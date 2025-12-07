Maanteemuuseum jutustab jõulude ja liiklemise lugu

Maanteemuuseumis on avatud jõulumaa "Jõulud on teel", mis kulgeb mööda ajaloolist teeruumi, kus valgustatud teekond ja teemakohased rekvisiidid ning väikesed detailid jutustavad jõulude ning liiklemise lugu.

Põlvamaal asuvas maantemuuseumis on jõulumaa teekonda kõige parem läbida õhtul, sest nii on võimalik vahetult kogeda seda, kuidas inimesed ka eelmistel sajanditel pidid pimedal ajal hakkama saama.

"Ajaloolises teeruumis saab külastaja kogeda, et kuidas jõulu või pimedat aega eri ajastutel peeti. Oleme tutvustanud Eesti talurahva traditsioone, et milliseid mänge mängiti, et selline pime aeg elati päris lõbusaks omal ajal, käidi naabrite juures, maskeeriti end loomadeks, et selline pime ja nukravõitiu aeg natuke helgemaks teha," lausus kuraator Merily Marienhagen.

Ajaloolisel teelõigul saavad külastajad mängida mänge ja lugeda lugusid, mis seovad omavahel teelolemise, liiklemise ja pühadeaja.

"Kui lund ei ole, siis peab seda jõulumeeleolu teisiti ligi kutsuma, siin on tõesti mõnusalt palju tulesid. Kogu see ajalooline atmosfäär on salapärane ja elav praegu, et tõesti jõulutunne hakkas vaikselt ligi tikkuma ja eksponaadid aitavad ajas rännata, sest jõuluaeg on see aeg, kus natuke rohkem mõtled, et mis on olnud ja mis on tulemas. Need ajaloolised masinad siin panevad mõtlema, et kui iseenesestmõistetavalt me neid mugavusi võtame, mis meil on ja mis alati nii pole olnud," rääkis külastaja Tallinnast Indrek.