Taani erakondi tabas valimiste eelõhtul küberrünnak

Mitme Taani erakonna veebilehed sattusid esmaspäeval kohalike ja piirkondlike valimiste eelõhtul venemeelsete häkkerite väidetava küberrünnaku sihtmärgiks.

Uudisteagentuuri AFP ajakirjaniku sõnul olid konservatiivide ning Puna-Rohelise Alliansi veebilehed esmaspäeva hommikul lühiajaliselt kättesaamatud.

Rünnak mõjutas ka veebiväljaannet The Copenhagen Post, mis vahendab Taani uudiseid inglise keeles.

"Lugupeetud lugejad, meie veebileht on hetkel maas ja kuvab veateadet "502 - Bad Gateway"," kirjutas väljaanne Instagramis varem päeval, kuid pärastlõunal olid nad mitme tunni järel taas võrgus.

Venemeelne häkkerirühmitus NoName057(16) teatas sotsiaalmeedias, et ründab mitme Taani erakonna ja rahvusringhäälingu DR veebilehti.

DR teatas aga AFP-le: "Pole registreeritud ühtegi intsidenti, mis oleks mõjutanud DR-i tavapärast toimimist."

Eelmisel nädalal võttis sama rühmitus vastutuse mitme Taani omavalitsuse, valitsuse veebilehe ning kaitsetööstusettevõtte vastu suunatud küberrünnakute eest.

Taani luureteenistus teatas novembri alguses kohalike valimiste eelses riskianalüüsis, et küberrünnakute tõenäosus on suur.

"On tõenäoline, et venemeelsed häkkerirühmitused viivad läbi DDoS-rünnakuid valimistega seotud veebisaitide vastu," seisis teates.