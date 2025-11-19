Riik on tagastanud välismaale müüdud sõidukite eest üle miljoni euro registreerimistasu

Registreerimistasu tagastamise õigus tekib ainult siis, kui sõiduki eest on registreerimistasu tasutud ning sõiduk kustutatakse liiklusregistrist eesmärgiga võtta see väljaspool Eestit kasutusele.

Praegusest on tagastatud üle 1 217 000 euro 1279 sõiduki eest ning ca 100 000 eurot 101 sõiduki osas ootab inimeste taotlust, misjärel tasu tagastatakse, ütles transpordiameti sõidukite registriosakonna juhataja Märten Surva ERR-ile.

Surva selgitas, et registreerimistasu saab transpordiameti e-teeninduses tagasi taotleda sõiduki viimatine registrijärgne omanik.

Registreerimistasu osalise tagastamise taotlusi koos pangakonto andmetega saab transpordiametile esitada 60 päeva jooksul alates sõiduki liiklusregistrist kustutamise päevast. "Kui taotlust 60 päeva jooksul ei esitata, siis hiljem pole võimalik konkreetse sõiduki puhul registreerimistasu osalist tagastamist taotleda," märkis Surva.

Registreerimistasu tagastatakse, kui sõiduki esmakordsest registreerimisest on möödas vähem kui kümme aastat.

Tagastatava registreerimistasu summa on võrdne sõiduki liiklusregistrist kustutamise päeval arvestatud registreerimistasu suurusega nende registreerimistasu määrade järgi, mis kehtisid selle tasumise ajal.

Sõidukite puhul, mis kustutatakse liiklusregistrist enne ühe aasta möödumist sõiduki Eestis registreerimise kuupäevast, ei tagastata registreerimise hetkel kehtinud registreerimistasu baasosa.

Väiksemat kui 300-eurost registreerimistasu ei tagastata.

Registreerimistasu määrade ja arvutuste kohta saab lugeda liiklusseadusest.

Registreerimistasu määr sõltub sõiduki süsinikheite kogusest ja massist. Määr sisaldab ka 150 euro suurust baasosa.