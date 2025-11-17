X!

Kultuurikomisjon nõustus, et Estonia palgad pole konkurentsivõimelised

Eesti
Rahvusooper Estonia
Rahvusooper Estonia Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu kultuurikomisjon arutas esmaspäeval Estonia teatri palgaprobleeme. Kuigi kiireid lahendusi probleemile pole, on kavas riigieelarve läbirääkimiste käigus kultuuritöötajate palgaküsimust arutada.

Rahvusooper Estonia peadirektori Ott Maateni sõnul arutati kultuurikomisjoniga rahvusooperi rahastamist ja puudujääki eelarves, ja leiti, et ei ole kiireid lahendusi, kuidas Estonia töötajate palgamuret parandada.

Mõningaid meetodeid siiski kaalutakse. "Vara on võimalikke lahendusi veel avalikkuse ees arutada, aga need peaksid sündima koostöös kultuuriministeeriumiga," lausus Maaten.

Üheks võimaluseks, mida ka arutati, on tekitada kultuuritöötajatele sarnane palgaastmestik, nagu on haridustöötajatel, kelle alampalk on pragu kõrgem kui kõrgharidusega kultuuritöötajatel, märkis Maaten.

"Nenditi ka, et Estonia vaates on kultuuritöötaja miinimumpalk oma aja ära elanud. Kultuurivaldkonna tegevustoetused on kasvanud kümne aasta jooksul 80–00 protsenti, aga baasinstitutsioonid, mis täidavad neile seadusega pandud kohustusi, nagu Estonia või Eesti Rahvusringhääling, on jäetud viimasesse järjekorda. Põhjendatakse seda kultuuritöötaja miinimumpalgaga. Säästmist on tehtud avalik-õiguslike organisatsioonide arvelt," rääkis Maaten.

Maaten rõhutas, et kultuuritöötaja miinimumpalgaga nad Estoniasse tippspetsialiste, kes on aastaid õppinud ja kes peavad ennast püsivas tippvormis hoidma igapäevase harjutamisega, tööle ei saa. "Vahetatakse kas elukutset või minnakse mujale," sõnas Maaten.

Kultuurikomisjoni liige Tõnis Lukas (Isamaa) ütles, et komisjon kuulas infot nii Estonia juurdeehitise kui ka palkade kohta.

"Saime aru, et rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks on Estonial vaja motiveerida inimesi normaalsete palkadega. Normaalsed need palgad praegu ei ole," nentis Lukas.

"Kultuurikomisjon otsuseid ei langeta, aga ka koalitsioonierakonnad on lubanud, et sellega tegeletakse 2026. aasta riigieelarve läbirääkimiste käigus. Ka Isamaa on teinud riigieelarve läbirääkimiste käigus ettepaneku tõsta kultuuritöötajate palku kiiremas tempos," lausu Lukas.

Eelmisel kolmapäeval läbis teise lugemise 2026. aasta riigieelarve eelnõu. Vastuvõtmiseks peab 2026. aasta riigieelarve seaduse eelnõu läbima riigikogus ka kolmanda lugemise. Kolmandaks lugemiseks saavad komisjonid ja fraktsioonid eelnõule muudatusettepanekuid esitada 26. novembril kella 17.15-ni.

Alates 2026. aastast on kultuuriministeeriumi haldusalas töötava kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalk 1720 eurot senise 1600 euro asemel.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:50

Mika Häkkineni tütar liitus McLareni noorteprogrammiga

16:45

Kultuurikomisjon nõustus, et Estonia palgad pole konkurentsivõimelised

16:19

Adler aitas ilusate esitustega Bostoni esimeste võitudeni

16:08

Macron ja Zelenski sõlmisid kokkuleppe kuni 100 Rafale ostmiseks Uuendatud

15:49

Buffalo mängujuht tegi järjekordse hiilgemängu, Eagles võitis koledalt

15:49

Saksamaa tühistab Iisraeli relvaekspordi piirangud

15:24

Tusk: Poola raudteel toimunud plahvatus oli sabotaaž Uuendatud

15:20

Raadiouudised (17.11.2025 15:00:00)

15:13

Visnap sprintis kurtide olümpial poolfinaali

15:09

Prokurör nõuab Kalle Laanetile tingimisi vangistust

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:08

Macron ja Zelenski sõlmisid kokkuleppe kuni 100 Rafale ostmiseks Uuendatud

07:34

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

16.11

Rein Veidemann: tõesti, elan nagu varjuteatris

05:01

Tervisekassa tahab perearsti pearaha patsiendi haiguste hulgast sõltuma panna

15:24

Tusk: Poola raudteel toimunud plahvatus oli sabotaaž Uuendatud

16.11

Stubb: Ukrainas pole peatset relvarahu oodata

16.11

ERR Ukrainas: tagalas asunud Pokrovskest on saanud paari nädalaga rindelinn

06:29

Trump asus toetama Epsteini toimikute avaldamist

10:33

Poola kindral: Vene droonide sissetung septembris oli arvatust ohtlikum

07:42

VKG seiskas plastijäätmete töötlemise tehase projekti

ilmateade

loe: sport

16:50

Mika Häkkineni tütar liitus McLareni noorteprogrammiga

16:19

Adler aitas ilusate esitustega Bostoni esimeste võitudeni

15:49

Buffalo mängujuht tegi järjekordse hiilgemängu, Eagles võitis koledalt

15:13

Visnap sprintis kurtide olümpial poolfinaali

loe: kultuur

13:20

"Sisu: teekond kättemaksuni" peaosatäitja Jorma Tommila: see roll muutis mu elu

13:16

PÖFF-i päevik | Eeva Mägi jätkab "Mo Papaga" Eesti filmi müütide murdmist

10:00

Eesti kinomaastikku varjutab noorte leige huvi

09:57

Ukraina noor pianist loodab Eesti kaudu maailma jõuda

loe: eeter

14:19

20-aastaselt vangivalvurina töötanud Gerda Kull: olin kui mutt tunnelis

12:25

Jan Uuspõld: ma ei ole suutnud oma tõelist armastust tegudega tõestada

09:26

Pääru Oja: Hollywoodi märulifilmi võtteplatsil olid igal pool eestlased

08:45

Uuskasutuskeskuse juht: maailm vajab inimesi, kes valivad teisiti

Raadiouudised

13:00

Miinuskraadid muutuvad üha tavalisemaks

13:00

Koolist puudumine ei ole Eesti koolides murekoht

12:20

Raadiouudised (17.11.2025 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (17.11.2025 09:00:00)

16.11

Päevakaja (16.11.2025 18:00:00)

16.11

Nii kultuuriminister kui teatrid tahavad rahastamissüsteemi muuta

15.11

Isamaa ja Reformierakond moodustasid Otepääl võimuliidu

15.11

Eesti avas Berliinis ettevõtluskeskuse

15.11

Päevakaja (15.11.2025 18:00:00)

14.11

Haapsalus tekkis detailplaneeringuga kinnistule ehituskeeluala

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo