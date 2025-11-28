X!

Korruptsiooniskandaal Ukrainas: Andri Jermak astus tagasi

Välismaa
Andri Jermak
Andri Jermak Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Violeta Santos Moura
Välismaa

Ukraina korruptsioonitõrje ametnikud otsisid reedel läbi presidendikantselei juhi Andri Jermaki korteri ja õhtul selgus, et ta esitas tagasiastumisavalduse.

Ajaleht The Kyiv Independent kirjutab, et Jermaki tagasiastumine toimub ajal, mil riiki raputab viimaste aastate suurim korruptsiooniskandaal, mis on seotud presidendi liitlastega. 

Väidetavalt on presidendi lähikonnast pärit inimesed pannud energiasektorist kõrvale ligi sada miljonit eurot. 

Korruptsiooniskandaali keskmes on ka Ukraina presidendi lähedane sõber ja Volodõmõr Zelenski asutatud meelelahutusettevõte Kvartal 95 kaasomanik Timur Minditš. 19. novembril vallandati justiitsminister Herman Haluštšenko ja energeetikaminister Svitlana Hrõntšuk, neile pole süüdistust esitatud. Minditš põgenes enne süüdistuse esitamist Ukrainast. 

Zelenski kinnitas reede õhtul, et Jermak esitas tagasiastumisavalduse. Jermaki tagasiastumine võib nõrgestada Zelenski positsiooni, samal ajal tahab Trump sõda lõpetada ja survestab Ukrainat kokkuleppele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, FT

