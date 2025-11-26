Ministeerium soovib kaotada laste- ja noortelaagrite toitlustusnõuded

Seni on seadus laagritele ette kirjutanud, kui tihedalt, mitu korda päevas ja millist toitu peab noortele laagris pakkuma. Samuti on seaduses olnud eraldi nõue puhta joogivee kättesaadavuse kohta. Sotsiaalministeeriumi eelnõu kohaselt sellised nõuded kaovad ning need asendatakse soovitustega.

"Kui me läheme paarkümmend aastat tagasi, millal need nõuded kehtestati, siis kehtestatigi eelkõige võib-olla tänases mõistes väga elementaarsed nõuded, et tuleb tagada puhas joogivesi, et toitlustatakse regulaarselt ja kui me tuleme tagasi tänapäeva, siis ühiskond on muutunud ning need asjad on muutunud elementaarseteks ja neid juba täna pakutakse. Laagrite toitlustamise nõuded ei ole kunagi olnud väga detailsed," sõnas sotsiaalministeeriumi nõunik Ingrid Põldsaar.

Ministeerium paneb vastutuse lapsevanematele, kelle ülesanne on veenduda laagri toitlustuse kvaliteedis. Laagrikorraldajate sõnul võib tekkida olukord, kus odavama laagrikoha hinna pakkumiseks hakkavad laagrid toitlustuselt kokku hoidma, kuna see on üks suuremaid laagri korraldamisega seotud kulusid.

"Sellest eelnõu seletuskirjast jäi küll pigem selline mulje, et tegelik eesmärk tundub olevat pigem kulude kokkuhoid ja soov vähendada järelvalvet. Nüüd on tekkimas olukord, kus iga laagrikorraldaja hakkab ise otsustama või mõtlema välja oma toitlustusreegleid. See kindlasti ühtpidi tekitab segadust ja on otsene risk laagrites viibivate laste ja noorte tervisele," lausus laagrikorraldajate liidu juhatuse liige Kaur Kötsi.

Haridusministeerium ütles, et tervise arengu instituudi koostatavast toitlustusjuhendist laagritele piisab.

"Me loodame, et laagrite korraldajad peavad ka edaspidi, hoolimata sellest, mis seaduses kirjas on või ei ole, oluliseks noortele tervislikku toitu pakkuda. Meile teadaolevalt on tervise arengu instituut ka töötamas välja sellist juhendmaterjali, mida saavad siis laagrite korraldajad võtta aluseks tervisliku ja mitmekesise toidu planeerimisel laagrites," ütles haridusministeeriumi noortepoliitika osakonna juht Heili Griffith.