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Norra suurpõlengu kustutustööd jätkuvad ka laupäeval

Välismaa
Tulekahju Norras Drammeni linnas.
Tulekahju Norras Drammeni linnas. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / THOMAS FURE
Välismaa

Norras reedel puhkenud suurpõleng ridaelamupiirkonnas oli laupäeva hommikul küll vaibumas, kuid tuletõrjujad ei ole seda endiselt täielikult kontrolli alla saanud. Norra viimase saja aasta kõige suuremas tulekahjus hävis üle saja kodu ning võimud evakueerisid piirkonnast sadu inimesi.

"Kui nii suur tulekahju puh­keb, võib seda nimetada katastroofiks," ütles Drammeni linnapea Kjell Arne Hermansen Norra rahvusringhäälingule NRK. Tulekahju haaras Drammenis Krokstadelva elurajooni.

Praegu ei ole teadaolevalt ükski inimene hukkunud ega kadunud. Kaks inimest viidi siiski suitsu sissehingamise tõttu haiglasse. Üks neist on päästetöötaja.

Lisaks sai üks tuletõrjuja väidetavalt kergelt vigastada ning kaheksa politseinikku said kergemaid tervisekahjustusi, kui hingasid elanike evakueerimise ajal põlengusuitsu sisse.

Politseijuht Frode Presthus ütles õhtul kell 23 Norra aja järgi ajakirjanikele, et tulekahju on vaibunud, kuid tuletõrjujad ei ole seda veel kontrolli alla saanud. Tule levimise oht püsib ning tulekahju levib endiselt.

NRK andmetel kustutati tulekahju kogu öö ning ametivõimud hindavad, et kustutustööd jätkuvad tõenäoliselt kogu laupäeva jooksul.

Hommikul jätkatakse päästetöid muu hulgas kustutushelikopteritega, mida öösel ei olnud võimalik kasutada. Abi loodetakse ka laupäevaks prognoositud vihmast.

Rootsi väljaande Aftonbladet intervjueeritud päästeameti esindaja Jan Rundtomi sõnul on olukord siiski endiselt pingeline.

Tuule pöördumine võib päästetöid raskendada

Laupäevane ilmaennustus viitab ka uuele ohule.

"Alates kella seitsmest muutub tuule suund 180 kraadi. Tuul on puhunud lõunast põhja, kuid nüüd hakkab see puhuma põhjast lõunasse. See võib tähendada, et tulekahju hakkab ohustama uusi piirkondi," ütles Rundtom.

Aftonbladetiga rääkinud valvepolitseiniku Kamilla Aardali sõnul teab politsei, millises ridaelamus tulekahju alguse sai. Tulekahju tekkepõhjus on siiski veel ebaselge.

"On liiga vara selle kohta midagi öelda. Hoone oli kiiresti täielikult leekides. Oleme võtnud ühendust seal elava inimesega. Ma ei soovi öelda, kas see inimene viibis kodus või mitte, kuid praegu ei kahtlustata kedagi kuriteos," ütles Aardal.

Tegemist on Norra suurima tulekahjuga enam kui saja aasta jooksul.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Yle, NRK

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