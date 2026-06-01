Eestile raketiheitjaid tarnivas Lõuna-Korea ettevõttes puhkes teadmata põhjusel põleng

Lõuna-Korea kaitsetööstusettevõtte Hanwha Aerospace'i tehases puhkes seni teadamata põhjusel tulekahju, milles sai viis inimest surma ja kaks vigastada. Hanwha Aerospace on sõlminud Eestiga lepingu raketilaskeseadeldiste Chunmoo ja rakettide tarnimiseks, millest esimesed peaksid kohale jõudma järgmisel aastal.

Tulekahju puhkes kaitse- ja lennundustööstusettevõtte Hanwha Aerospace'i Daejeoni linnas asuvas tehases ja selles hukkus viis inimest ning kaks sai vigastada, teatasid võimud esmaspäeval. Kaks ellujäänut, kellest üks sai raskeid põletushaavu, pääsesid ise tehasest välja, teatas tuletõrjeametnik briifingul.

"Võimud ei ole veel ohvreid tuvastanud, kuna nende kehad said tõsiseid kahjustusi," ütles tervishoiuametnik samal briifingul.

Tuletõrjeametnik ütles, et tulekahju vallandas plahvatus, kuigi plahvatuse põhjust alles uuritakse.

Hanwha Aerospace tehases Daejeonis toodetakse suuri reaktiivmootoreid ja see käitleb ka raketikütust.

Tuletõrjevõimud ei suutnud hankida tehase plaani, kuna see on kaitstud riiklike julgeolekuseadustega, ütles ametnik briifingul.

Lõuna-Korea president Lee Jae Myung kutsus üles mobiliseerima kõiki olemasolevaid ressursse õnnetusele reageerimiseks ja uurimise alustamiseks, teatas tema kantselei ajakirjanikele saadetud tekstisõnumis.

Hanwha Aerospace'i esindaja ütles, et ettevõte uurib juhtumit.

Eesti kaitseinvesteerimise keskus (RKIK) sõlmis eelmise aasta lõpus Hanwha Aerospace'iga ligi 290 miljoni euro suuruse lepingu, mis hõlmas kuut raketiheitja laskeseadet, kolme tüüpi raketisüsteeme (CGR-080, CTM-MR, CTM-290) ning kasutus- ja väljaõppetoetust. Lisaks telliti platvormide modifitseerimine, et need vastaksid Eesti tingimustele ja liiklusseadusele. Tänavu mais sõlmis riigi kaitseinvesteeringute keskus lepingu veel kolme Chunmoo raketiheitja hankimiseks.