"AK. Nädal" külastas Tallinna ja Riia jõuluturgu

Jõuluhooaja alguse puhul külastasid Veronika Uibo ja Ragnar Kond Tallinna ja Riia jõuluturgu ning vaatasid üle kohalikud jõuluhitid ja hinnad.

Tallinnas avati jõuluturg juba möödunud reedel ja on avatud 28. detsembrini. Laadamüük langeb pärast jõule märgatavalt ja nagu ka möödunud aastal, lõpeb selgi korral kaubandus enne uut aastat. Sel talvel on Tallinna jõuluturul tavapärasest rohkem kohalikku disaini ja käsitööd.

Rahvasuus kutsutakse Tallinna jõuluturgu glögituruks, sest seda lihtsalt müüakse aastast aastasse kõige rohkem. Pühapäevalgi läks lugemine sassi, aga üle 20 glögimüüja oli turul kindlasti. Traditsioonilise glögi saab kätte seitsme euroga, aga kui tahta natuke kangemat jooki, tuleb välja käia kaheksa kuni üheksa eurot.

Süüa saab Tallinna jõuluturul rikkalikult. Menüüs on nii tallekotlet, grillkana, ahjulõhe kui ka verivorst. Klassikalise jõuluprae sealihaga saab kätte nii 15 euroga kui 17 euroga.

Toomkiriku väljakul toimuv Riia jõuluturg tutvustab end Baltimaade suurimana. Hinnad on seal pisut madalamad kui Tallinnas. Näiteks glögi saab kätte kuue euroga ja kanapada maksab üheksa eurot, kuid steigi eest tuleb ikkagi 16–17 eurot välja käia. Läti jõuluturud on väga käsitöökesksed.

Ettevõtja Andris Kreislers on oma meeskonnaga Riia jõuluturgu teinud veerand sajandit. See pole ainult müük, see on õhkkond, mida kannavad ka kultuuriprogramm ja valgusmäng Toomkiriku seintel. Kauplejaid on turul ligi sada, osa neist on Kreislersiga koos turgu kaasa teinud mitu aastakümmet.

"Välismaalasi on külastajate seas järjest rohkem. Iga aastaga näeme järjest enam laadalisi Hispaaniast, Portugalist, ka Lõuna-Ameerikast, Austraaliast, Kanadast, Ameerikast," märkis käsitöömeister Viesturs Polis.

"Siin on väga hea ja huvitav. Eriti see turg. Siin tekib jõulutunne ja on väga hubane. Tulge ja jooge hõõgveini, see on eriline!" ütlesid Londoni itaallased Lorenzo ja Antonio.

"Kui varem oli jõuluturg suunatud rohkem turistidele, siis nüüd näeme, et siia tuleb järjest enam ka kohalikku rahvast perede ja sõpradega," märkis Riia jõuluturu juht Anna Blaua.

Tallinna jõuluturg pakatab turistidest, kohalikke on isegi vähevõitu. Kauged külalised ütlevad, et nii turg kui linn on väike ja armas, aga hinnad on kallivõitu.

"Mulle tõesti meeldib siin. Leedu on alati tuntud oma jõulukuuskede poolest, aga see siin oli päris kena. Ja mis kõige olulisem – glögi on ka maitsev," ütles külastaja Leedust Lukrecija. "See on väga kallis minu arvates. Ma maksaks kõige rohkem viis eurot selle eest," lisas ta.

"Ma olen väikestviisi jõuluturgude ringkäiku teinud," sõnas külastaja Suurbritanniast Chelsea. "Ma alustasin Hamburgis, kus glögi maksis viis eurot, siis läksin Stockholmi, kus see oli umbes neli eurot. Nüüd tulin siia ja glögi maksab seitse eurot, nii et see on huvitav."

Külastaja Inglismaalt, Becky märkis, et kui Londonis on jõuluturg liiga suur, siis Tallinnas on täpselt õige suurusega.

Eestlasi kohtab ka Riia jõuluturul palju – ooper, turg ja mõni stiilne Riia vanalinna kohvik on paljude jaoks osa jõulupuhkusest või vähemalt nädalalõpust.

"Teistsugused asjad on väljas. Näiteks on palju seotud Riia Balsamiga. Aga hinnad tunduvad olevat tibake odavamad. Mitte palju, aga veidi ikka," rääkisid külastajad Suure-Jaanist Viivika ja Rein Rätsep.

Riia jõuluturg jääb avatuks 4. jaanuarini, sest aastalõpul ja -vahetusel koguneb sinna palju rahvast.