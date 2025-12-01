Elering plaanib ehitada läbi Eesti Soomest Saksamaale kulgeva vesinikutoru

Elering esitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile taotluse riigi eriplaneeringu algatamiseks, et määrata Põhjamaade-Balti vesinikukoridori Eestis asuva maismaaosa võimalikud rajamistingimused.

Planeeringuga selgitatakse välja, kas ja millistel tingimustel oleks otstarbekas rajada Eesti territooriumile Soomet ja Saksamaad ühendav vesiniku ülekandetorustik, mis looks Eestile potentsiaalset majanduslikku ja strateegilist väärtust.

Eeldatav planeeringu koostamise aeg on umbes kolm aastat ja toru võiks olla valmis 2035. aastal.

"Euroopas planeeritakse täiesti uut energiataristut vesiniku transportimiseks ning Saksamaa soovib Soomest energiat vesinikuna importida. Eesti huvi võiks olla, et see vesinikutoru läbiks Eestit. Lisaks transiiditulule annab see täiendavaid võimalusi Eesti majandusele ja tööstusele," lausus Eleringi teadus-arendustegevuse juht Siim Iimre.