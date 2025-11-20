X!

Ettevalmistava õppe eelnõu tundub koolijuhtidele toores

Eesti
Õpilased klassis. Illustreeriv foto.
Õpilased klassis. Illustreeriv foto. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Haridusministeeriumis valminud ettevalmistava õppe eelnõu, millega luuakse noortele, kellel ei õnnestu pärast põhikooli edasi õppima pääseda, individuaalsed õppekavad ja tugisüsteem, on koolijuhtide ühenduse esimehe, Tartu Erakooli juhi Urmo Uibolehe sõnul toores. Küsimusi tekitab nii õpetajate leidmine kui ka rahastamine.

Haridusministeeriumis valminud eelnõu kohaselt luuakse noortele, kes ei suuda koolikohta gümnaasiumis või kutsekoolis saada, aga ka neile, kelle eesti keele oskus pole haridustee jätkamiseks piisav, individuaalsed õppekavad koos tugisüsteemiga, et nad suudaksid hiljem siiski kesk- või kutsekoolis edasi õppida.

Kolmapäeval arutas teemat ka Eesti koolijuhtide ühendus, mille juht Urmo Uiboleht ütles ERR-ile, et praegu on selle plaani juures palju lahtisi otsi.

"Häid lahendusi ja selgeid tegevusplaane meie jaoks praegu veel ei ole. Kõik tundub toores," tõdes ta.

Uibolehe sõnul on tuumprobleeme mitu. Ta tõi välja, et arvestatav hulk noori langeb välja põhikooli kolmandas astmes ja tekib küsimus, kuidas nad kätte saada. Samuti on murekohaks rahastamine ehk kuidas finantsid, mida on niigi napilt, õpilasega kaasa liiguvad.

Nimelt erinevalt põhiharidusest, mis on kõigile tasuta, võib gümnaasiumis või kutsekoolis õppematerjalide eest õpilaselt või tema vanematelt raha juurde küsida.

"Kui koolikohustus on kuni 18-aastasteni, siis kuidas tagada, et riigi kohustus on jälle tasuta?" küsis Uiboleht.

Koolijuhid arutasid kohtumisel ka õpetajate puuduse üle. Ehkki haridusminister Kristina Kallas ütles sel nädalal, et ettevalmistavas õppes hakkavad noori järele aitama needsamad õpetajad, kes praegu kutsekoolides ja gümnaasiumides lapsi harivad, tõdes Uiboleht, et kõik koolid ägavad niigi õpetajate puuduse käes.

"See toob igal juhul nii koormuse kasvu kui ka sellest tulenevate kulude kasvu," lausus koolijuht, kelle sõnul pole teada, kust sellele lahendus leida. "Ei ole neid inimesi."

Samuti teeb muret küsimus, mida hakata peale noortega, kellele ettevalmistav õpe on ette nähtud, kuid kellel endal pole huvi sellest osa võtta.

"Nad on juba põhikooliastmes välja või läbi kukkunud, seal on kindlasti mingid sotsiaalmajanduslikud või ka muud probleemid. Kuidas see siis päriselt aitab? On neid juhtumeid, kus noor ongi läinud teadlikult tööturule," tõi Uiboleht välja.

Praegu on olukord Uibolehe kinnitusel ebamäärane ning koolijuhtide vaates on ärevust ja segadust palju.

Ministeerium: probleemseid noori seiratakse kogu õppeaasta vältel

ERR uuris haridusministeeriumilt, kas on mõistlik hakata probleemsete õpilaste individuaalse toetmisega tegelema hakata alles pärast põhikooli lõpetamist, mitte juba varem, arvestades, et probleemid ei teki üleöö.

Ministeeriumi kommunikatsioonijuht Mari Annus ütles, et põhikoolid pakuvad kindlasti ka juba varasemates klassides tuge ja selleks on koolidel erinevad tugispetsialistid, vajadusel koostatakse individuaalne õppekava, nõustatakse kogu pere ja nii edasi.

"Õpimotivatsiooni aitab hoida ja luua üldhariduskoolides mitteformaalõppe – huvihariduse ja huvitegevuse, noorsootöö ja täiendusõppe – arvestamine õppekava läbimisel," lisas Annus. "Ettevalmistav õpe on mõeldud neile, kes aga on juba jõudnud üheksanda klassi lõppu, kuid siiski on tarvis veel lisatuge enne edasiõppimist."

Annuse sõnul hakkab õpe toimuma väikestes, kuni 15 õppijaga rühmades, kus igale noorele koostatakse individuaalne õppekava. Pakutakse juhendamist, karjäärinõustamist, tasandatakse tekkinud õpilünki ning vajadusel toetatakse muu emakeelega noorte eesti keele õpet.

Küsimusele, mida tehakse noorega, kes pole ise huvitatud ettevalmistavas õppes osalemisest, vastas Annus, et kehtiva õppimiskohustuse kohaselt peab noor õppima kuni 18-aastaseks saamiseni või kuni keskhariduse või kutsekvalifikatsiooni omandamiseni.

"Selle eesmärk on, et kõik noored omandaksid oskused ja teadmised, mis võimaldavad neil ühiskonnas ja tööturul edukalt toime tulla," lausus ta.

Annus lisas, et kool ja kohalik omavalitsus seiravad kogu õppeaasta vältel, millised õpilased on väljalangemisohusvõi ei täida õppimiskohustust ning nende õpilastega ja peredega tegeletakse individuaalselt.

"Selgitatakse välja õppest eemale jäämise põhjused ning pakutakse noorele ja tema perele vajaduspõhist tuge," kirjeldas Annus.

Koolijuhtide ühendus kavatseb oma mured ministeeriumile edasi anda detsembris toimuval kohtumisel, kus osalevad ka kutseharidusjuhid.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:45

Merzi sõnul saab Ukraina kaugmaarakette Uuendatud

15:35

Õppelaenu reegleid muutev seadus jõuab peagi riigikokku

15:35

Prantsusmaa hakkab narkojõukude probleemiga jõulisemalt tegelema

15:25

Raadiouudised (20.11.2025 15:00:00)

15:24

Betlem jäi kurtide olümpial lühirajal esikümnest välja

15:15

Politsei kahtlustab Maaülikooli instituudi direktorit riigihangete nõuete suures rikkumises Uuendatud

15:10

Ettevalmistava õppe eelnõu tundub koolijuhtidele toores

15:03

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Marti Hääl

14:55

Analüütik: taasrelvastuva Saksamaa sõjavägi vajab kõike

14:53

Hokimängijad peavad taliolümpial oma kõri kaitsma

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.11

Vaida viaduktilt alla kukkunud veok sulges liikluse Tallinna-Tartu maanteel Uuendatud

19.11

Meedia: USA uus rahuettepanek nõuab Ukrainalt maade loovutamist Uuendatud

19.11

Ühe suurima päikeseenergia tootja omavoliline tegevus on probleemiks mitmel pool Eestis

19.11

Riigikogu võttis vastu paindlikku tööaega lubava seadusemuudatuse Uuendatud

19.11

Suri ka Eesti spordiloosse jälje jätnud Norra suusalegend

19.11

London: Vene luurelaev suunas laserid Briti õhuväe pilootide pihta

13:25

Meedia: Zelenski ja Witkoffi plaanis olnud kohtumine lükati edasi Uuendatud

19.11

Sõja 1365. päev:Venemaa rünnakus Lääne-Ukrainas asuvale linnale hukkus vähemalt 25 inimest Uuendatud

15:45

Merzi sõnul saab Ukraina kaugmaarakette Uuendatud

10:59

Vseviov salajasest rahuplaanist: see ei peegelda terviklikku pakkumist

ilmateade

loe: sport

15:24

Betlem jäi kurtide olümpial lühirajal esikümnest välja

14:53

Hokimängijad peavad taliolümpial oma kõri kaitsma

14:14

David ja Ceesay kasvatasid koondises väravasaldo kolme peale

13:37

Hooaja avavõistluseks valmistuv Lehis: tuleb uue innuga peale minna

loe: kultuur

14:49

Wielsi residentuuriprogrammi Brüsselisse valiti Tõnis Jürgens

14:27

Galerii: esilinastus loodusdokumentaal "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast"

14:24

Purga: Theatrumi ja Elektroni toetus tuleb kultuuriministeeriumi väikesest reservist

13:07

Headreadi raamatuaasta blogi: Tristan Priimäe "101 Eesti filmi"

loe: eeter

13:17

Karl Madis: minu elus on märgilise tähtsusega number kuus

12:16

Toomas Kõrvitsa poeg Mihkel: isa tämbrit pole ühelgi meie pere meesterahval

10:53

Kert Varik treenib poega ja pingutab kodurajal toimuva MM-i nimel

09:34

Üheksa lapse isa: kõige suurem muutus oli esimese lapse sündimine

Raadiouudised

12:30

Antibiootikumidele resistentsed bakterid põhjustavad Euroopas igal aastal ligi 35 000 surma

12:25

Taani sotsiaaldemokraadid said kohalikel valimistel ajalooliselt halva tulemuse

12:25

Raadiouudised (20.11.2025 12:00:00)

10:35

Tööandjad tahavad keskkonnaameti bürokraatiat vähendada

10:30

USA meedia: Trumpi administratsioon koostab rahuplaani Ukrainale

09:30

Raadiouudised (20.11.2025 09:00:00)

19.11

Päevakaja (19.11.2025 18:00:00)

19.11

Tallinna uus võimuliit lubab uue konverentsikeskuse rajamist Linnahalli

19.11

Ekraani kino hoone Tartus läheb lammutamisele

19.11

Seeder: kohalike omavalitsuste valimised võiks kuu aega varasemaks tuua

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo