Soome-juudi miljardär sunniti Kiasma juhtkonnast lahkuma

Juudi rahvusest Soome miljardär ja filantroop Chaim "Poju" Zabludowicz, kes on mõnda aega olnud Iisraeli-vastase poliitilise surve all, lahkub Helsingi kaasaegse kunsti muuseumi juhtiva Kiasma Fondi nõukogust.

Zabludowiczi lahkumisest teatanud Iltalehti märkis, et 2022. aasta detsembris allkirjastasid 42 kunstitöötajat petitsiooni, milles nad teatasid, et hoiduvad koostööst Kiasmaga, mis on osa Rahvusgaleriist. Viie kuu jooksul kasvas osalejate arv Helsingin Sanomate andmetel 220 kunstitöötajani ja nelja kunstiorganisatsioonini.

Väljaande Helsingin Sanomat andmetel pidi tööseisak jätkuma seni, kuni Kiasma saab rahalist toetust organisatsioonidelt, mille juhatuses on Zabludowicz Art Trusti esindajad. Protestijatele ei meeldinud Zabludowiczi väidetavad sidemed Iisraeli valitsusega.

2023. aasta aprillis teatas Helsingin Sanomat, et kunstnike ja kunstiprofessionaalide tööseisak kaasaegse kunsti muuseumi Kiasma vastu on lõppenud. Rahvusgalerii koosolekul kiideti heaks erasektori rahastamise eetiliste juhiste muudatused.

Zabludowicz on olnud Kiasma Fondi pikaajaline liige ja Kiasma suur rahaline toetaja, kes on edendanud ka muuseumi tegevust, laenates oma teoseid Kiasma näitustele.

Kiasma Fond on sõltumatu fond, mis toetab rahaliselt Kiasma näituse- ja kirjastustegevust ning kasvatab muuseumi kollektsiooni annetuste ja kogutud vahendite abil.

Iltalehti ei saanud kohe fondi esimehelt Pekka Lehtinenilt kommentaari.

Zabludowicz elab valdavalt Londonis ning on rahaliselt toetanud Briti konservatiivide valimiskampaaniat ning Soome praeguse presidendi valimiskampaaniast Euroopa Parlamenti.