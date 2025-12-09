Solmani asemel asub riigikogu liikmeks Lea Danilson-Järg
Kuna Isamaa poliitikust riigikogu liige Riina Solman asus tööle Tallinna linnavalitsuses, lõppesid tema volitused parlamendis. Teisipäeval saab tema asemel riigikogu liikmeks asendusliige Lea Danilson-Järg.
Danilson-Järg oli Kaja Kallase teises valitsuses üheksa kuud justiitsminister. Enne seda tegutses ta riigiametnikuna ja toimetas Postimehes rahvastikupoliitika teemalehti.
2023. aasta riigikogu valimistel sai ta Tallinnas Mustamäe ja Nõmme linnaosas kandideerides 408 häält ega osutunud valituks. Tänavu kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel Lasnamäe linnaosas kandideerides kogus ta 265 häält ega osutunud samuti valituks.
Riina Solmanist sai Keskerakonna ja Isamaa moodustatud Tallinna linnavalitsuses sotsiaalvaldkonna ja tervishoiu abilinnapea.
