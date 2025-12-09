Trump kuulutas välja 12 miljardi dollari suuruse abi põllumeestele

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et võimud on päästepaketti arutanud kulisside taga mitu kuud ning suur osa maksetest (11 miljardit dollarit) tehakse ühekordsete maksetena. Põllumehed on teatanud, et abi aitab neil tasuda võlgu ning teha uusi investeeringuid.

USA põllumeeste selja taga on keeruline aasta, saagi hinnad on jäänud madalaks ning riigis on kasvanud põllumajandusettevõtete pankrottide arv.

"See leevendus annab põllumeestele väga vajaliku kindluse, kuna nad saavad selle aasta saagi viia turule ning oodata järgmise aasta saaki. Me teeme nad nii tugevaks, et sellest saab põllumeeste jaoks tõeline kuldajastu," rääkis Trump.

Põllumajandusminister Brooke Rollins ütles, et raha hakatakse välja maksma veebruari lõpus. Abi saab hakata taotlema järgmisel kuul.