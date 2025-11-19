X!

Riik on tagastanud välismaale müüdud sõidukite eest üle miljoni euro registreerimistasu

Eesti
Liiklus Tallinnas.
Liiklus Tallinnas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Alates 1. juulist tagastab riik välismaale müüdud sõidukite registreerimistasu. Tagastatud summa küündib praeguseks üle 1,2 miljoni euro.

Registreerimistasu tagastamise õigus tekib ainult siis, kui sõiduki eest on registreerimistasu tasutud ning sõiduk kustutatakse liiklusregistrist eesmärgiga võtta see väljaspool Eestit kasutusele.

Praegusest on tagastatud üle 1 217 000 euro 1279 sõiduki eest ning ca 100 000 eurot 101 sõiduki osas ootab inimeste taotlust, misjärel tasu tagastatakse, ütles transpordiameti sõidukite registriosakonna juhataja Märten Surva ERR-ile.

Surva selgitas, et registreerimistasu saab transpordiameti e-teeninduses tagasi taotleda sõiduki viimatine registrijärgne omanik.

Registreerimistasu osalise tagastamise taotlusi koos pangakonto andmetega saab transpordiametile esitada 60 päeva jooksul alates sõiduki liiklusregistrist kustutamise päevast. "Kui taotlust 60 päeva jooksul ei esitata, siis hiljem pole võimalik konkreetse sõiduki puhul registreerimistasu osalist tagastamist taotleda," märkis Surva.

Registreerimistasu tagastatakse, kui sõiduki esmakordsest registreerimisest on möödas vähem kui kümme aastat.

Tagastatava registreerimistasu summa on võrdne sõiduki liiklusregistrist kustutamise päeval arvestatud registreerimistasu suurusega nende registreerimistasu määrade järgi, mis kehtisid selle tasumise ajal.

Sõidukite puhul, mis kustutatakse liiklusregistrist enne ühe aasta möödumist sõiduki Eestis registreerimise kuupäevast, ei tagastata registreerimise hetkel kehtinud registreerimistasu baasosa.

Väiksemat kui 300-eurost registreerimistasu ei tagastata.

Registreerimistasu määrade ja arvutuste kohta saab lugeda liiklusseadusest.

Registreerimistasu määr sõltub sõiduki süsinikheite kogusest ja massist. Määr sisaldab ka 150 euro suurust baasosa.

Toimetaja: Valner Väino

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:47

Davis Cupi finaalturniir algas Belgia üllatusvõiduga

11:33

Maris Pihlap avaldas lühialbumi "Kes sa siis oled?"

11:15

Riik on tagastanud välismaale müüdud sõidukite eest üle miljoni euro registreerimistasu

11:12

Lastepsühhiaater: tõrges-trotsliku käitumishäirega laps vajab kindlasti abi

11:12

Mölder jõudis Monastiris põhiturniirile

11:08

Venemaa müüb Hiinale gaasi suure allahindlusega

11:02

Klimti portree püstitas Sotheby's oksjonil modernse kunsti hinnarekordi

11:01

Hiina mehe külmutatud abikaasa lugu vallandas moraalipaanika

10:52

Reps ja HTM pole kohtu poolt mõistetud summade maksmises veel kokku leppinud

10:50

Kohtla-Järvel loobus Keskerakond valitsuspartneri otsingutest ja jätkab üksi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.11

Eesti poeriiulitel toimub pakenditega varjatud hinnatõus

18.11

Rahvusvahelise pilveteenuse rikked segavad mitme asutuse tööd Uuendatud

10:23

Axios: USA ja Venemaa peavad salakõnelusi sõja lõpetamiseks Ukrainas Uuendatud

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

18.11

Kallas lükkas tagasi von der Leyeni idee uue luureasutuse loomiseks

17.11

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

18.11

ERR-i nõukogu erakorralisel koosolekul otsuseid ei teinud Uuendatud

18.11

PPA tühistas Isa Khalilovi elamisloa

18.11

Sõja 1364. päev: Ukraina ründas okupeeritud Donetski oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat Uuendatud

ilmateade

loe: sport

11:47

Davis Cupi finaalturniir algas Belgia üllatusvõiduga

11:12

Mölder jõudis Monastiris põhiturniirile

10:43

Curacaost sai väikseim MM-ile kvalifitseerunud riik

10:10

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

loe: kultuur

11:33

Maris Pihlap avaldas lühialbumi "Kes sa siis oled?"

11:02

Klimti portree püstitas Sotheby's oksjonil modernse kunsti hinnarekordi

10:09

Galerii: Tallinnas esilinastus Eestis filmitud Hollywoodi märul

09:24

Keelesäuts. Hinge pealt ära

loe: eeter

11:12

Lastepsühhiaater: tõrges-trotsliku käitumishäirega laps vajab kindlasti abi

09:38

Contra: Eesti ja Läti kirjandusklassikas on üllatavaid paralleele

08:30

New Yorgis endanimelise galerii omanik Margot Samel: konkurents on ülitihe

18.11

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

Raadiouudised

10:40

Naiste tugikeskused saavad järjest vähem riigi tuge

10:35

Soomet võib ähvardada eelarvepuudujäägi tõttu Euroopa Liidu menetlus

09:20

Raadiouudised (19.11.2025 09:00:00)

18.11

Päevakaja (18.11.2025 18:00:00)

18.11

Poodides toimub pakenditega varjatud hinnatõus

18.11

Eesti Energia gaasielektrijaama ehitab Iisraeli ettevõte

18.11

Järvan lubab Tallinna liinimuudatustega edasi minna

18.11

Zelenski kohtub Istanbulis USA eriesindajaga

18.11

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis määrati kolmas karistus

18.11

Raadiouudised (18.11.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo