest hukkus Uuendatud

22:06

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:01

Kullas: ülilahe, et selline üritus on Eestisse saadud

21:42

Soome kaotas Pukki viimases valikmängus ootamatult Maltale

21:31

Rehvitöökodades on käes sügisene tippaeg

21:26

Nädalavahetus toob heitliku ilma ja libeduse tänavaile

21:25

Tehumardi monumendist sai Eesti esimene ümbermõtestatud monumentaalmälestis

21:23

Fotod: kartulikasvatusühistu hankis kulude vähendamiseks pakkimisroboti

21:20

ERR Berliinis: Saksamaa noorte seas pole ajateenistus väga populaarne

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:35

PPA alustas Isa Khalilovi elamisloa tühistamist

20:33

Ukraina tabas Novorossiiski naftasadamat Uuendatud

13:13

Sotsiaalministeerium plaanib tõsta pensioniea 65 aastale ja kolmele kuule

13.11

Karjalas kukkus alla Vene hävitaja Su-30

09:27

USA kuulutas välja uue sõjalise operatsiooni Lõuna-Ameerikas

13.11

E-Piim on rahalistes raskustes, ettevõtte juhiks toodi Peep Peterson

13.11

Sõja 1359. päev:Ukraina kinnitas rakettide Flamingo kasutamist Venemaa taristu ründamiseks Uuendatud

16:59

Kaitsevägi kutsub järgmisel aastal ajateenistusse oluliselt vähem noori

14:59

Riik ehitab Imavere ristmiku ümber

13.11

EL plaanib Hiina väikepakkidele järgmisel aastal kehtestada tollimaksu

ilmateade

loe: sport

22:17

ETV spordisaade, 14. november

22:01

Kullas: ülilahe, et selline üritus on Eestisse saadud

21:42

Soome kaotas Pukki viimases valikmängus ootamatult Maltale

21:19

Kanadas õppiv Sirgi: minu siht on minna USA-sse ülikooli

loe: kultuur

18:56

Kinno jõuab eesti näitlejate osalusel Eestis filmitud Hollywoodi märul

18:54

Juurel valmis tehisaru abiga raamat, mis parodeerib levimuusika klišeesid

18:53

Noorte sümfooniaorkestrite festivalil osaleb tänavu 21 kollektiivi

15:00

Alexandra Pärna lühifilm valiti Cannes'i lühifilmifestivalil parimaks tudengifilmiks

loe: eeter

16:07

Füsioterapeut: kompressioonpõlvikud aitavad väsinud jalgadel taastuda

14:31

Toitumisterapeut: maitsemeele teadlik harjutamine aitab magusaisu ohjata

12:53

Oskar Seeman: olen ise ka peast veel pigem laps

11:59

Saate võttel rängalt kukkunud Viilma: selleni viis mu riskialdis iseloom

Raadiouudised

18:45

Haapsalus tekkis detailplaneeringuga kinnistule ehituskeeluala

18:40

Euroopa Liit plaanib kaotada väikepakkide tollimaksu erandi

18:40

Päevakaja (14.11.2025 18:00:00)

17:30

Kartulikasvatajad võtsid Roosna-Allikul kasutusele Eestis ainulaadse pakkimisroboti

17:25

Tuleval aastal võetakse ajateenistusse vaid 1200 kutsealust

17:25

Keskerakond ja Isamaa jõudsid Tallinnas haridusteemades kokkuleppele

16:00

Kiviselg: Ukrainas Oleksandrivka piirkonnas võib tekkida venelaste läbimurde oht

15:25

Raadiouudised (14.11.2025 15:00:00)

12:35

Tartus lisandub järgmisel õppeaastal kümneid gümnaasiumikohti

12:35

Laupäeval sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo