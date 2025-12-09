X!

Mälksoo: rahvusvahelise õiguse jaoks ei ole praegu kõige paremad ajad

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo sõnas "Esimeses stuudios", et USA presidendi Donald Trumpi valitsuse avaldatud riikliku julgeoleku strateegia dokument on lapse kriitika oma vanemate suunal. Ühtlasi tõi Mälksoo välja, et suures pildis ei ole rahvusvahelise õiguse jaoks praegu kõige paremad ajad, kuid säärast olukorda pole põhjustanud üks sündmus, vaid jada erinevaid seikasid.

USA presidendi Donald Trumpi uus riikliku julgeoleku strateegia dokument ütleb otse, et Ameerika toetab neid poliitilisi jõudusid, kes tegutsevad Euroopa Liidu vastu, mis Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa sõnul riivab Euroopa suveräänsust. Rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo lausus "Esimeses stuudios", et USA valitsuse kriitilisus võib olla tingitud sellest, et Euroopa on kuskil piiranud Ameerika majanduslikke huvisid.

"Julgeolekustrateegia kõigepealt lähtub sellest, et USA ise hindab enda suveräänsust. Küsimus on nüüd selles, kuidas ta suhtub Euroopasse. Tõesti selles dokumendis on kritiseeritud sellist globalismi ja supranatsionaalseid organisatsioone, kes ulatuvad liiga kaugele. Selge on see, et puhtalt majanduslike suhete mõttes on võimalik, et Euroopa Komisjon on USA mingitele majanduslikele huvidele, näiteks infotehnoloogia valdkonnas, varba peale astunud," sõnas Mälksoo.

USA, kes on olnud pikalt Euroopa liitlane ja strateegiline partner, rõhutas oma dokumendis, et Euroopa Liidus toetatakse nn rahvuslasi, kes tegelikult töötavad hoopiski liidu vastu. Mälksoo sõnul meenutab kogu USA kriitika pigem perekonnasisest konflikti.

"USA on ju tsivilisatsioonide ajaloo mõttes mõneti Euroopa laps. Laps on suureks kasvanud ja tal on etteheiteid. Ta sisuliselt ütleb: "Kallid vanemad, te olete liiga laisad ja te ei vasta enam minu ettekujutusele." Kui seda dokumenti tähelepanelikult lugeda, siis mina saan sellest nii aru, et see on n-ö karm armastus. Et nad armastavad Euroopat endiselt, on neile endiselt tähtis, aga Euroopa võiks muutuda ja ennast kokku võtta," selgitas professor.

Mälksoo hinnangul on Trumpi valituse julgeolekustrateegia paljuski erinev, kui oli tema eelkäija president Joe Bideni oma.

"Tegelik muutus on suhtumine Venemasse, mis Euroopat kõige enam mõjutab. Võrreldes Bideni rahvusliku julgeoleku strateegiaga on muutus ikkagi väga suur ja märgiline. Bideni dokumendis 2022. aastal oli veel juttu multilateralismist, reeglitele põhinevast maailmakorrast, rahvusvahelisest õigusest, institutsioonidest, kokkulepetest ja mida kõike peab USA tegema, et neid kaitsta. Uus dokument algab aga revolutsioonilise ideega, et seni on ikkagi paljusid asju valesti tehtud. USA eliit on viimastel aastakümnetel pannud oma lootused valedele asjadele ja nüüd Trump võtab sellise realistlikuma pöörde - Ameerika kõigepealt. Seal on väga vähe juttu multilateralismist ja maailmakorra reeglitest, vaid on ainult nii palju, et USA lootis suhetes Hiinaga reeglitepõhisele maailmakorrale, aga sellest sai kasu ainult Hiina. Ilmselt sellele tugineda ei saa vähemalt Hiinaga suheldes," ütles Mälsoo.

Dokumendis on ühtlasi kirjas, et Trumpi valitsus on viimase kaheksa kuuga toonud oma rahva ja maailma katastroofi servalt tagasi. Mälksoo hinnangul on lause näol tegu lihtsalt Trumpi tüüpilise stiiliga, mida USA president pidevalt edastab.

"Kui sa ei usu endasse ja ei tee suuri sõnu, siis kas üldse on võimalik nii suure riigi poliitikuks saada? See on tema stiil, tema eripära, aga USA-s on ilmselt palju erinevaid arvamusi ühiskonna sees. Tõenäoliselt ka selle valitsuse sees, aga see dokument praegu on oluline. Ta näitab, et see liikumine on siiski enamat kui ainult Donald Trump. Need ideed on USA-s alati eksisteerinud - tahe olla kogu maailma liider ja ka isolatsionism," sõnas Mälksoo. 

Professori hinnangul on hetkel Trumpi maailmavaade ja arusaam Ameerikas laiemalt levinud, kuna mees siiski valiti demokraatlikult presidendiks.

"Selle taga peab olema mingites aspektides USA majanduslikud probleemid. Globaliseerumist ju müüdi, nagu see oleks vesi ookeanist, mis tõstab kõikide paate, aga teatud piirkondadest kolis tööstus Hiinasse. Siis inimesed avastasid, et nende paat ei tõstnud ehk ma arvan, et Trump ei esinda ainult mingisugust kildkonda. Intellektuaalide seas muidugi, kuid kui liikuda USA-s ida- ja läänerannikul tähtsaimates linnades, siis seal on üldiselt seitse või kaheksa inimest kümnest demokraadid ning nemad on kindlasti kriitilised ja pooldavad teistsugust lähenemist," selgitas Mälksoo.

Praeguses olukorras tundub, et suurem ja tugevam riik kehtestab reeglid ning nõrgemad peavad lihtsalt sellega leppima, mis on Mälksoo sõnul küllaltki ohtlik ja probleemne aeg väikeriikide jaoks.

"Rahvusvahelisele õigusele on väga hea tugineda siis, kui on jälle head ajad, kui asjad on paigas ja kui ükski suur võim ei raputa paati. Minu jaoks on selle kuulsa paberi juures kõige üllatavam see, et see on justkui ahelreaktsioon suurriikide käitumises, kus ikkagi Venemaa oma agressiooniga on ka päris palju protsesse valla päästnud. Kui võrrelda seda Bideni dokumenti Trumpi omaga, siis sisuliselt üritas Biden Venemaad korrale kutsuda. Trumpi dokument sisuliselt tunnustab seda, et Venemaa ajab oma asja, millesse USA ei tahakski sekkuda. Rahvusvahelise õiguse jaoks suures pildis ei ole praegu kõige paremad ajad, aga see ei ole üks sündmus, vaid see on jada," selgitas Mälksoo.

USA on aga jaganud Balti riikidele kiidusõnu, kuna me oleme kaitsekulutused juba viie protsendini SKP-st tõstnud. Mälksoo hinnangul on Eesti oma osa teinud, seega ohu korral on USA kord oma sõna pidada.

"See dokument toob esile ka Trumpi isikliku saavutuse valguses NATO riikide poolt antud lubaduse Haagis, et viis protsenti SKP-st kaitsesse, mille Eesti on juba täitnud. Seda on ka USA administratsioon eraldi positiivsena väljendanud. Nad ikkagi on sellised diilitegijad, et kui te tahate, et me teeks oma osa, siis te tehke oma osa. Mulle tundub, et nende raskete valikute tulemusena, mis Eestis on tehtud paari aasta jooksul, on Eesti oma osa ära teinud," ütles Mälksoo.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Johannes Tralla

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:57

FT andmeil tahab USA jõuludeks Ukraina rahuleppe valmis saada

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

09.12

Sõja 1385. päev: Deepstate'i andmeil vallutasid Vene väed Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Mälksoo: rahvusvahelise õiguse jaoks ei ole praegu kõige paremad ajad

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

09.12

ETV spordisaade, 9. detsember

09.12

Keila jäi ENBL-i sarjas kindlalt alla Islandi klubile

09.12

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

09.12

Moskva lähistel kukkus alla Vene armee transpordilennuk

09.12

Eesti suursaadik Kasahstanis astus presidendi visiidi tõttu tagasi

08.12

Ajateenijatele juhilubade kompenseerimine meeldib nii kaitseväele kui ka noortele

09.12

Sõja 1385. päev: Deepstate'i andmeil vallutasid Vene väed Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

09.12

ERR-i nõukogu kutsus Rein Veidemanni esimehe kohalt tagasi Uuendatud

09.12

Ossinovski maksis linnaosavanematele lahkumishüvitist kokku 56 000 eurot

09.12

Raudsepp: mul pole olnud Pruunsillaga ühiseid ärilisi ettevõtmisi

08.12

Kinnisvaraostjate esitatud hiliste kahjunõuete arv on viimastel aastatel kasvanud

09.12

Politico nimetas Kaja Kallase Euroopas mõjukuselt 16. inimeseks

08.12

Hoiustajad on hoiu-laenuühistutes kaotanud üle 30 miljoni euro

ilmateade

loe: sport

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

loe: kultuur

09.12

Pildid ja video: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" astusid üles Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand

09.12

Mika Keränen: peaksime kõik õppima rohkem kuulamist, see on sama oluline kui eneseväljendus

09.12

Kell 20 "Impulsis" Purga, Oidsalu, Nüganen, Mänd teatrite rahastamisest

09.12

Teatrijuhid "Impulsis": kuidas parandada teatrite toetussüsteemi?

loe: eeter

09.12

Ukrainas tegutsev eestlanna: ootame hirmuga aega, mil saame leina endasse lasta

09.12

Parima verivorsti ja -käki konkursi kohtunik: verikäkitako on võrratu

09.12

TAI teadur: uue põlvkonna energiajoogid piitsutavad noorte südant

09.12

Maarja Tammemägi: noortelavastuses näeb, kui valusalt võivad sõnad mõjuda

Raadiouudised

09.12

Päevakaja (09.12.2025 18:00:00)

09.12

Elering: Eesti vajab 2035. aastaks 1000 megavati ulatuses uusi elektrijaamu

09.12

Rannametsa-Ikla riigitee remont ebaõnnestus

09.12

Tartu eelarve kasvab ligi 330 miljoni euroni

09.12

Vene külmutatud varadest 18 miljardit eurot paikneb Prantsusmaal

09.12

Kliimaministeerium sai valmis tuumaenergiaseaduse eelnõu

09.12

Raadiouudised (09.12.2025 15:00:00)

09.12

Leedu kuulutas Valgevene õhupallide tõttu välja eriolukorra

09.12

Kolmapäev tuleb samuti vihmane

09.12

Narva võimuliidu püsimine muutus küsitavaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo