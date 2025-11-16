Mehhikos protestisid tuhanded presidendi julgeolekupoliitika vastu

Kohalike võimude sõnul muutus meeleavaldus vägivaldseks ning viga sai vähemalt 120 inimest, kellest suurem osa olid politseinikud.

Meeleavalduse korraldasid Z-põlvkonna esindajad, kuigi uudisteagentuuri AFP teatel oli protestijate seas eri vanuses inimesi. Mullu oktoobrist võimul oleva Sheinbaumi toetus on esimesel ametiaastal püsinud üle 70 protsendi, kuid ta on oma julgeolekupoliitika tõttu pälvinud kriitikat seoses mitme kõrgetasemelise mõrvaga, peamiselt Michoacáni osariigis.

"Tunde kulges meeleavaldus rahumeelselt, kuni rühm kapuutsides isikuid hakkas toime panema vägivallaakte," ütles pealinna julgeolekuülem Pablo Vázquez ajakirjanikele.

Vázquez teatas, et vigastada sai 100 politseinikku, kellest 40 vajasid lõikehaavade ja verevalumite tõttu haiglaravi, viga sai ka 20 meeleavaldajat.

Vázqueze sõnul pidasid võimud ka röövimises ja kallaletungis ning väidetava rünnaku eest ajakirjanikule süüdistatuna kinni 20 inimest.

Mitmed meeleavaldajaid kandsid plakateid 1. novembril mõrvatud Michoacánis asuva Uruapani linnapea Carlos Manzot meenutavate sõnumitega. Manzo juhtis oma linnas võitlust narkokaubandusega tegelevate jõukude vastu.

Mõrvatud linnapea lesk aga distantseeris oma abikaasa liikumise laupäevastest protestidest.

Selle nädala alguses seadis Sheinbaum meeleavalduse motiivid kahtluse alla ja väitis oma tavapärasel hommikusel pressikonverentsil, et üleskutse protestile oli ebaloomulik ja kinni makstud. "See on välismaalt õhutatud valitsusvastane liikumine," sõnas ta.

Meeleavaldajad kogunesid México rahvuspalee ette, kus Sheinbaum elab ja töötab, ning ajasid ümber osa hoonet kaitsnud metallpiiretest.

Kompleksi kaitsnud politsei kasutas piirete vastu tagunud meeleavaldajate ohjeldamiseks pisargaasigranaate ja tulekustuteid. "Nii oleksite pidanud kaitsma Carlos Manzot," hüüdsid meeleavaldajad julgeolekujõududele.