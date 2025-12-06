X!

Riik tellib mitme miljoni euro eest uue riigieelarve infosüsteemi

Riigi tugiteenuste keskus kuulutas välja hanke riigieelarve infosüsteemi loomiseks ning juurutamiseks, mis võib riigile minna maksma üle seitsme miljoni euro. Uut infosüsteemi tahetakse kasutama hakata kahe aasta pärast.

Riigi tugiteenuste keskus kuulutas välja hanke riigieelarve Infosüsteemi (ERIS) loomiseks ja juurutamiseks. Hanke eeldatav maksumus on 7,2 miljonit eurot ning pakkumuste tähtajaks on järgmise aasta 9. veebruar.

Riigihangete registris on märgitud, et hanke eesmärgiks on luua uus keskne infotehnoloogiline lahendus Eesti vabariigi riigieelarve protsessi (planeerimine, rakendamine, seire ja analüütika) toetamiseks ning selle lahenduse juurutamine ja haldamine.

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Anna-Liisa Villmann ütles ERR-ile, et uut infosüsteemi on vaja, sest praegused eelarve infosüsteemid on oma elukaare lõpus, ei kata kõiki kasutajate vajadusi ja need on killustunud mitme IT-lahenduse vahel.

"See tähendab muu hulgas, et eelarveprotsessis ei ole kõik tegevused infosüsteemide poolt toetatud ja esineb ajamahukat käsitööd, mis suurendab vigade tekkimise riski. Samuti on praegu kasutuses oleva peamise tehnoloogilise lahenduse litsentsiperiood lõppemas," lausus Villmann.

Uue infosüsteemiga tuuakse kõik riigieelarve seotud tegevused ühte keskkonda, mis peaks menetlusaegu lühendama; lisaks peaks kõigi andmete hoidmine ja (pool)automaatne töötlemine ühes kohas vähendama vajadust inimressursi järele, lisas ta.

Hinna ülempiir on 7,2 miljonit

Villmanni sõnul ei tellita infosüsteemi nii-öelda nullist ehitamist, vaid eesmärk on leida pilveteenusena kasutatav platvorm, millele on võimalik seadistada riigieelarve menetlusega seotud protsesse, ärireegleid ja aruandlust. Seadistus- ja testimistööd on hinnas sees.

Raamlepingu pikkuseks on märgitud 48 kuud ehk neli aastat. Villmann ütles, et kogu summa ehk hanke maksumuse ülempiir (7,2 miljonit) ei pruugi kuluda raamlepingu kehtivuse jooksul.

"Maksumuse hulka kuuluvad kõigi eelarveliste asutuste litsentsid kogu raamlepingu kehtivuse perioodiks. Lisaks seadistusele on hanke maksumuse hulgas kasutajate koolitamine ja konsulteerimine ning kasutusjuhendite koostamine," ütles Villmann.

Pilveteenuse osutamiseks vajalikud taristu- ja muud kulud on litsentside hinna sees, lisas ta. Platvormi haldamine ja tehniliselt ning küberturbe osas ajakohasena hoidmine on platvormi pakkuja kohustus.

Kui kõik läheb, nagu plaanitud, saab uut infosüsteemi rakendada kahe aasta pärast, kuid ajakava sõltub ka hanke võitjast ja pakutavast juurutusplaanist, ütles Villmann.

ERIS ei hakka sõltuma riigieelarve koostamise metoodikast ehk sellest, kas tegu saab tulevikus olema kulu- või tulemuspõhise eelarvega.

"Ühtlasi peab see võimaldama paindlikult ja tulevikukindlalt genereerida vaateid, ükskõik millisel viisil kasutajad soovivad andmestikku kuvada," ütles Villmann.

7,2 miljonist 6,2 miljonit eurot kaetakse Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest, ülejäänu tuleb rahandusministeeriumi eelarvest.

