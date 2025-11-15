X!

Rootsi ehitab kaks uut allveelaeva

Välismaa
Rootsi allveelaev HMS Gotland asub Karlskrona mereväebaasi sadamas.
Rootsi allveelaev HMS Gotland asub Karlskrona mereväebaasi sadamas. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Rootsi ehitab juurde kaks uut allveelaeva, et neid kriisi korral kasutada näiteks Soomele kuuluva Ahvenamaa kaitsmiseks, ütles Rootsi kaitseminister Pål Jonson Hufvudstadsbladetile (HBL) antud intervjuus.

Rootsi suurendab oma allveelaevade arvu praeguselt kolmelt viiele. Soome mereväel pole allveelaevu olnud pärast Teist maailmasõda, vahendas Yle.

Kokkulepete kohaselt ei ole Ahvenamaale lubatud sõdureid ega sõjalisi kindlustusi.

Saariselka piirkonna keskne asukoht Läänemeres muudab aga selle strateegiliselt oluliseks. Rootsi kaitseminister Jonson ei tunne, et Ahvenamaa moodustaks sõjalise vaakumi. "Ma ei näe mingit vaakumit, vastupidi, me tugevdame sõjalist võimekust," ütles Rootsi kaitseminister Jonson Hufvudstadsbladetis.

SVT teatas oktoobris, et Rootsi kahe uue allveelaeva hind on juba tõusnud üle kahe miljardi euro. Ka nende valmimine on edasi lükatud.

Teate kohaselt ilmuvad need Läänemerre 2030. aastate alguses. Rootsi hangib ka neli uut pealveelaeva.

Viimastel aastatel on Taani ja Rootsi tugevdanud strateegiliselt oluliste Läänemere saarte Bornholmi ja Gotlandi kaitset pärast seda, kui Venemaa tungis Ukrainasse.

Jonson osales sel nädalal Helsingis toimunud Põhjamaade ja Balti riikide kaitseministrite kohtumisel.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:58

ETV spordisaade, 15. november

21:52

Rootsi ehitab kaks uut allveelaeva

21:23

Piusa külastuskeskus näitab 3D-s liivakaevanduse käike

21:17

Pühapäeval sajab vihma ja lörtsi

21:15

ERR Kiievis: ukrainlased on korruptsiooniskandaalist väga löödud

21:08

Analüüs näeks metsade looduskaitse piirangute leevendamist

20:58

Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

20:39

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

19:43

Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

19:34

Saaliliiga liider FC Bunker Partner sai neljanda võidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:18

Majanduskasvu nõukoda lõpetab uuel aastal ettepanekute tegemise

14.11

Kaitsevägi kutsub järgmisel aastal ajateenistusse oluliselt vähem noori

14.11

Stockholmis sõitis buss inimeste sekka, kolm inimest hukkus Uuendatud

14.11

Tehumardi monumendist sai Eesti esimene ümbermõtestatud monumentaalmälestis

13:55

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

14.11

Riik ehitab Imavere ristmiku ümber

14.11

Haapsalus tekkis kehtiva detailplaneeringuga alale ehituskeeluala

14.11

PPA alustas Isa Khalilovi elamisloa tühistamist

14.11

Kinno jõuab eesti näitlejate osalusel Eestis filmitud Hollywoodi märul

14.11

Sotsiaalministeerium plaanib tõsta pensioniea 65 aastale ja kolmele kuule

ilmateade

loe: sport

21:58

ETV spordisaade, 15. november

20:58

Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

20:39

Kalev/Cramo püstitas uue peatreeneri debüütmängus hooaja punktirekordi

19:43

Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

loe: kultuur

15:26

Galerii: lauluväljakul avati Heino Kaljuste nimeline mälestuspink

12:13

Tuuli Peremees: balletis kuulutatakse sind 30-aastaselt vanaks tantsijaks

11:25

Arvustus. Sõnateatri avamine, tammepuust langeva käbiga

11:18

Heino Kaljuste nimelised stipendiumid pälvisid Ingrid Kõrvits ja Ingrid Orumaa

loe: eeter

14:08

Emili Rohumaa debüütlühialbumist: mu lauludes on sõna hästi olulisel kohal

13:49

Lembe Lokk: Prantsusmaal on põhjamaistel naistel väga vabameelne kuvand

11:30

Galerii ja video: R2 minilaivil esines ansambel Angus

10:49

Mart Juur AI abil kirjutatud uuest raamatust: see on leksikoni paroodia

Raadiouudised

19:15

Eesti avas Berliinis ettevõtluskeskuse

19:15

Isamaa ja Reformierakond moodustasid Otepääl võimuliidu

18:35

Päevakaja (15.11.2025 18:00:00)

14.11

Haapsalus tekkis detailplaneeringuga kinnistule ehituskeeluala

14.11

Euroopa Liit plaanib kaotada väikepakkide tollimaksu erandi

14.11

Päevakaja (14.11.2025 18:00:00)

14.11

Kartulikasvatajad võtsid Roosna-Allikul kasutusele Eestis ainulaadse pakkimisroboti

14.11

Tuleval aastal võetakse ajateenistusse vaid 1200 kutsealust

14.11

Keskerakond ja Isamaa jõudsid Tallinnas haridusteemades kokkuleppele

14.11

Kiviselg: Ukrainas Oleksandrivka piirkonnas võib tekkida venelaste läbimurde oht

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo