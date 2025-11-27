Tulevane vallavanem: esimese sammuna taastatakse Virtsu kuueklassiline kool

Sits ütles ERR-ile, et ei ole veel kogu kohtuotsust lugenud, vaid tutvunud kokkuvõttega, kuid igal juhul on moodustatava koalitsiooni vaatest tegu positiivse otsusega, sest kooliteema oli vallas nii valimiste eel kui ka järel väga teravalt üleval.

"Riigikohtu otsuse kokkuvõte ja meie moodustatava koalitsiooni arvamus langeb suures osas kokku: otsuse tegemisse polnud piisavalt kaasatud neid, keda see puudutas," sõnas Sits.

Nüüd tuleb vallal koolide osas uus otsus langetada. Sits tõdes, et iga asja on lihtsam sulgeda kui avada, aga juba enne riigikohtu otsust on tulevane koalitsioon kokku leppinud, et esimese sammuna taastatakse Virtsus kuueklassiline kool, mis praegu tegutseb neljaklassilisena.

"Milliste sammudega liikuma hakkame, alles täpsustub. Sama puudutab ka teisi koole," lisas ta.

Sitsi sõnul on eesmärk, et ka Koongas ja Varblas oleks klassikomplekte rohkem. Ta tõdes, et riigikohus aitas valda edasi, sest koalitsioonileppes on plaanitud läbi viia haridusvõrgu seniste ümberkorralduste analüüs ja selle põhjal järgmised sammud teha, kuid riigikohus on nüüd osa sellest analüüsist ära teinud.

Esmane küsimus on õpilaste arv, aga Sitsi sõnul mõjutab perede valikut kooli kaugus ning tulevase koalitsiooni hinnangul on lahkuv vallavalitsus ja -volikogu oma varasema otsusega andnud hoogu mõne piirkonna ääremaastumisele, mitte üritanud seda vältida.

Metsküla algkool tegutseb alates eelmisest sügisest erakoolina ja Sits märkis, et nende juhtum on eriti kummaline, sest ajal, mil vald otsustas kooli sulgeda, ei jäänud Metsküla õpilaste arv alla kriitilise piiri. Lisaks on tegu elujõulise ja hariduspilti mitmekesistava kooliga ka Eestis laiemalt.

"Oleme suhelnud ja Metsküla kooli teema on tugeva arutelu all. Kas nad jätkavad erakoolina või kuidas edasi toimetavad, on lahtine. Võimalik, et see jääb erakooliks edasi, aga valla poolt esimese sammuna lõpetame ruumi rendi küsimise, mis kõrvalt vaadates on tundunud pigem kiusliku sammuna," tõdes tulevane vallavanem.

Virtsu kogukonnaga kohtus tulevane vallavalitsus kolmapäeval ning arutlusel olid mitmed teemad, kuid muu hulgas ka viienda ja kuuenda klassi taastamine Virtsu koolis. Küsimuseks on see, kas alustada esmalt viienda klassiga.

"Kas alustame kuue või viie klassiga, eks seda kaalume, aga positiivne on kuulata, et näiteks üks lapsevanem, kes kõhkles varem, kas paneb lapse Virtsu kooli, kui seal on ainult neli klassi, ütles, et kui on kuus klassi, siis paneb igal juhul. Väikeste sammudega jõuame positiivsete tulemusteni," ütles Sits.

2023. aasta kevadel otsustas Lääneranna volikogu sulgeda Metsküla algkooli ja Lõpe kooli, kaotada Koonga ja Varbla koolist 7.-9. klass ning muuta Virtsu kool, mida esialgu samuti sulgeda plaaniti, neljaklassiliseks algkooliks.

Riigikohus tühistas neljapäeval Lääneranna vallavolikogu toonase otsuse osaliselt. Kuna kõrgemasse kohtuastmesse pöördusid ainult Koonga, Metsküla ja Virtsu kooli lapsevanemad, puudutab riigikohtu lahend otseselt vaid neid koole.