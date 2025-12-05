Viljar Arakas: pool majanduskasvu nõukoja tööst on veel ees

Valitsusele avaliku sektori efektiivsemaks muutmiseks ning bürokraatia vähendamiseks soovitusi andva majanduskasvu nõukoja tööst on pool tehtud ning enamik võimalikest ideedest sõnastatud, rääkis Vikerraadio hommikusaates nõukoja esimees Viljar Arakas.

"Üheksa koosolekut tehtud ja sama palju on veel ees. Töö lõpeb kuus kuud enne valimisi ehk 2026. aasta oktoobris, siis saab hinnata, kui palju ettepanekutest on ellu viidud," ütles Arakas.

"Poolele meie ettepanekutele on valitsus öelnud jah, aga see veel ei tähenda, et need on jõustunud või ellu viidud," lisas Arakas. "Jõustunud on paarkümmend."

"Oleme lõpetanud ettepanekute kokkupanemise osa. Aga võtame neid ka hea meelega juurde," selgitas Arakas. "Järelejäänud aja jooksul tahame monitoorida, kuidas avalik sektor neid ettepanekuid vastu võtab."

Arakas tõdes, et avalik sektor pole seni isegi mõelnud nii, et bürokraatiat tuleks vähendada ning ka eelmistel valitsustel pole olnud poliitilist tahet bürokraatiat vähendada.

"On osa ministeeriume, kelle huvides on majanduse kasvatamine, on osa ministeeriume, kelle huviks on majanduse kasvatamise pidurdamine. See sõltub ka inimestest, kes kuskil ametis töötavad," ütles Arakas.

Ka normi rakendamise viis võib olla ametnike valikuna ahistav, tõdes Arakas.

"Mõned ametid töötavad meiega kaasa, aga näeme ka itaalia streiki, "Jah, minister" stiili," ütles Arakas.

Valitsuse kokku kutsutud majanduskasvu nõukoda on riigi efektiivistamiseks esitanud umbes 700 ettepanekut.