X!

Kantsler: ei julge öelda, et Estonia probleemide juurpõhjus on vaid rahas

Eesti
Merilin Piipuu
Merilin Piipuu Autor/allikas: Kirke Ert/ERR
Eesti

Rahvusooper Estonia probleemide taga pole vaid rahapuudus, kuid tekkinud olukorda tuleb analüüsida ja seda arutab sel nädalal ka Estonia nõukogu, ütles ERR-ile kultuuriministeeriumi kantsler ja Estonia nõukogu liige Merilin Piipuu.

Rahvusooper Estonia nõukogu esimehe Ivari Ilja kirjutas ERR-is ilmunud arvamusloos, et rahulolematus ja pinged rahvusooperis kujunenud pikema aja jooksul ning nende peapõhjus on teatri rahastuse järjepidev mahajäämus, mis mõjutab kogu teatrit, soliste, koori, orkestrit, balletitruppi ja tugipersonali ning seab piirid ka repertuaari kujundamisele ning külalissolistide hulgale.

Piipuu sõnul vajavad rahvusooperis tekkinud probleemid põhjalikumat analüüsi nii majas kui nõukogus.

"Üheselt on selge, et rahvusooper Estonia peab olema kaasaegse juhtimiskultuuri ja väärtustega organisatsioon ning üles kerkinud murekohti tuleb tõsiselt võtta," märkis ta.

Samas ei olnud Piipuu nõus, et rahulolematuse ja pingete taga on peamiselt rahapuudus.

"Mina ei julge öelda, et probleemide juurpõhjus seisneb vaid rahas, pigem soovin, et me nõukogu liikmetega saaksime sel teemal pikemalt arutada ning tekkinud olukorda analüüsida," lausus ta.

Sel reedel toimubki Estonia nõukogu erakorraline istung, kus avalikkuse ette jõudnud probleeme arutatakse.

Piipuu sõnul peab rahastuse üle arutades aru saama, et rahvusooper on avalik-õiguslik institutsioon, mis teeb oma rahastusotsused ise, seda nii palkade kui ka muu osas.

"Riigi toetusotsused kultuurivaldkonnas on olnud viimastel aastatel keerulised, kuid seda läbivalt üle sektori ning rahvusooper Estonia ei ole siin kuidagi erandlikus olukorras," märkis ta.

Ilja tõi samas välja, et kui aastatel 2015–2024 kasvasid kultuurivaldkonna riiklikud tegevustoetused keskmiselt 68 protsenti, avalik-õiguslike kultuuriasutuste tegevustoetused 42 protsenti, siis rahvusooperi tegevustoetus samal ajal 37 protsenti. "Võrdluseks kasvas riigieelarve maht samal perioodil ligikaudu 116 protsenti ning Eesti majandus tervikuna umbes kaks korda," märkis Ilja.

Rahvusooper Estonia tuleviku osas on samal ajal vaja teha veel olulisi otsuseid: kultuuriminister Heidy Purga teatas juuni keskpaigas, et rahvusooper Estonia kuulutab hiljemalt 2026. aasta juuni lõpuks välja juurdeehituse ruumiprogrammi hanke.

Rahvusooperi peadirektor Ott Maaten ütles ERR-is ilmunud arvamusartiklis, et ooperiteatri valmis tegemine on üha kriitilisem küsimus.

Samal teemal

UUS HOOAEG

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:24

Kaspar Velberg ja Ludensemble toovad lavale Stravinski "Sõduri loo"

16:22

Saksamaal toimunud tulistamises hukkus viis inimest

16:22

Man City palkas peatreeneriks Enzo Maresca

16:20

Eesti venekeelse elanikonna hulgas on suurenenud õigeusklike hulk

16:08

Burnham lubas radikaalseid muutusi Ühendkuningriigi juhtimises

16:05

Allar Arusalu: piimatootjad eelistavad saneerimise asemel pankrotti

15:58

Jeets näitas Spa ringrajal tehniliste probleemide kiuste head kiirust

15:58

Kantsler: ei julge öelda, et Estonia probleemide juurpõhjus on vaid rahas

15:55

Läti kehtestab sisserändele karmimad reeglid

15:30

Kõrge liitumiskulu jätab osa kinnistuid ühisveevärgita

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:28

Jõelähtme vallavanem: oleme sunnitud uued arendused pausile panema

28.06

Sõja 1586. päev: Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega Uuendatud

00:00

Kanada alistas üleminutite väravast LAV-i ja pääses 16 parema hulka Uuendatud

28.06

Prantsusmaal hukkus lennuõnnetuses 11 inimest Uuendatud

07:01

Putin tunnistas kütusepuudust Venemaa tanklates

07:21

Ukraina jätkab okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide ründamist Uuendatud

09:52

Venemaal Irkutskis läheb kütusekriis üha hullemaks

28.06

Estoniast lahkunud Anna Roberta: vahel peab olema probleemide tekitaja

06:39

Suurim kurgikasvataja Euroopa Komisjonilt erandit ei saanud

28.06

Iisraeli valitsus tunnustas vastusammuna Türgile armeenlaste genotsiidi Uuendatud

ilmateade

SPORT

16:22

Man City palkas peatreeneriks Enzo Maresca

15:58

Jeets näitas Spa ringrajal tehniliste probleemide kiuste head kiirust

15:26

Eesti jäähokiliidu juhatuse liige kandideerib IIHF-i presidendiks

14:54

Golfi Euroopa meistriks tuli sakslane, Varjun sai 29. koha

loe: kultuur

16:24

Kaspar Velberg ja Ludensemble toovad lavale Stravinski "Sõduri loo"

14:40

"Supergirl" kogus avanädalavahetusel veidi alla 1800 külastuse

13:54

Station Narva esinejatega liitus ansambel Propeller

13:49

Väikesaarte laulupidu jõuab teist korda Vilsandile

loe: eeter

13:59

"Ringvaade" naaseb suviste teemadega ETV ekraanile

11:46

Lasteaia muusikaõpetaja: lastega koos tuleb hüpata ja karata

11:10

Hannaliisa Uusma: pärast aastaid laval tahtsin endalt peavoolu tähelepanu maha pesta

10:08

Päästeameti ennetusteenuste juht: pooled eelmisel aastal uppunutest olid joobes

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (29.06.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (29.06.2026 12:00:00)

11:00

Vallad ootavad arendajatelt lisatasu küsimise seadustamist

09:45

Grüne Fee peab toetusest ilmajäämise tõttu tegevust kokku tõmbama

09:20

Raadiouudised (29.06.2026 09:00:00)

28.06

Rakveres esietendus Frank McGuinessi "Tikutoos"

28.06

Doktoritööst selgus, kuidas Balti riigid on filmides ajalugu kujutanud

28.06

Kikepera soostamistööd saavad jätkuda

28.06

Tartus avaldati meelt vanglarendilepingu vastu

28.06

Päevakaja (28.06.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo