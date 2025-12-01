Tallinna uus võimuliit lubab tõsta toimetulekutoetusi

Keskerakonna ja Isamaa esindajad allkirjastasid esmaspäeval koalitsioonilepingu Tallinna linna juhtimiseks järgmiseks neljaks aastaks. Pealinna võimuliit võtab erilise tähelepanu alla perede toimetuleku, eestikeelsele haridusele ülemineku ning töötab selle nimel, et linn panustaks aktiivselt riikliku majandusseisakust kasvule pööramiseks.

Keskerakonna esimehe ja tulevase linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul on uus koalitsioon leppinud kokku erinevates toetusmeetmetes, mis peaksid suurendama perede turvatunnet.

"Kehtestame Tallinna elanike lastele lasteaia kohatasu vabastuse, toetame täiendavalt haridustöötajate palgafondi, seame eesmärgiks toetada vanemaid lapse sünni puhul 1000 euroga, kaksikute korral 3000 ning kolme ja enama lapse sünni puhul 10 000 euroga, tõstame esimesse klassi minevale lapsele mõeldud õppeaasta alguse toetuse 320 eurolt 500 euroni, seame eesmärgiks tõsta pensionilisa 200 eurolt 300 euroni, taas pakume abipakke üksi elavatele eakatele ja säilitame tasuta ühistranspordi," loetles Kõlvart.

Tallinna linnapeakandidaat Peeter Raudsepp (Isamaa) ütles, et kavas on astuda mitmeid samme, mis muudavad pealinna ettevõtluskeskkonna atraktiivsemaks ja mille toel saab anda Eesti majandusele uut hoogu. "Üle maailma on pealinnad riigi majanduse veduriteks. Ametisse astuvas linnavalitsuses kanname selle rolli auga välja. Loome Tallinna majanduskasvu nõukogu, kiirendame planeeringuid, vähendame bürokraatiat ning teeme rahvusvahelist koostööd, et meelitada Tallinnasse täiendavaid investeeringuid," rääkis Raudsepp.

Põhirõhk toetuste suurendamisel

Koalitsioonilepingust leiab muu hulgas ka lubaduse teha valitsusega koostööd riigi ja Euroopa Liidu tasemel bürokraatia vähendamiseks. "Kehtivate regulatsioonide arv linnas peab vähenema. Linn ei tohi lisaks riigis kehtivatele seadustele toota uut "kliimabürokraatiat".

Samuti lubavad erakonnad lahendada koostöös arhitektide ja represseeritute esindajatega Maarjamäe memoriaali temaatika.

Leppes seisab ka eesmärk paigaldada Harju tänavale kenotaafi kõigi 9. märtsi pommitamise ohvrite nimedega.

Loodav linnavalitsus lubab suurendada linna poolt koolitoidu hüvitist. Samuti kavatseb linnavalitsus maksta koduse lapse toetust pooleteise kuni kolmeaastase lapse eest 250 eurot kuus.

Erisus eesti õppekeelega ja eestikeelsele õppele üleminevate koolide vahel

Eestikeelsele õppele ülemineku puhul öeldakse koalitsioonileppes, et üleminek toimub Tallinnas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (PGS) sätestatud korras ja tähtaegadel, ilma eranditeta.

Samas on allpool eraldi lõik, kus tehakse uuest õppeaastast erisus eesti õppekeelega ja eestikeelsele õppele üleminevate (loe: seniste vene koolide) vahele.

"Klasside ja rühmade komplekteerimisel lähtume alates 2026/2027 õppeaastast keeleteadlikkuse põhimõttest, eristades eesti õppekeelega ning eestikeelsele õppele üleminevaid haridusasutusi. Arvestame laste keeletaset, tagades iga lapse arengut toetava ja keeleoskust arendava õpikeskkonna."

Luuakse võõrnälkjate vastane tegevusplaan

Kommunaalvaldkonnas lubab linnavalitsus taastada linnas regulaarse niitmise. "Läbimõeldud hooldus haljasaladel aitab tagada liigirikkuse, milleks kasutame diferentseeritud niitmist vastavalt haljasalade kasutuskoormusele ja ökoloogilisele väärtusele," seisab võimuleppes.

Lisaks tõstab koalitsioon teede, sealhulgas kõnniteede ehitus- ja hooldusremondi mahtu ja suurendab investeeringuid, et tagada teede parem seisukord ning järjepidev hooldus kõikides linnaosades.

Uus koalitsioon lubab tegeleda võõrnälkjate, nagu hispaania teetigu ja mustpeanälkjad, leviku piiramisega ning töötada välja vastava tegevusplaani.

"Toome Tallinna tagasi jõulumeeleolu. Hoolitseme läbi valgustuslahenduse ja muude atraktsioonide, et pühadeehtes Tallinn oleks atraktiivne nii külalistele kui tallinlastele," seisis veel leppes.

Lõpetatakse rattastrateegia

Liikuvuse ja transpordi valdkonnas lubab loodav linnavalitsus lõpetada "kunstlikud piirangud liikuvusele". "Töötame edasi rohelainete rakendamisega ning vaatame üle kehtestatud kiiruspiirangud tagamaks sujuva liikluse ja liiklejate ohutuse," seisab leppes.

Keskmise kiiruse kaameraid Tallinna koalitsioonileppe järgi ei tule. "Võtame kasutusele täiendavad muutkiiruse märgid."

Linn lubab töötada avalikus ruumis parkimiskohtade säilimise nimel. "Me ei laienda tasulist parkimisala ega tõsta parkimistasusid. Säilitame kohalike elanike parkimissoodustuse. Vaatame üle tasulise parkimise ajalised piirangud ning loome tasuta parkimise võimaluse laulu- ja tantsupeo toimumise ajaks," seisab leppes.

Rattastrateegia on plaanis uuel koalitsioonil lõpetada, muutes selle "kõiki liiklejagruppe arvestavaks kergliiklusstrateegiaks".

Eesmärk koostöös riigiga tühistada automaks

Veel seisab leppes eesmärk teha koostööd riigi tasemel, et tühistada mootorsõidukimaks ja registreerimistasu hiljemalt 1. jaanuarist 2027.

Uus Tallinna linnavalitsus lubab mitte kehtestada ummikumaksu ega kliimaneutraalseid tsoone.

Koalitsioon peab vajalikus tagada linnas liiklusohutus kergliikurite lisareguleerimisega, tehes valitsusele ettepaneku vastavateks seadusemuudatusteks.

Lisaks on plaanis ehitada koostöös erasektoriga tänapäevane olümpiamõõtmetega ujula koos veekeskusega.

Koalitsioonipartnerid kinnitavad, et uusi kohalikke makse ei kehtestata ega tõsteta juba kehtestatud kohalikke makse. Planeeringuid lubab koalitsioon kiirendada. Eestikeelsele haridusele üleminek jätkub Tallinnas eranditeta ning haridusvaldkonda antakse lisavahendeid, et eemaldada senise ülemineku jooksul ilmnenud kitsaskohad.

Isamaale jääb kuuest abilinnapeakohast kaks

Ühtlasi leppisid Isamaa ja Keskerakond kokku, et Tallinna linnavalitsuses saab lisaks linnapeale olema kuus abilinnapead. Isamaa esitab abilinnapeade kandidaadid kommunaal- ja ettevõtlusvaldkonnas ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas ning Keskerakond esitab abilinnapeade kandidaadid haridus-, kultuuri-, spordi-, korrakaitse-, linnaplaneerimise-, linnavara- ja transpordivaldkonnas.

Kokkuleppe alusel valitakse kaheks aastaks Tallinna linnavolikogu esimeheks Keskerakonna esindaja ning Tallinna linnapeaks Isamaa esindaja. Pärast kahe aasta möödumist valitakse Tallinna linnavolikogu esimeheks Isamaa esindaja ning Tallinna linnapeaks Keskerakonna esindaja. Ühtlasi vaadatakse siis üle ka kureeritavad valdkonnad.

Keskerakond esitab Haabersti, Kesklinna, Lasnamäe, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosavanema kandidaadid ning Isamaa esitab Kristiine, Mustamäe ja Nõmme linnaosavanema kandidaadid.

