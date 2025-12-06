Põhja-Tallinnas kogunes sadakond korgit

Sadakond korgit kogunes laupäeval Põhja-Tallinnas Põhjala tehasesse, et koos oma perenaiste ja peremeestega pidada jõuluhõngulist Corgi Festi. Osalejate hulgast valiti suurim koer.

Korgi omanik teab, et tema lemmikul on küll lühikesed käpad, aga suured kõrvad ja suur ego. Ja ega sellist koerakest polegi kerge sülle võtta, sest keskmiselt kaalub korgi 15–16 kilo. Laupäeval tunnistati kõige kaalukamaks korgi, kelle nimi Leo ja tema kaalub veidi üle 22 kilo.

Korgid on sellegipoolest üsna väledad, sest tegu karjakoertega.

Võib arvata, et paljudel oli enne neljajalgse kojutoomist silme ees pilt kuninganna Elizabeth II-st ja tema ümber hooletu elegantsiga askeldavast koerakambast. Aga eeskuju võib leida ka lähemalt.

"Mul maja ees jalutas üks preili korgiga päris pikalt ja mingi hetk ma vaatasin, et issand, nii naljakas ja lahe koer ja ma tahan ka sellist," ütles korgide peo korraldaja Tanhel-Maria Rozenbaum.

Corgi Fest sai alguse aga sotsiaalmeediast.

"Meil on korgid ühest Facebooki grupist, Estonia Corgi – need grupi liikmed ja lisaks kõik, kellel korgi on ja nad tahavad veeta teiste korgide seltsis seda päeva," lausus Rozenbaum.

Korgid ja nende omanikud võistlesid ka kauni kostüümi tiitlile. Nii jalutasid ringi korgid, kes olid jõulupuud. Oli päkapikke ning üks ingel.