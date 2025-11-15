Rootsi ehitab kaks uut allveelaeva

Rootsi suurendab oma allveelaevade arvu praeguselt kolmelt viiele. Soome mereväel pole allveelaevu olnud pärast Teist maailmasõda, vahendas Yle.

Kokkulepete kohaselt ei ole Ahvenamaale lubatud sõdureid ega sõjalisi kindlustusi.

Saariselka piirkonna keskne asukoht Läänemeres muudab aga selle strateegiliselt oluliseks. Rootsi kaitseminister Jonson ei tunne, et Ahvenamaa moodustaks sõjalise vaakumi. "Ma ei näe mingit vaakumit, vastupidi, me tugevdame sõjalist võimekust," ütles Rootsi kaitseminister Jonson Hufvudstadsbladetis.

SVT teatas oktoobris, et Rootsi kahe uue allveelaeva hind on juba tõusnud üle kahe miljardi euro. Ka nende valmimine on edasi lükatud.

Teate kohaselt ilmuvad need Läänemerre 2030. aastate alguses. Rootsi hangib ka neli uut pealveelaeva.

Viimastel aastatel on Taani ja Rootsi tugevdanud strateegiliselt oluliste Läänemere saarte Bornholmi ja Gotlandi kaitset pärast seda, kui Venemaa tungis Ukrainasse.

Jonson osales sel nädalal Helsingis toimunud Põhjamaade ja Balti riikide kaitseministrite kohtumisel.