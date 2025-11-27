USA satelliidifirma laiendab Kilingi-Nõmme maajaama

Ameerika satelliidifirma Globalstar rajas oma Eesti esimese maajaama Kilingi-Nõmme neli aastat tagasi. Nüüd on otsustatud jaama laiendada ning lisada praegu juba olemasolevale kolmele antennile veel sama palju juurde.

"See laiendus on nüüd osa globaalsest laiemast projektist, kus tegelikult me lisame 90 antenni kokku oma jaamadesse üle kogu maailma. Need antennid hakkavad toetama meie kolmanda generatsiooni satelliite, mis siis koostöös tugevdavad meie globaalset sidevõrgustikku. Jaam Eestis on üks neljast Euroopas ja koostöös need neli jaama katavad Euroopa tervikuna ära sidevõrguga," lausus Globalstari maajaamade taristu direktor Steve Sulev.

Kuplite sees asuvate antennide ülesanne on vahetada sidet satelliitidega.

"Tänu sellele nad võimaldavad pakkuda sideteenust olukordades, kus võib-olla traditsioonilised maavõrgud seda ei võimalda, näiteks kriisiolukordades," sõnas Sulev.

Neli aastat tagasi paigaldatud antennid läksid maksma 3,5 miljonit eurot, nüüdne investeering on kaheksa miljonit eurot. Nii Sulev kui ka Saarde abivallavanem leiavad, et investeering teeb Saarde valla atraktiivsemaks ka teistele võimalikele välisinvestoritele.

"Meie jaoks on hästi oluline see investeering siia kohta teha, sest see näitab juba ka üldist usku meisse. Me oleme proovinud igati, kui vähegi seadusandlus võimaldab, alati vastu tulla, menetleda kiiresti ja tundub, et see on kasu toonud. Seda näitab nüüd täiendav investeering, et see esimene etapp, mis sai tehtud ehk need kolm maajaama tõestasid nähtavasti välisinvestorile, et siia saab teha ja on mõistlik," ütles Saarde abivallavanem Külli Karu.

Karu sõnul maajaam valda otseselt töökohti juurde ei loo, kuid toob tulu hoonestusõiguse tasu kaudu. Maajaama laiendus valmib uue aasta juuniks.