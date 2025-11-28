Saksamaa kiidab heaks 2,6 miljardi euro suuruse relvapaketi

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Saksamaa eelarvekomisjon kavatseb heaks kiita 2,6 miljardi euro suuruse paketi, mille raames ostab riik juurde uut sõjavarustust. Pakett sisaldab droone, kaugmaarakette ja radarite uuendamist.

Berliin suurendab kaitsekulutusi ja elavdab relvatööstust ning järgmisele nädalale kavandatav heakskiit tähistab järjekordset ulatuslikku hankevooru.

11-punktist koosnev pakett hõlmab peaaegu kõiki võimekuse valdkondi, nagu droonid, kaugmaaraketid, logistikasõidukid ja radarite uuendused. Sellised lepingud peaksid toetama Saksamaa kaitsetööstust.

Politico toob välja, et paketi raames kiidab parlament heaks 68 miljonit eurot Uranos KI jaoks, mis on tehisintellektil põhinev juhtimissüsteem. Samuti toetatakse Heroni ja Aladini droonide tootmist.

Parlament kavatseb heaks kiita ka 445 miljoni euro suuruse hanke JSM-rakettide ostmiseks. Need integreeritakse siis Saksamaa tulevasse F-35A lennukiparki. Veel uuendatakse Eurofighterite vananenud radarikomponente.

Sõdurite tasemel investeerib Bundeswehr ligi 760 miljonit eurot Heckler & Kochi uutesse G95 automaatrelvadesse, lisaks kavatsetakse osta 380 miljoni euro eest maastikusõidukeid. Juurde hangitakse veel erinevaid logistikasõidukeid, uuendatakse ka mitmeotstarbelise kopteri NH90 radareid.