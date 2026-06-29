Kantsler: ei julge öelda, et Estonia probleemide juurpõhjus on vaid rahas

Rahvusooper Estonia probleemide taga pole vaid rahapuudus, kuid tekkinud olukorda tuleb analüüsida ja seda arutab sel nädalal ka Estonia nõukogu, ütles ERR-ile kultuuriministeeriumi kantsler ja Estonia nõukogu liige Merilin Piipuu.

Rahvusooper Estonia nõukogu esimehe Ivari Ilja kirjutas ERR-is ilmunud arvamusloos, et rahulolematus ja pinged rahvusooperis kujunenud pikema aja jooksul ning nende peapõhjus on teatri rahastuse järjepidev mahajäämus, mis mõjutab kogu teatrit, soliste, koori, orkestrit, balletitruppi ja tugipersonali ning seab piirid ka repertuaari kujundamisele ning külalissolistide hulgale.

Piipuu sõnul vajavad rahvusooperis tekkinud probleemid põhjalikumat analüüsi nii majas kui nõukogus.

"Üheselt on selge, et rahvusooper Estonia peab olema kaasaegse juhtimiskultuuri ja väärtustega organisatsioon ning üles kerkinud murekohti tuleb tõsiselt võtta," märkis ta.

Samas ei olnud Piipuu nõus, et rahulolematuse ja pingete taga on peamiselt rahapuudus.

"Mina ei julge öelda, et probleemide juurpõhjus seisneb vaid rahas, pigem soovin, et me nõukogu liikmetega saaksime sel teemal pikemalt arutada ning tekkinud olukorda analüüsida," lausus ta.

Sel reedel toimubki Estonia nõukogu erakorraline istung, kus avalikkuse ette jõudnud probleeme arutatakse.

Piipuu sõnul peab rahastuse üle arutades aru saama, et rahvusooper on avalik-õiguslik institutsioon, mis teeb oma rahastusotsused ise, seda nii palkade kui ka muu osas.

"Riigi toetusotsused kultuurivaldkonnas on olnud viimastel aastatel keerulised, kuid seda läbivalt üle sektori ning rahvusooper Estonia ei ole siin kuidagi erandlikus olukorras," märkis ta.

Ilja tõi samas välja, et kui aastatel 2015–2024 kasvasid kultuurivaldkonna riiklikud tegevustoetused keskmiselt 68 protsenti, avalik-õiguslike kultuuriasutuste tegevustoetused 42 protsenti, siis rahvusooperi tegevustoetus samal ajal 37 protsenti. "Võrdluseks kasvas riigieelarve maht samal perioodil ligikaudu 116 protsenti ning Eesti majandus tervikuna umbes kaks korda," märkis Ilja.

Rahvusooper Estonia tuleviku osas on samal ajal vaja teha veel olulisi otsuseid: kultuuriminister Heidy Purga teatas juuni keskpaigas, et rahvusooper Estonia kuulutab hiljemalt 2026. aasta juuni lõpuks välja juurdeehituse ruumiprogrammi hanke.

Rahvusooperi peadirektor Ott Maaten ütles ERR-is ilmunud arvamusartiklis, et ooperiteatri valmis tegemine on üha kriitilisem küsimus.