Umbusaldusavaldus Jollerile kukkus läbi

Sotsiaalminister Karmen Joller riigikogu ees
Sotsiaalminister Karmen Joller riigikogu ees Autor/allikas: Erik Peinar/riigikogu
Riigikogu ei toetanud ööl vastu neljapäeva 37 opositsioonisaadiku algatatud umbusaldusavaldust reformierakondlasest sotsiaalministrile Karmen Jollerile.

Ministrile umbusalduse avaldamise poolt oli 33 riigikogu liiget. Umbusalduse avaldamiseks olnuks vaja vähemalt 51 häält.

Umbusaldusavalduse algatajaid esindanud EKRE esimees Martin Helme ütles riigikogus, et opositsioonisaadikute hinnangul on Joller kaotanud usalduse väga erinevatel põhjustel. Esiteks nimetas ta soovi tõsta 10 protsendi võrra erihoolekandeasutuste omaosalust.

"Teiseks, minister Jolleri jaoks on saanud tavaks langetada olulise mõjuga otsuseid kabinetivaikuses. Näiteks soovist tõsta erihoolekandeasutuste omaosalust said erivajadustega inimeste esindajad teada meedia vahendusel," rääkis ta.

Samuti tõi Helme esile valitsuse plaani võtta tervishoius senisest suuremal määral kasutusele eraraha, mis suurendab tema sõnul veelgi ebavõrdsust ja vähendab madalapalgaliste võimalusi saada tasuta arstiabi.

Ta heitis ette ka seda, et minister pole kuulda võtnud ettepanekut vabastada puuetega inimesed automaksust ning ministeerium pole siiani avaldanud 1. septembril jõustunud uue rahvatervishoiu seaduse juurde käivaid nõudeid hoolekandeasutuste elutingimustele, mistõttu on pandud ootele hoolekandeasutuste uued taotlused kohtade juurde loomiseks.

Lisaks pole minister teinud Helme sõnul sisulisi muudatusi ravijärjekordade vähendamisel ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahaprobleemide lahendamisel.

Joller ütles parlamendi ees, et talle ette heidetavaid teemasid tuleks arutada teisi meetodeid kasutades, näiteks kohtumistel fraktsioonides.

"Meil on olnud palju suurepäraseid ministreid, kellest igaüks on teinud oma otsused ja oma valikud selles poliitilises olukorras, mis on Eestis parasjagu, selles geopoliitilises olukorras, selle raha juures, mis on olemas olnud, ja selle usaldusega, mille valijad on andnud," rääkis ta.

Jolleri sõnul ei vasta tõele, justkui valitsusel oleks plaanis kasutusele võtta suuremas mahus eraravikindlustust, ega ka see, justkui poleks ta võtnud kuulda ettepanekut vabastada puudega inimesi automaksust. "Olen küll võtnud. Need arvutused ja arutlused on meil tegelikult käimas ja hetkel me otsime tehnilisi võimalusi selle rakendamiseks," lausus minister, kes rääkis oma sõnavõtus ka puuetega inimeste organisatsioonidega tehtavast koostööst.

Joller selgitas, et rahvatervishoiu seaduse juurde käivate nõuete määrus sai allkirja eelmisel nädalal ning ravijärjekordadest olulisem on luua süsteem, et inimesed jõuaksid õigel ajal õige arsti juurde.

Joller rõhutas riigikogus, et sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond on kõigi inimeste ühine mure, ning kutsus saadikuid suuremale koostööle. "Teeme palun koostööd ja teeme siis need asjad korda! Vaadake, kust me oleme tulnud ja kuhu me oleme jõudnud. Meil on palju tööd ees, aga meil on väga palju ka tehtud. Ärme mõtleme, et kõik on halvasti," ütles ta.

Läbirääkimistel võtsid sõna Urmas Reinsalu Isamaast, Martin Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnast ja Lauri Laats Keskerakonna fraktsioonist. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel võttis sõna Tanel Kiik.

Kui septembris oli Jollerile umbusalduse avaldamise taga vaid Keskerakond ja EKRE (umbusaldusavaldus kukkus läbi), siis nüüd andsid Keskerakonna algatatud umbusaldusavaldusele allkirja ka EKRE, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud.

Toimetaja: Johanna Alvin, Mirjam Mäekivi

