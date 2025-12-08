X!

Otepää linnamäe lähedale plaanitava tiigi alalt tulid välja väärtuslikud leiud

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Tehvandi spordikeskus soovib Otepää linnamäe lähedale rajada tiigi, et selle abil talviti lund toota. Selleks saadi muinsuskaitselt ka luba, aga arheoloog Ain Mäesalu eestvedamisel leidsid vabatahtlikud detektoristid sellest kohast novembris ligi poolsada väärtuslikku arheoloogilist leidu. See võib panna muinsuskaitse oma otsust ümber vaatama.

Tehvandi spordikeskuse veevõtutiik tuleb ajaloolise Otepää linnamäe nõlvast umbes 50 meetri kaugusele ja kui see valmis saab, siis suuruse poolest meenutab see ühte tavalist jalgpalliväljakut.

"Meil on olnud pidevalt probleeme, kui looduslikku lund ei tule. Kui peame lühikese aja jooksul palju lund tootma, siis meie olemasolevad tiigid, mis jäävad Tehvandist Valga poole, lihtsalt saavad veest tühjaks," ütles Tehvandi spordikeskuse juhatuse liige Kristjan Karis.

Arheoloog Ain Mäesalu sõnul on Otepää ajaloolise linnamäe ümbrus aga väga leiduderohke ja seepärast kutsus ta detektoristid plaanitud tiigi kohta appi luuret tegema. Kiire otsimise käigus tuli välja 45 arheoloogilist leidu. Kümmekond neist pärines muinasajast, ridamisi keskajast, aga mõningaid ka uusajast.

"See koht on tõepoolest väga eriline, ma ausalt öeldes ei uskunud, et see võib olla nii leiutihe. Ma lootsin, et võib-olla leiame mõned nooleotsad, kuna Otepää linnust on aja jooksul mitmel korral piiratud, seal on lahinguid peetud. Aga ainult üks poolik nooleots tuli, ülejäänud leiud on kõik midagi muud. Nende hulgas on ka huvitavaid väärismetallist esemeid," rääkis Mäesalu.

Leidude seas oli mitmesuguseid muinasaegseid ehteid, keskaegseid hõbemünte ja hõbekangi tükk, mille  hõbedasisaldus on 90 protsenti.

"Selle leiuga olidki kummalised lood, et miks see on linnamäe jalamil, kuidas see sinna sattus. Siin võib kõnelda üks võimalus, et Otepää kandist on 1897 leitud üks hästi suur hõbeaare, mis kaalus 10 naela, see on kusagil neli kilo. Seal võis kokku olla 4000 hõbemünti. /.../ Aga seoses nende leidudega hakkasin ma kahtlema, ei saa välistada, et just rajatava tiigi alalt võib see leid pärit olla;" lausus Mäesalu.

Tänu Mäesalu ja abiliste tööle võib tiigi ala saada põhjalikumalt uuritud.

"Me ise nägime ka, et arheoloogilise uuringu vajadus oleks seal olemas, aga meil ei olnud võimalust seda määrata. Sageli me sellistel puhkudel paneme peale ajutise kaitse. Aga ajutise kaitse aluseks peab meil ka midagi olema, aga sellest konkreetsest kohast meil ühtegi leidu teada ei olnud. /.../ See ühisotsing näitaski, et seal on väga palju leide ja eks muinsuskaitseamet peab ka mõtlema, et mis edasised sammud on," ütles muinsuskaitseameti arheoloogiapärandi juht Helena Kaldre.

Mäesalu sõnul peab seda ala kindlasti põhjalikumalt arheoloogiliselt uurima.

"Minu arvates seal tuleks päris korralikud arheoloogilised kaevamised läbi viia, see ala on üleüldse huvitav, kas või selles mõttes, et seal on tõenäoliselt olnud omal ajal allikad. Kaevusid hakati linnustele rajama alles muinasaja lõpul, 13. sajandi alguses. Ja kui inimesed käivad allikatel, siis ikkagi midagi pudeneb ja seal allikate alal võib olla väga haruldasi leide," lausus Mäesalu.

Muinsuskaitse otsustab lähikuudel, kuidas ala edasi uurida.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:08

Järvan lubaks kahe kaasreisijaga autod bussirajale

11:02

Pille Varmann: paljud inimesed kannatavad pideva viha ja ärapanemise all

10:46

Eesti maadlejad võitsid medaleid Rootsis ja Poolas

10:43

Komisjonid otsustavad ajateenijate keelenõude üle järgmisel teisipäeval

10:10

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

10:10

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

10:07

Selgusid Kuldgloobuste nominendid, enim auhindu jahib "Üks võitlus teise järel"

10:07

Antarktika osooniauk oli tänavu ootamatult väike

10:04

Kadi Zavadskis: ohtlikud olukorrad raudteel on sageli seotud hajameelsusega

09:58

Leedu valitsus kuulutas Valgevene õhupallide tõttu välja eriolukorra

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

08.12

Ajateenijatele juhilubade kompenseerimine meeldib nii kaitseväele kui ka noortele

08.12

Hoiustajad on hoiu-laenuühistutes kaotanud üle 30 miljoni euro

08.12

Tallinna ülikooli rektoriks kandideerib kolm teadlast

08.12

Kinnisvaraostjate esitatud hiliste kahjunõuete arv on viimastel aastatel kasvanud

08.12

Paramount tegi Warnerile 108,4 miljardi dollarise vaenuliku ülevõtmispakkumise

08.12

Rallilegend Raido Rüütel: ma ei ole ühtegi oma last kasvatanud

08.12

Paljud värsked volikogud on juba tõstnud vallajuhi või linnapea palka

07.12

Solmanid said linna remondiplaanis olevalt ratsabaasilt 18 000 eurot

10:10

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

08.12

Lukas: Isamaa ei tohi olla tige ja lõhestav

ilmateade

loe: sport

10:46

Eesti maadlejad võitsid medaleid Rootsis ja Poolas

10:10

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

09:09

Edwards viskas 40 punkti, kuid Timberwolvesi võiduseeria katkes

08:37

Manchester United sai tabeli viimasest kindlalt jagu

loe: kultuur

11:02

Pille Varmann: paljud inimesed kannatavad pideva viha ja ärapanemise all

10:07

Selgusid Kuldgloobuste nominendid, enim auhindu jahib "Üks võitlus teise järel"

06:41

Kirjanikud pole rahul, et nemad riigilt erakopeerimise hüvitist ei saa

08.12

Kuressaare teatri uus monotükk avab ausalt noorte suhtumist õppimisse

loe: eeter

09:39

Muusik Danel Pandre: kekutasin tennisereketiga peegli ees juba lapsena

09:02

Portugalis kinnisvaramaaklerina töötav Siska: Vanilla Ninja vari saadab elu lõpuni

08:04

"Teise mätta otsast": hea lapsevanem ei pea enda elurõõmu ohverdama

08.12

Erik Roose: ERR osaleb 2026. aasta Eurovisioonil

Raadiouudised

09:55

Ministeerium kaalub kergliikuri kasutaja vanuse alampiiri kehtestamist

09:45

Õpikohustuse reform muudab ka põhikooli lõpetamise tingimusi

09:45

Vihmasadu levib läänest itta

09:20

Raadiouudised (09.12.2025 09:00:00)

08.12

Kuressaare teater on sel hooajal välja tulnud kahe noortelavastusega

08.12

Päevakaja (08.12.2025 18:00:00)

08.12

Taristuminister: keskmise kiiruse kaamerad ei ole prioriteetsed

08.12

Liikumispuudega inimeste ligipääs hoonetele on endiselt puudulik

08.12

Raadiouudised (08.12.2025 15:00:00)

08.12

Eakate depressioon võib olla aladiagnoositud ja -ravitud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo