Tallinna Tammsaare majamuuseum ühes raamatukoguga läheb remonti

Kehvas seisus Tallinna linnale kuuluv Tammsaare majamuuseum läheb järgmisel aastal remonti. Ühes majamuuseumiga sulgeb ajutiselt uksed ka Tallinna keskraamatukogu haruraamatukogu Kadriorus. Kas raamatukogu peale remonti samale aadressile tagasi kolib, pole veel teada.

Remondi ajaks kolib Kadrioru raamatukogu ajutisele aadressile Narva maantee 63 ehk Kadrioru ärikeskusesse.

"Kolimise tõttu on raamatukogu selle aasta 9. detsembrist kuni 3. märtsini 2026 suletud ja lugejad on oodatud külastama teisi Tallinna raamatukogusid," ütles Tallinna raamatukogude pressiesindaja Gethe Rohumägi.

Kas Kadrioru raamatukogu peale remondi lõppemist senisele asukohale Koidula 12 a naaseb, pole veel kindel, sest Rohumägi sõnul on raamatukogul kava otsida ajutises asukohas oleku ajal endale piirkonnas uut ja avaramat pinda.

"Seal oleks senisest rohkem ruumi nii raamatutele kui ka raamatukogu külastajatele ja saaksime tõsta teenuste kvaliteeti," ütles pressiesindaja.

Kuid kui uut pinda siiski leida ei õnnestu, kolib raamatukogu peale Tammsaare muuseumihoone remonti praegustesse ruumidesse tagasi, kinnitas Rohumägi.

Uudis raamatukogu senisest asukohast väljakolimisest tekitas Kadrioru elanikes vastukaja, sest tegemist on olnud kogukonnale, eriti lastele, olulise kohaga, kus kirjandusega tutvust teha. Ligi paarkümmend inimest väljendas sotsiaalmeedias soovi, et raamatukogu peale remonti ikka samas asukohas jätkaks.

"Minu meelest on ülivajalik, et just lastele oleks selline keskkond, kus saab sõbralike ja professionaalsete raamatukogutöötajatega koos väga laiast valikust leida just oma huvidele vastava ja võimetekohase raamatu, et tekitada lugemisharjumus. Meie lastel on suur armastus raamatute vastu, aga lugemisharjumust on ikka vaja arendada ning seal loeb soe keskkond ja hea valik väga palju. Kui lugemisnälg on juba väga suur, siis on raamatukogu juba hädavajalik," rääkis kohalik elanik Tiiu Laks.

Laks sõnas, et selleks, et lastel tekiks harjumus käia aega veetmas raamatutega ja raamatute keskel, peab olema kutsuv ja lihtsasti ligipääsetav raamatukogu - tema perekonnale täidab Kadrioru raamatukogu seda rolli 100 protsenti.

"Kadrioru raamatukogu on siinsete laste jaoks kindlasti rohkem kui lihtsalt tuba raamaturiiulitega - see on koht, kus koos või omaette aega veeta, koht, kus kokku saada ja meisterdada. Selle hoov on alati avatud mängudeks ja piknikeks: Kadrioru raamatukogu on natuke nagu mänguväljak, ainult et mängumaaks on raamatute loodud imelised maailmad," lisas Laks.

Tammsaare majamuusem soovib raamatukogu ruume tagasi

Tammsaare majamuuseumi ja Tallinna kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino rääkis, et maja remonti on oodatud ja kavandatud aastaid, kuna hoone on väga kehvas seisus ning vajab kapitaalremonti.

"Valmistame ette ehitushanke välja kuulutamist ning tõepoolest loodame, et saame 2026. aasta esimese kvartali jooksul lepingu sõlmida," ütles Vaino ERR-ile.

Vaino sõnul tuleb maja selleks otstarbeks täiesti tühjaks kolida, mis tähendab, et Tammsaare muuseum jääb vähemalt aastaks, aga tõenäoliselt kauemaks, suletuks. Lisaks täisrenoveerimisele tuleb muuseumisse luua pärast remonti ka uus püsinäitus ning korrastada ajaloolise korteri ruumid.

Vaino ütles ka, et Tammsaare muuseumi seisukohalt oleks ideaalne lahendus see, et terve maja oleks muuseumi päralt.

"Nii see muuseumit luues oligi. Meil on olnud keeruline vastu võtta suuremaid gruppe, luua näitusi, korraldada üritusi ehk korraldada muuseumitööd nii, nagu see ühes kaasaegses muuseumis peaks olema," rääkis direktor.

Tammsaare majamuuseumi nägemuses saavad esimesel korrusel olema muuseumi arhiiv, avatud ruum näitusteks ja koosviibimisteks ning loodetakse teha teoks ka mõtte loomeresidentuurist kirjanikele.

Vaino sõnas, et ta on teadlik, et kohalikud muretsevad, kas maja jääb edasi armsaks kogukonnakeskuseks.

"Võime kinnitada, et muuseum jääb avatud ustega paigaks, kuhu on oodatud kõik kohalikud lapsed ja täiskasvanud ning meie esimesel korrusel saab olema mõnusaid paiku, kus aega veetmas käia," märkis ta.

Kadrioru raamatukogu on piirkonnas ringi rännanud varemgi: 1953. aastal avati Kadrioru noortepargi ruumides Koidula tänav 21 Tallinna mererajooni IV raamatukogu. Kasutada oli sel ajal ainult üks tuba pindalaga 12,8 ruutmeetrit.

1962. aastal koliti aadressile Koidula 3. 2000. aasta suvel eraldati Kadrioru raamatukogule kaks tiiba Koidula 12 a asuva Tammsaare muuseumi alumisest korrusest ja 2001. aasta novembris avatigi raamatukogu uutes ruumides.