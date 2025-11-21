Galerii: Tallinna Raekoja platsil ootab taas külastajaid jõuluturg

Tallinna Raekoja platsil on külastajate ootel taas jõuluturg, mille ametlik avamine on reede õhtul, kui süüdatakse ka tuled linna esindusjõulupuul.

Jõuluturg jääb avatuks 28. detsembrini.

"Euroopa parimaks tunnistatud Tallinna jõuluturg on üks neist sündmustest, mil Raekoja platsist saab kogu linna ühine kohtumispaik. Siia tullakse kogema nii pühaderõõmu kui ka kultuuri ning see meeleolu ja jõuluturu ilu meelitavad kohale külalisi nii lähemalt kui kaugelt. Soovin, et siit algav jõulutunne tooks igasse koju soojust ja rõõmu," ütles Kesklinna linnaosa vanem Ahti Kallikorm.

Pühademeeleolu aitavad Tallinna jõuluturul muu hulgas luua hiiglaslikud suhkruvatiämbrid Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Jõuluturu laval jätkub programm kogu pühadehooaja vältel – igal reedel, laupäeval ja pühapäeval pakuvad tantsu ja muusikat nii suured kui ka väiksemad esinejad Eestist ja välismaalt.

Esimesel advendil, 30. novembril süütavad jõuluturu kuusel esimese advendiküünla Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ja toompraost Arho Tuhkru, keda saadavad koorilauljad.

Tallinna jõuluturg on aastaid püsinud muutumatuna, märksõnadeks glögi, verivorstid, maiustused ning karvamütsid ja merevaigust ehted. Tänavu lõpeb leping turgu pikalt korraldanud ettevõttega ning linn plaanib selle aasta sees otsustada, kas teha uus hange või hakata edaspidi jõuluturgu ise korraldama.

Turgu on üle kümne aasta korraldanud Igor Semjonovile kuuluv osaühing 5+ Capital