Ministeeriumid on jõulupreemiad asendanud tulemustasuga

Eesti
Jõulukingid.
Jõulukingid. Autor/allikas: ERR
Eesti

Kuigi ministeeriumid ütlevad, et nad jõulupreemiaid ei maksa, makstakse aasta lõpus või ka järgmise aasta alguses tulemustasusid. Jõulupeod on mõnes ministeeriumis ümber nimetatud konverentsideks ja tänuüritusteks, kuid on siiski ka ministeeriume, kus need ära jäävad.

Kultuuriministeerium ei maksa jõulupreemiaid, küll aga on ministeeriumil võimalik määrata tulemuspalka, mida makstakse lõppeval aasta eesmärkide saavutamise, ootusi ületavate töötulemuste ning ootamatult lisandunud töökohustuste või suurenenud töökoormuse eest.

"Tulemuspalka ei maksta kõigile töötajatele ning tasu suurusjärk on praegu veel kujundamisel," ütles kommunikatsiooninõunik Kerttu Kaldoja.

"Jõulukoosviibimine toimub ministeeriumi ruumides ning on praegu planeerimisel, seetõttu täpne kulu ei ole veel teada. Eelarve ülempiiriks on 14 000 eurot," lisas Kaldoja.

Rahandusministeeriumi teatel ei maksa nemad samuti oma töötajatele jõulupreemiat, küll aga tulemuspalka, mis lisandub põhipalgale. "Rakendame tulemusjuhtimist, kus töötaja tulemuspalga osa sõltub kokkulepitud ülesannete täitmisest," lausus kommunikatsiooni osakonna juht Elina Kink.

"Haridusministeeriumis jõulupreemiaid ei maksta. Meil on tulemustasud, mida makstakse jooksvalt aasta kestel. See on seatud eesmärkide silmapaistvalt kvaliteetse täitmise eest makstav tasu ja sel pole seost jõuludega," ütles kommunikatsioonijuht Mari Annus.

"Meil on kavas ühine aastalõpu koosviibimine, mis toimub meie enda õppeasutuse ruumes ja on osaliselt korraldatud enda vahenditega. Kuna üritus ei ole veel toimunud ja alles registreerumine käib, siis hetkel on kavandatud osalema ligi 180 inimest ja eelarve on 8000 euro ringis," selgitas Annus.

Kaitseministeeriumist öeldi ERR-ile, et seal ei maksta jõulupreemiaid, samuti ei korraldata eraldi töötajate jõulupidu, vaid piirdutakse traditsioonilise aktusega. Jõuluüritus on plaanis vaid töötajate lastele.

"Ministeeriumis kehtib töötajate motiveerimiseks tulemusjuhtimise süsteem, mis tähendab, et tulemustasu makstakse välja vaid eelnevalt kokku lepitud eesmärkide täitmise korral. Tulemustasud on osa palgafondist, nende osakaal fondist selgub pärast aasta lõppu," ütles kommunikatsioonijuht Ines Edur.

Ministeeriumide ühishoone. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Sotsiaalministeerium jõulupreemiaid ei maksa ning ministeeriumi jõulupidu ei ole samuti plaanis pidada. Jaanuari lõpus võivad mõned töötajad siiski arvestada tulemustasuga.

"Tulemustasude protsess käivitub uue aasta alguses, kui toimuvad tulemusvestlused. Tulemustasu maksmiseks on ministeeriumil välja töötatud detailsed mõõdikud iga töötaja lõikes ning aasta oodatavad tulemused lepitakse iga töötajaga kokku tulemusvestluste raames jaanuaris ning hinnatakse järgmise aasta jaanuaris. Juhtidel on tulemuste hindamiseks kasutusel tulemuskaardid," selgitas kommunikatsioonijuht Karin Väljamäe.

Kas, kellele ja kui palju tulemustasu 2025. aasta eest makstakse, ei ole Väljamäe sõnul enne tulemuste hindamist teada. Seda otsustatakse siis, kui tulemusvestlused on peetud ning eelarves on selleks võimalusi.

Ka justiits- ja digiministeerium ei maksa oma töötajatele jõulupreemiaid, kuid ministeerium on aasta jooksul maksnud tulemustasusid töötajatele, kes on teinud ekstra tulemuse mõnes projektis või töös.

"Töötajate hulk, kellele on tulemustasu makstud, on pea kolmandik töötajatest," ütles kommunikatsioonijuht Evelin Allas.

Ministeerium jõulupidu oma töötajatele ei korralda, aga plaanis on meeles pidada töötajate lapsi väikese jõulupeoga.

"Siseministeerium ei maksa jõulupreemiaid ja asutuse jõulupidu meil pole," ütles kommunikatsioonijuht Kaja Sepp.

"Aastalõpupreemiaid siseministeeriumis ei maksta. Küll aga peame õigeks tasustada täiendavate tööülesannetena tehtud ja strateegiliselt oluliste täiendavate tööülesannete või erakordsete teenistusalaste saavutuste eest," lisas personaliosakonna juhataja Aivi Sirp.

Kliimaministeeriumi kommunikatsioonijuht Kadri Peetersoo ütles, et jõulupidu ministeeriumis pole, aga iga uue aasta alguses on neil konverents, millele järgneb tunnustamisüritus. "Selle maksumus on 80 eurot inimese kohta. Mullu osales seal 180 inimest, selle aastal oodatakse sama palju inimesi," sõnas Peetersoo. See teeb peo maksumuseks ligi 14 000 eurot.

Jõulupreemiaid kliimaministeerium ei maksa, küll aga maksab aasta lõpus välja tulemustasud. "Oleme tulemustele orienteeritud asutus. Maksame seda aasta lõpus ja selle suurus on keskmiselt 80 protsenti inimese kuutasust. See on olnud nii igal aastal alates ministeeriumi asutamisest," sõnas Peetersoo.

Põllumajandus- ja regionaalministeeriumi tunnustamisüritus on juba toimunud, kinnitas pressiesindaja Risto Kaljuste.

"Ürituse läbiviimise kulu ministeeriumile oli ligi 14 000 eurot, igalt osalejalt küsiti omaosaluse tasu 15 eurot. Kokku osales üritusel 150 inimest. Ministeeriumi teenistujatele jõulupreemiat ei maksta," ütles Kaljuste.

Välisministeeriumi hoone tagantvaates. Autor/allikas: Välisministeerium

Välisministeerium teatas samuti, et nemad jõulupreemiaid ei maksa, küll aga tulemustasusid.

"Juhindume tulemusjuhtimise põhimõttest. Viimased aastad on kriisiderohked ning tulemustasu määramine on olnud võimalus tunnustada meie töötajate silmapaistvat panust välisministeeriumi tegevuste edendamisel," lausus meediajuht Kerstin Meresma.

"Kõigile töötajatele tulemustasu ei maksta ja tasude suurused on erinevad. Ühtlasi arvestatakse tasu määramisel iga konkreetse inimese panust eraldi. Tulemustasu eelarve on eelmise aastaga võrreldes samas suuruses ning jääb keskmiselt 4,4 protsendi juurde teenistuja aastasest põhipalgast," selgitas Meresma.

Välisministeerium korraldab oma töötajatele jõulupühade eel koosviibimise, mille omaosalustasu on 15 eurot. Osalema on oodatud kuni 200 inimest peamajast ja esindusest. Ürituse planeeritud eelarve on 13 000 eurot, mis sisaldab omaosalust.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis jõulude või aasta lõpu puhul preemiat ei maksta, lausus avalike suhete juht Laura Laaster.

"Aastat kokku võttev tunnustusüritus toimub detsembris, sündmuse eelarve on 35 000 eurot. Kõik töötajad tasuvad jõulupeol osalemise eest ka osalemistasu summas 20 eurot ning kaaslased 35 eurot," sõnas Laaster.

"Tänavu on tulemustasude maksmine plaanis, kuid tööplaanide kokkuvõtted teeme jaanuaris ja siis selgub ka, kellele ja kui palju tulemustasu makstakse," lisas Laaster.

Kopsakaid preemiaid makstakse aasta lõpuks ka teistes riigiasutustes, näiteks presidendi kantselei direktor saab 10 500 eurot.

Toimetaja: Mari Peegel

