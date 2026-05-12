Rootsi kaitseväe juhataja: Venemaa võib tahta NATO-t peagi proovile panna

Rootsi kaitseväe juhataja Michael Claesson.
Rootsi kaitseväe juhataja Michael Claesson. Autor/allikas: SCANPIX/Edijs Pālens/LETA
Rootsi kaitseväe juhataja kindral Michael Claesson ütles teleusutluses, et julgeolekuolukord Läänemere ümbruses halveneb ning Venemaa võib NATO ühtsust testida varem, kui seni arvatud.

Hiljuti hoiatas Claesson, et Venemaa võib panna NATO valmisoleku proovile, rünnates "ühte saart Läänemere piirkonnas". Esmaspäeval avaldatud Rootsi televisiooni intervjuus arendas Claesson mõtet edasi. Tema sõnul võib Venemaa katsetada, kas kogu NATO tõepoolest tuleks rünnatud riigile appi – ja milliseid lõhesid see alliansi riikide vahel tekitaks.

"Kuna on teada, et NATO-t ei ole võimalik sõjaliselt võita, siis tuleb rünnata alliansi ühtsust ning ära kasutada võimalikke haavatavusi," sõnas Rootsi kaitseväe juhataja.

Tema sõnul on Venemaa selleks valmis kohe praegu.

Claessoni hinnangul võib Venemaa püüda tegutseda ajal, mil NATO ja Euroopa alles tugevdavad oma kaitsevõimet – enne, kui see jõuab planeeritud tasemele. Selline operatsioon võiks toimuda ka väiksemas mahus ega nõuaks praegu Ukrainas seotud vägede ümberpaigutamist. "Nad teavad, et kogu lääs relvastub."

Julgeolekuolukord Läänemere piirkonnas on halvenenud – ning lähiaastatel võib see Claessoni sõnul veelgi halveneda. Oluline põhjus on tema sõnul Venemaa varilaevastiku suurenenud aktiivsus Läänemerel. Laevu on rohkem ning Venemaa on nende ümber turvameetmeid tugevdanud, mis Rootsi kaitseväe juhataja sõnul suurendab eskaleerumise riski.

Et Venemaad heidutada – ehk teha selgeks, et rünnak [NATO vastu] läheks liiga kalliks maksma –, peavad Rootsi ja naaberriigid jätkama relvastumist, korraldama õppusi ning näitama, et ründeks ollakse valmis.

"Kas olukord on halvem kui paar aastat tagasi?" küsis Rootsi TV. Kindral Claessoni vastus: "Ma ütleksin küll."

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: SVT

