Hussar: riigikogu ei ole presidendivalimiste protsessis kõrvaltvaataja

Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ütles, et riigikogu ei ole presidendivalimiste protsessist kõrvale jäänud. Hussari sõnul kaalub ta riigikogu vanematekogu kokku kutsumist augustikuus. Ka riigikogu teine aseesimees Toomas Kivimägi (RE) leiab, et vanematekogu kokku kutsumisega ei maksa kiirustada.

"Riigikogu kindlasti ei ole kõrvaltvaataja nendes protsessides. Riigikogu liikmed ju püsivalt tegelevadki selle teemaga, et kuidas leida presidendikandidaadid ja kuidas leida ka selline kandidaat, kelle taha võiks koonduda kahekolmandikuline häälteenamus," ütles Hussar ERR-ile.

"Juuli on meil sõelumiseks, august kandidaatide vormistamiseks ja september siis

presidendi valimiseks. Ma usun, et me püsime praegu graafikus ja see, et kandidaadid välja tulevad või välja pakutakse, on positiivne. Samas kui kellegi nime välja käiakse,

siis inimestel peaks olema aega ka kaaluda võimalikku otsust," lausus Hussar.

"Tõenäoliselt selline äraootav seisukoht ka kandidaatide poolt, mitte kindla "jah" sõna ütlemine on kantud võib-olla ka varasemast praktikast ja teadmisest, et mõõdukas algus toob tugeva lõpu," lisas ta.

Hussar ei öelnud selge sõnaga, kas ta augustis riigikogu vanematekogu kokku kutsub, aga tunnistas, et see väärib kaalumist. "Mina usun küll, et vanemate kogu kokkukutsumist on põhjust tõsiselt kaaluda, sellepärast et me peame ka mingid tehnilised nüansid kokku leppima, kuidas toimub presidendikandidaatide kuulamine ja kui on võimalus arutada ka midagi sisulisemat ja seda, kas on veel mõnele kandidaatide võimalik toetust juurde saada," rääkis Hussar.

"Nii kaua, kui inimestega räägitakse, neid kuulatakse ja lastakse neil ka mõelda, siis nii kaua seda protsessi laialt riigikogu vanematekogu tasemele viia tõenäoliselt ei ole mõistlik," lisas ta.

Riigikogu esimees kiitis sel nädalal potentsiaalse presidendikandidaadina välja käidud Ülle Madiset ja leidis, et ta oleks Eestile hea ja tugev president.

"Ta on olnud väga tugev õiguskantsler ja ta on kindlasti põhiseaduse hoidmisel ja

kaitsmisel teinud väga tänuväärset tööd ja see on üks Eesti Vabariigi presidendi rollidest. Nii et kindlasti ta võiks olla väga, väga hea president Eestile," sõnas Hussar.

Kivimägi: põhjust kiirustamiseks ei ole

Ka riigikogu teine aseesimees, Reformierakonda kuuluv Toomas Kivimägi leiab, et vanematekogu kokku kutsumisega ei maksa kiirustada ning august on selleks õige aeg.

"Siin põhjust kiirustamiseks ei ole. Seda enam, et tänaseks päevaks ei ole teadaolevalt ühtegi tõsiseltvõetavat kandidaati, kes on ise oma "jah" sõna kandideerimiseks andnud, välja arvatud siis Mart Helme," ütles Kivimägi.

Samas ta toetab presidendivalimiste teema arutamist vanematekogus.

Kivimäe sõnul on riigikogu juhatus vanematekogu kokkukutsumist ja presidendi valimiste ajakava arutanud.

"Millal konkreetselt vanematekogu nüüd koguneb, sellist ajagraafikut hetkel kokku lepitud ei ole. Arvan, et põhjust on koguneda siis, kui meil on ikkagi üks kuni kaks konkreetset kandidaati, kelle ühisosa võiks olla võimalikult suur. Täna on meil üks kandidaat, Mart Helme. Aga ütleme, et me ei näe, et see ühisosa parlamendis oleks nii suur, et võiks olla tõenäoline tema valimine parlamendis. Seetõttu praegu ei ole põhjust kokku saada," ütles Kivimägi.

Kivimäe sõnul käib riigikogu liikmete vahel võimalike presidendikandidaatide üle aktiivsem arutelu ja suhtlus kui avalikkusele välja paistab. "Iga päev tegeldakse sellega, aga loomulikult ei ole põhjust kogu maailmale kuulutada enne, kui midagi konkreetset laual ei ole. See suhtlus käib, otsitakse erinevaid variante," lausus Kivimägi.

Riigikogu koguneb järgmist presidenti valima 2. septembril.