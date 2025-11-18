X!

Leedu töötab välja oma õhutõrjesüsteemi

Välismaa
Leedu kaitsejõudude õhutõrjesüsteem NASAMS. Foto on illustratiivne.
Leedu kaitsejõudude õhutõrjesüsteem NASAMS. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: SCANPIX/SCANPIX BALTICS
Välismaa

Leedu töötab kolme aasta jooksul välja oma õhutõrjesüsteemi. See on ajendatud Venemaa droonidest ja Valgevenest saabunud õhupallidest, mis on viimasel ajal korduvalt Leedu õhuruumi rikkunud.

Leedul on juba mitmesuguseid lühi- ja keskmaasüsteeme ning edasised meetmed maksavad mitusada miljonit eurot.

"Hanked tuleb teha kolme aasta jooksul, seega tuleb need ostud vastavalt planeerida järgmise kolme aasta kuludesse. Sellisel juhul peab kaitseministeerium võib-olla teatud prioriteedid ümber hindama, kuna me teame väga hästi, et järgmise aasta kaitse-eelarve on 5,38 protsenti SKT-st," ütles Leedu presidendi julgeolekunõunik Deividas Matulionis.

Leedu kaitseminister Robertas Kaunas lisas, et teised Leedu prioriteedid selle tõttu ei kannata. "Meie prioriteedid on väga selged ja me saame neid ajas mõnevõrra nihutada, kuid õhukaitse on üks esmatähtsatest valdkondadest, nagu ka Saksa brigaadi majutamine või diviisi arendamine 2030. aastaks," sõnas Kaunas.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub Uuendatud

22:07

Saudi kroonprints: Palestiina riiklus on võti suhetele Iisraeliga

22:00

Pokk: jäime Lätile võitlustahtega alla

21:31

Setomaal ilmus Ahto Raudoja raamat setode suhtlusest kahel pool piiri

21:28

Kolmapäeval sajab nii lörtsi kui ka lund

21:24

Leedu töötab välja oma õhutõrjesüsteemi

21:12

VIDEO | Sappineni kübaratrikk pani koondiseaastale ilusa punkti

21:04

Ministeerium lühendas gümnaasiumi õppekoha pakkumise aega

21:02

PPA tühistas Isa Khalilovi elamisloa

21:01

Trumpi sõnul kavatseb USA müüa Saudi Araabiale F-35 hävitajad Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.11

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

20:38

Ukraina ründas okupeeritud Donetski oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

16:45

Rahvusvahelise pilveteenuse rikked segavad mitme asutuse tööd Uuendatud

11:27

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

10:38

Kallas lükkas tagasi von der Leyeni idee uue luureasutuse loomiseks

17.11

Poed võtavad vargustega võitluses kasutusele pidevalt uusi turvanippe

08:17

Tartu-Riia ekspressrong alustab sõite ilmselt veel sel aastal

16:16

Eesti poeriiulitel toimub pakenditega varjatud hinnatõus

11:33

Väike-Maarjas sadas öösel maha 24 sentimeetrit lund Uuendatud

17.11

Sõja 1363. päev: Macron ja Zelenski sõlmisid kokkuleppe kuni 100 Rafale ostmiseks Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:11

Tobreluts Tomingase seisundist: müsteerium jätkub Uuendatud

22:00

Pokk: jäime Lätile võitlustahtega alla

21:12

VIDEO | Sappineni kübaratrikk pani koondiseaastale ilusa punkti

20:52

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat Uuendatud

loe: kultuur

19:38

Galerii: Tallinnas esineb elektroonilise muusika legend Kraftwerk

18:55

Pärnu kunsti aastanäitus toob linnagaleriisse 61 kunstniku värske loomingu

18:54

Aasia sõnatu teatri festival täidab Tallinna ja Tartu tantsu- ja teatrikunstiga

18:54

Erika ja Tambet Pedak avasid Tartu Kunstimajas viltvaipade näituse

loe: eeter

20:13

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

15:39

Psühholoog: pikaaegseid paare hoiavad koos kannatused ja ühised huvid

14:12

Ansambel Sadu liige Sofia-Liis Liiv: meie tühjast-tähjast draamat ei kisu

12:47

Jaagup Tuisk: Eesti tippnäitlejatega koos töötades on aukartus väga suur

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (18.11.2025 18:00:00)

17:35

Poodides toimub pakenditega varjatud hinnatõus

17:35

Eesti Energia gaasielektrijaama ehitab Iisraeli ettevõte

17:35

Järvan lubab Tallinna liinimuudatustega edasi minna

15:40

Zelenski kohtub Istanbulis USA eriesindajaga

15:35

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis määrati kolmas karistus

15:25

Raadiouudised (18.11.2025 15:00:00)

12:50

Jaapani peaministri sõnavõtt ärritas Hiinat

12:30

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma

12:25

Raadiouudised (18.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo