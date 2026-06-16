Saksa õhuväe ülem: Venemaa rünnaku korral vastame viivitamatult

Kui Venemaa peaks otsustama rünnata ükskõik millist NATO liikmesriiki, siis oleks Saksamaa valmis momentaalselt vastutegevust alustama ja ründama sihtmärke Venemaa territooriumil, ütles Saksa õhujõudude ülem ülem Holger Neumann.

Kindralleitnant Neumann ütles Briti ajalehele The Telegraph antud intervjuus, et juhul, kui Venemaa peaks NATO-t ründama, oleks Saksa õhuvägi valmis "kasvõi täna öösel" vasturünnakuid alustama ning kasutama selleks kogu relvastust, mis tal olemas on

"Kui konflikt peaks puhkema – loodetavasti ei juhtu see mitte kunagi –, siis kaitseme me oma territooriumi iga sentimeetrit. Arvan, et see on oluline sõnum eriti põhjapoolsetele piirkondadele ja meie Balti liitlastele," ütles kindralleitnant Neumann.

Ta hoiatas Moskvat, et NATO-s ei ole erinevaid julgeolekutsoone, mis tähendab, et rünnak Eestile kutsuks esile sama reaktsiooni kui õhurünnak Londonile.

"Tuleb selgelt aru saada, et erineva julgeolekutasemega tsoone pole olemas - NATO on NATO viimase sentimeetrini. Ma arvan, et peame tegema väga tõsiseid pingutusi, et jälgida ja vajadusel tegutseda teatud piirkondades julgeolekuperspektiivist," rõhutas Saksa õhujõudude ülem.

Kindral märkis intervjuus, et tema väed korraldaksid Venemaa vastu hävitavaid õhurünnakuid, kui Moskva julgeks allianssi rünnata ning tõi võimalike sihtmärkidena välja Venemaa Koola poolsaare koos sealsete tuumarelvabaasidega, strateegiliselt olulise Kaliningradi oblasti, Peterburi piirkonna, kus asuvad olulised mereväe üksused ning Musta mere regioonis paiknevad Vene mereväebaasid.

Neumanni sõnul oleks NATO vastus Venemaa rünnakule ülekaalukas, sest tegemist oleks olukorraga "32 ühe vastu", viidates NATO 32 liikmesriigi õhuvägedele.

Leht märkis, et Eesti, Läti, Leedu ja Poola on viimastel kuudel kokku puutunud Venemaa üha kasvava agressiivsusega, sealhulgas drooniintsidentidega, mida lääneriikide ametnikud näevad võimaliku sissetungi eelmänguna.

Kindral kiitis ka Saksamaa valitsuse miljardite eurode suurust rahastuspaketti, mille eesmärk on oluliselt suurendada õhutõrjesüsteemide varusid, sealhulgas Patriot-rakette, Iris-T süsteeme ja Iisraeli Arrow 3 raketikaitsesüsteemi.

Kuigi Saksamaa sõjavägi kannatas aastakümneid alarahastuse all, mida nüüd kiiresti korvatakse, rõhutas Neumann, et õhuvägi on juba praegu valmis tema sõnul "kasvõi täna öösel võitlusse asuma", kui Venemaa peaks ründama.

"Täna öösel võidelda tähendab seda, et kui mulle praegu helistatakse ja öeldakse, et meil on selline olukord, peame olema valmis – ja me oleme valmis," ütles ta. "Me kasutame kõike, mis Saksamaal olemas on – õhuväge, aga ka NATO võimeid –, et kaitsta oma riiki, oma väärtusi, oma rahvast ja oma liitu."

Intervjuud vahendanud Saksa väljaanne Die Welt märkis, et aastakümneid seisnes Saksamaa õhuväe roll NATO-s peamiselt transpordi- ja luureülesannetes, eriti Afganistanis, kus õhurünnakuid viisid peamiselt läbi USA ja Briti piloodid. Kui sõda Venemaaga puhkeks, eeldatakse, et kogu Saksa õhuvägi paigutataks NATO idatiivale – milleks see varem ei olnud ei valmis ega suuteline.

"Minevikus oleme saatnud NATO idatiivale näiteks Eurofighterite üksusi, kiirreageerimisgruppe või Patriot-süsteeme," ütles Neumann. "Kuid me pole seda kunagi teinud massiliselt, ehk kogu lahinguvalmis õhuväega. See on ülesanne, mille kallal töötame järgmiste nädalate ja kuude jooksul."

Saksa kindrali intervjuud vahendanud Ukraina väljaanded viitasid, et Venemaa võib kasutada sõjalist tegevust NATO ühtsuse proovilepanekuks ning tõid välja Venemaa esindajate valulise reaktsiooni Neumanni esinemisele.