Soome püüab EL-i looduse taastamise määrust leevendada

Soome on pöördunud teiste EL-i riikide poole kirja kavandiga, mis plaanitakse peaministrite nimel saata EL-i keskkonnavolinikule Jessika Roswallile.

STT andmetel pole asi aga edenenud, sest Soome peaministri Petteri Orpo algatus ei ole leidnud teistelt riikidelt piisavat toetust – praegu on algatusega liitunud vaid Rootsi. Kirja viimistlemiseks on seatud tähtaeg ja see saadetakse tõenäoliselt teele jaanuaris.

Mullu EL-is vastu võetud looduse taastamise määruse EL-i riigid 2030. aastaks taastama 30 protsenti, 2040. aastaks 60 protsenti ja 2050. aastaks 90 protsenti määruses loetletud kahjustatud elupaikadest. Need hõlmavad metsi, rohumaid ja märgalasid, aga ka jõgesid ja järvi.

Riiklikud taastamiseesmärgid ja lõplik kava valmivad järgmisel aastal.

STT nähtud kirja mustandis nõutakse EL-i määruse leevendamist. Kirjas märgitakse, et määruse hinnangulised rakenduskulud on väga suured ja tekitavad tõsist muret. Seetõttu peaks EL-i mitmeaastane finantsraamistik taastamistegevusi erinevate meetmete ja programmide kaudu suures mahus toetama.

"Meie hinnangul saaks määrust leevendada ilma selle eesmärke oluliselt mõjutamata," seisab kirjas.

"Julgustame komisjoni vaatama üle määruse osasid, mis puudutavad näiteks elupaikade seisundi mittehalvenemise nõudeid," seisab dokumendis.

Kirja kohaselt tuleks hoolikalt üle vaadata ja vajadusel kaotada teatud seirenõuded. Samuti peetakse oluliseks, et nõuetekohaselt arvestataks näiteks riigi julgeoleku ja toidujulgeolekuga seotud kaalutlusi.

Praegu koostatav kiri on jätk metsanduspoliitilisele selgitustööle, mida Soome on Orpo ametiajal teinud. Septembris kirjutas peaminister koos Rootsi kolleegi Ulf Kristerssoniga Euroopa Komisjonile ühispöördumise, milles nenditi, et maakasutussektori regulatsioonid on Soomele ja Rootsile keerulised.

Soome hääletas määruse vastu, kui seda EL-i nõukogus arutati.