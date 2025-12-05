X!

Riigikogu ei kutsu aasta viimasele istungile enam jõuluvana

Eesti
Jõuluvana külaskäik riigikokku
Jõuluvana külaskäik riigikokku Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu aasta viimasel istungil on olnud traditsioon, et saadikutele tuleb külla jõuluvana, kuid sellest aastast alates seda enam ei juhtu, kirjutab Delfi.

Riigikogu kantselei avalike suhete osakonna juhataja Urmas Seaver ütles väljaandele, et arvestades fraktsioonidelt saadud arvamusi, otsustasid riigikogu kantselei ja juhatus, et senise traditsiooniga ei jätkata.

Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi (Reformierakond) täpsustas, et selle üle on kolm-neli aastat arutatud, kas on sobilik keerulisel ajal sellist huumorit suures saalis teha. Tema sõnul on arutatud seda viimastel aastatel ka vanematekogus, kuhu kuuluvad fraktsioonide esindajad.

"See oli lõpuks ikkagi juhatuse otsus ja tõepoolest, mina olen olnud üsna tugevalt selle taga, et lihtsalt aeg, ruum ja koht on selline, kus taoline naljategemine ei sobi. Ta on natuke ka ajas maha käinud, ma arvan," lisas Kivimägi. "Arvan, et aeg on lihtsalt ümber saanud, ei midagi isiklikku. Ka eelmisel aastal oli see teema üleval, kas on paslik sellist asja teha või mitte."

Riigikogu fraktsioonide esindajad said riigikogu saalis toimunud kohtumisel koomiku kehastatud jõuluvanaga tavaliselt iroonilisi erakonna tegevusega seotud kingitusi, lugesid luuletusi, laulsid ja etlesid muul moel. Vahel tekitas etendus ka küsimusi, kuidas selline sõu võiks mõjuda parlamendi mainele.

Allikas: Delfi

hea teada

