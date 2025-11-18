Leedu töötab välja oma õhutõrjesüsteemi

Leedu töötab kolme aasta jooksul välja oma õhutõrjesüsteemi. See on ajendatud Venemaa droonidest ja Valgevenest saabunud õhupallidest, mis on viimasel ajal korduvalt Leedu õhuruumi rikkunud.

Leedul on juba mitmesuguseid lühi- ja keskmaasüsteeme ning edasised meetmed maksavad mitusada miljonit eurot.

"Hanked tuleb teha kolme aasta jooksul, seega tuleb need ostud vastavalt planeerida järgmise kolme aasta kuludesse. Sellisel juhul peab kaitseministeerium võib-olla teatud prioriteedid ümber hindama, kuna me teame väga hästi, et järgmise aasta kaitse-eelarve on 5,38 protsenti SKT-st," ütles Leedu presidendi julgeolekunõunik Deividas Matulionis.

Leedu kaitseminister Robertas Kaunas lisas, et teised Leedu prioriteedid selle tõttu ei kannata. "Meie prioriteedid on väga selged ja me saame neid ajas mõnevõrra nihutada, kuid õhukaitse on üks esmatähtsatest valdkondadest, nagu ka Saksa brigaadi majutamine või diviisi arendamine 2030. aastaks," sõnas Kaunas.