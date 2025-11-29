X!

Saksa partei AfD asutas protestide kiuste uue noortekogu

Foto: SCANPIX/dpa/Harald Tittel
Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) asutas laupäeval suurte meeleavalduste taustal oma uue noortetiiva Generation Deutschland.

Politsei andmetel kogunes Frankfurdi lähedal asuvasse Giesseni linna AfD koosoleku vastu protestima vähemalt 25 000 meeleavaldajat.

Kohtumine pidi algama kell 10.00 kohaliku aja järgi, kuid lükkus meeleavaldajate vilekoori, trummipõrina ja skandeerimise tõttu mitu tundi edasi.

Partei kaasjuht Alice Weidel mõistis hukka "kaose" tekitajad ning ütles, et saali on kogunenud partei uued põlvkonnad.

Rändevastane AfD sai veebruaris toimunud parlamendivalimistel Saksamaa peamiseks opositsioonijõuks, saavutades rekordilise, enam kui 20-protsendilise tulemuse. Järgmisel aastal loodab partei oma idapoolsetel tugialadel toimuvatel liidumaa valimistel veelgi enam hääli koguda.

Uus noortekogu asendab Junge Alternativet (JA), mille Saksamaaa luureteenistused klassifitseerisid äärmusrühmituseks ja mille AfD seejärel sel aastal laiali saatis, ennetades võimalikku keelustamist.

Junge Alternative sattus sageli vastuoludesse, sealhulgas kasutasid selle liikmed rassistlikke hüüdlauseid ja pidasid koosolekuid neonatsidega. Vaatlejate sõnul pole oodata, et Generation Deutschland oleks oma eelkäijast vähem radikaalne.

Uue noortekogu juhiks saab 28-aastane Jean-Pascal Hohm, Ida-Saksamaalt pärit liidumaa seadusandja, kellel on pikaajalised sidemed erinevate paremäärmuslike ja etnorahvuslike rühmitustega.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

