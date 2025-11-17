Kultuurikomisjon nõustus, et Estonia palgad pole konkurentsivõimelised

Rahvusooper Estonia peadirektori Ott Maateni sõnul arutati kultuurikomisjoniga rahvusooperi rahastamist ja puudujääki eelarves, ja leiti, et ei ole kiireid lahendusi, kuidas Estonia töötajate palgamuret parandada.

Mõningaid meetodeid siiski kaalutakse. "Vara on võimalikke lahendusi veel avalikkuse ees arutada, aga need peaksid sündima koostöös kultuuriministeeriumiga," lausus Maaten.

Üheks võimaluseks, mida ka arutati, on tekitada kultuuritöötajatele sarnane palgaastmestik, nagu on haridustöötajatel, kelle alampalk on pragu kõrgem kui kõrgharidusega kultuuritöötajatel, märkis Maaten.

"Nenditi ka, et Estonia vaates on kultuuritöötaja miinimumpalk oma aja ära elanud. Kultuurivaldkonna tegevustoetused on kasvanud kümne aasta jooksul 80–00 protsenti, aga baasinstitutsioonid, mis täidavad neile seadusega pandud kohustusi, nagu Estonia või Eesti Rahvusringhääling, on jäetud viimasesse järjekorda. Põhjendatakse seda kultuuritöötaja miinimumpalgaga. Säästmist on tehtud avalik-õiguslike organisatsioonide arvelt," rääkis Maaten.

Maaten rõhutas, et kultuuritöötaja miinimumpalgaga nad Estoniasse tippspetsialiste, kes on aastaid õppinud ja kes peavad ennast püsivas tippvormis hoidma igapäevase harjutamisega, tööle ei saa. "Vahetatakse kas elukutset või minnakse mujale," sõnas Maaten.

Kultuurikomisjoni liige Tõnis Lukas (Isamaa) ütles, et komisjon kuulas infot nii Estonia juurdeehitise kui ka palkade kohta.

"Saime aru, et rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks on Estonial vaja motiveerida inimesi normaalsete palkadega. Normaalsed need palgad praegu ei ole," nentis Lukas.

"Kultuurikomisjon otsuseid ei langeta, aga ka koalitsioonierakonnad on lubanud, et sellega tegeletakse 2026. aasta riigieelarve läbirääkimiste käigus. Ka Isamaa on teinud riigieelarve läbirääkimiste käigus ettepaneku tõsta kultuuritöötajate palku kiiremas tempos," lausu Lukas.

Eelmisel kolmapäeval läbis teise lugemise 2026. aasta riigieelarve eelnõu. Vastuvõtmiseks peab 2026. aasta riigieelarve seaduse eelnõu läbima riigikogus ka kolmanda lugemise. Kolmandaks lugemiseks saavad komisjonid ja fraktsioonid eelnõule muudatusettepanekuid esitada 26. novembril kella 17.15-ni.

Alates 2026. aastast on kultuuriministeeriumi haldusalas töötava kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalk 1720 eurot senise 1600 euro asemel.