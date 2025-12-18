X!

Jüri-Ott Salm ja Marko Kohv: Kikepera taastamistööd eramaid ei mõjuta

Arvamus
Jüri-Ott Salm ja Marko Kohv
Jüri-Ott Salm ja Marko Kohv Autor/allikas: Katre Liiv ja erakogu
Arvamus

Kikepera looduskaitseala taastamistööd on planeeritud selliselt, et alal paiknevad metsamaad ei jääks vee alla, kirjutavad Jüri-Ott Salm ja Marko Kohv vastuseks Britta Reteli kommentaarile "Kikepera juhtum toob päevavalgele ohtliku topeltstandardi".

Kikepera looduskaitsealal on plaanis sulgeda kraave selleks, et luua tingimused Eestile iseloomulike märgade metsade taastumiseks. Loodusliku veerežiimi taastamise plaan on hoolikalt läbimõeldud ja ette valmistatud nii, et looduskaitsealal oleks mõju piisav, ent ei ulatuks ühelegi eramaale, kui maaomanik sellega nõus ei ole.

Praegused taastamistööd on kavandatud ainult riigimaal. Kõik taastamistööd põhinevad 2017. aastal valitsuse kehtestatud kaitse-eeskirjal ja keskkonnaameti kinnitatud kaitsekorralduskaval.

Kikepera vaidluses maaomanikke esindav Britta Retel kirjutab oma kommentaaris, et Kikepera taastamistöid tehakse eramaal ilma omanike nõusolekuta. See väide ei vasta tõele. Taastamistöid kavandati ja projekteeriti põhimõttel, et kui taastamisalal paikneva või alaga piirneva eramaa omanik tegevusi ei kooskõlasta, tuleb tagada tema maal mõju puudumine.

Kohtusse pöördunud maaomanikele on võimalikke lahendusi tutvustatud, samuti osales üks neist ka taastamistöid tutvustaval avalikul koosolekul. Kuna maaomanikud ei olnud taastamismõjudega oma kinnistul päri, välistati kraavide sulgemine nende kinnistul ning neid alasid mõjutavad kraavid jäeti lahti ka riigimaal. Maaparanduse projekteerija Kobras OÜ ja ka Tartu Ülikooli hinnangud kinnitasid, et eramaad jäävad mõjualast välja.

Lisaks kohtuvaidluse all olevate maaomanikega suhtlemisele kohtusime korduvalt Saarde valla inimestega, mille tulemusena muudeti taastamistööde plaane: kraavide sulgemise lahendusi muudeti kõdusoopuistutes, mõnede kraavide sulgemisest loobuti ja osade alade taastamisest loobuti ka tervikuna. Kogukonnale mõeldes on plaanis ka renoveerida Kikeperas Mõrdepera oja ääres asuv Luiga metsaonn ja puhkekoht.

Britta Reteli sõnul on Kikepera stsenaarium ja taastamistööde "hävitav" tulemus näha Maarjapeaksel. TÜ analüüs näitas aga, et taastamistööde järgselt on 88 protsenti Maarjapeakse metsadest elujõulised ning 12 protsendil pindalast on puistu hukkunud.

Analüüs vaatas ka kõiki ajavahemikul 2013–2021 taastatud soometsi ja leidis, et kokku on nendes tugevate kahjustustega alasid vaid ligi neli protsenti. Teatud piirides puistu hukkumine ei ole kuidagi vastuolus kaitseala kaitse-eesmärkidega ja seda protsessi tuleb ikka ette kas siis inimese tegevuse tulemusel või loodusnähtuste tõttu.

Surnud puit on oluline elupaik umbes veerandile kõigist metsaliikidest ning kõdupuiduga on seotud kuni 40 protsenti ohustatud liikidest. Ka Kikeperas on eeldatav tulemus, et üksikutel väiksematel aladel (mõnekümnest kuni mõnesaja ruutmeetrini) võivad puud hukkuda, seda peamiselt soonikukohtades või mõne paisu lähiümbruses.

Kuivenduse tõttu on looduslikult madalamates ja vesisemates kohtades kadumas hõredad soometsad, mis sisaldavad endas ka lagedaid madalsoo laike ning voolusooni.

Me ei tohiks unustada, et Kikepera ja ka laiemalt Eesti metsamaastikule on soometsad jt märjad metsad iseloomulikud ning nende metsade toimimise eelduseks, eelkõige kaitsealadel, ei ole metsakuivendus. Sellistel metsadel on omaette väärtus Eesti looduses.

Taastamistöid "uputamiseks" nimetamine on eksitav. Kraavide sulgemise tulemusena tõuseb veetase pinnases looduslikule tasemele ja soometsades on see soodsatel tingimustel keskmiselt 30 cm maapinnast allpool. Olenevalt sademetest võib veetase tõusta ka maapinnani ja maapinna madalamates osades pinna peale. Kikepera taastamistööd on planeeritud selliselt, et alal paiknevad metsamaad ei jääks vee alla.

Taastamistööde kavandamisel hinnati mõjualas paiknevate koosluste seisundit nii Reteli viidatud inventuuri kui ka teiste varasemate inventuuride põhjal, mis kinnitasid, et kooslused on tugevasti inimtegevusest mõjutatud.

Kokkuvõttes leidsid Tartu Ülikooli, RMK, keskkonnaameti ja Eestimaa Looduse Fondi eksperdid, et kuivendusvõrgu edasine toimimine pärsiks märgadele metsadele, sookooslustele ja nendega seotud liikidele soodsate tingimuste kujunemist. Taastamistöödest loobumisel jätkuks kuivenduse mõju sealsetele kooslustele ning kaitsealadele seatud kaitse-eesmärgid ei oleks täidetavad.

Jüri-Ott Salm ja Marko Kohv on Kikepera looduskaitseala märgade metsade taastamise projektijuhid.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

16.12

Raul Eamets: pensionisammaste virvatuled ja tegelik elu

17.12

Andres Marandi: kui loodus seab piirid, aga otsuseid teevad inimesed

17.12

Bogáta Timár: lapsed võivad olla Orbáni režiimi hukatus

17.12

Jaanis Otsla: varjendid miljonile Eesti inimesele saaks rajada kahe aastaga

17.12

Ave Schank-Lukas: mida annab Euroopa Liidu ühine eelarve Eestile?

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

10.12

Heidy Purga: kultuur demokraatia kaitsel

01.12

Mari Peegel: kultuuri rahastamises lihtsaid lahendusi pole

17.11

Meelis Oidsalu: siin- ja sealpool rahastuslävendit

VIIMASED UUDISED

09:35

Euroopa ülemkogu otsustab Venemaa külmutatud vara kasutamise

09:35

Ida-Viru rannakalurid muretsevad räime püügikvoodi karmistamise pärast

09:35

Raadiouudised (18.12.2025 09:00:00)

09:18

Jüri-Ott Salm ja Marko Kohv: Kikepera taastamistööd eramaid ei mõjuta

09:13

Mart Noorma: kosmoses läheb iga aastaga huvitavamaks, aga ka ohtlikumaks

09:13

Žalgiris sai kodus suure kaotuse

09:08

Saturni rõngaid katab paks tolmukiht

08:58

Trump kaitses oma majanduspoliitikat ja sarjas demokraate

08:44

Drelli koduklubi läbis Meistrite liiga alagrupi kaotuseta

08:35

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:22

FBI asedirektor Dan Bongino paneb jaanuaris ameti maha

08:21

Florian Wahl: laval elan välja argielus alla surutud fantaasiaid

08:13

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Kallas, Ligi, Tsahkna, Leis, Pakosta

08:09

Kristin Lätt proovib kätt kommentaatorina

07:50

Riigikontroll: riigieelarvest jäi mullu kasutamata 2,15 miljardit Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo