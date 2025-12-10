X!

USA tollimaksud Hiinale lükkasid hoo sisse Eesti küünlatootja ärile Amazonis

Majandus
Foto: Olev Kenk/ERR
Majandus

USA tollimaksud Hiinale on kergitanud Viljandi küünlatootja Hansa Candle müüginumbreid. Kuna ameeriklased eelistavad nüüd küünlaid osta mujalt, on Viljandi ettevõte veebiäri Amazoni keskkonnas hea hooga käima läinud.

Kuigi kalli toorme tõttu pole küünalde omahinna ja müügihinna vahe suur, lõpeb aasta väikese kasumiga. Suurimad turud on Rootsi, Soome, Ameerika Ühendiriigid ja Norra. Viis protsenti kaubast realiseeritakse Eestis. Pärast seda, kui president Donald Trump kehtestas Hiinale uued tollimäärad, on Viljandi küünlavabriku toodangu müügimaht USA-s hakanud kasvama.

"President Trump on meie kõige parem müügimees. Meil on kogused kasvanud ja järgmiseks aastaks ennustatakse 20 kuni 25 protsenti kasvu meie USA müügil. Ma juba täna näen, et nemad on laod tühjaks müünud ja nüüd tahaksid kiirendada tarneid, aga kahjuks meie ei suuda. Nii kaua kui Hiinal on kaks korda rohkem tollid kui meil, siis me oleme väga okei," ütles Hansa Candle juhatuse liige Harri Juhani Aaltonen.

Tootmisjuht Taive Toommägi ütleb, et ettevõte töötab praegu täie pingega, sest korraga on käsil laua-, õue- ja teeküünalde valmistamine.

"Meil on vahetused 12-tunnised ja toodame kuni 19. detsembrini, siis me jääme puhkama ja alustame tööd 7. jaanuaril. Ja siis teeme nii palju ette kui jõuame ja vajadus on," sõnas Toommägi.

Küünlatööstuse peamine toore on parafiin. Hansa Candle lõpetas Venemaalt parafiini ostmise juba jaanuaris 2022, kuigi see oli lubatud veel selle aasta juulini. Hansa Candle kaotas küll sadu tuhandeid eurosid, kuid ettevõtte teadlik otsus oli Venemaa sõjamasinat mitte toetada.

"Kuni juulikuuni oli Venemaa parafiini ostmine täielikult legaalne. Aga Venemaa parafiin maksis 0,75 eurot kilo, Hiina parafiin üks euro ja Saksa parafiin, mida meie kasutame, 1,3 eurot. Kui meie oleksime ostnud parafiini Venemaalt, me teeksime poolteist miljonit kasumit, nüüd me teeme 50 000. Me otsustasime, et me Venemaa parafiini ei osta ja me ei toeta," ütles Aaltonen.

Baltikumi suurim küünaltootja Hansa Candle on perefirma, mille omanikud on Viljandi ettevõtja, erakonna Isamaa liige Harri Juhani Aaltonen ja tema lapsed.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:38

Margus Pedaste: haridusotsused peavad olema teaduspõhised

11:34

Sandra Mesipuu: me vajame hariduses monokultuuride asemel elurikkust

11:33

Inglise saviauk nihutas tuletegemise alguse märksa varasemaks

11:25

Portugalis toimub suur üldstreik

11:23

Kokk: mahlase jõuluprae valmistamiseks on vaja teada mõnda praktilist nippi

11:22

Lätis mõõdeti 10. detsembri soojarekord

11:21

Kohus mõistis Aivo Petersoni riigireetmises süüdi

11:19

Doktoritöö: Eesti filmitootjad kaasavad publikut alles lõppfaasis

11:18

Blackhawks naasis Bedardi eestvedamisel võiduteele

11:01

Tsihhanovskaja viib Leedu tegevuse tõttu oma büroo Vilniusest Varssavisse

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

10.12

President Karis: ma ei talu enam rumalate poolt esitatud liigseid nõudmisi

10.12

Tallinna uus linnapea maksis hüvitist ka Levandile Uuendatud

10.12

"Pealtnägija": tänavate kokkuostja viis oma ärimudeli uuele tasemele

10.12

Sakus juhtunud rongiõnnetuse tõttu peab Elron sõiduplaani muutma

07:51

Ukraina ründas Mustal merel Vene varilaevastiku tankerit Uuendatud

10.12

Ministeerium kaalub pensionäride ja õpilaste tasuta sõidu kaotamist maakonnaliinidel

08:26

Eesti saab uue väikesaare

10.12

Vene energiahiidude vastased sanktsioonid võivad muuta globaalset naftaturgu

09.12

Eesti suursaadik Kasahstanis astus presidendi visiidi tõttu tagasi

10.12

Valner: Veidemann ei kasutanud võimalust keerulisest olukorrast välja tulla

ilmateade

loe: sport

11:18

Blackhawks naasis Bedardi eestvedamisel võiduteele

10:47

Kindel võit viis tiitlikaitsja Prantsusmaa nelja hulka

10:16

Eesti kurlingunaiskond sai olümpia valikturniiril kuuenda koha

09:45

Rooba ja Kombe klubide duelli võitis KooKoo

loe: kultuur

11:19

Doktoritöö: Eesti filmitootjad kaasavad publikut alles lõppfaasis

10:51

Rakvere Teatris esietendub pingelisi peresuhteid lahkav "Sügissonaat"

10:35

"Plekktrummi" külaline on Juhan Ulfsak

09:41

Rao Heidmetsa "Idüll" pälvis Inglismaa festivalil kaks peapreemiat

loe: eeter

11:23

Kokk: mahlase jõuluprae valmistamiseks on vaja teada mõnda praktilist nippi

09:49

Zooloog: angerja söömine käib tänapäeval selle kala väljasuremise hinnaga

08:16

Sisulooja: sotsiaalmeedia sõltuvuslike võtete ohvrid on ka täiskasvanud

10.12

Mari Jürjens: kuigi tunnen vahel väikese Mari ebakindlust, on mu unistused täitunud

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (11.12.2025 09:00:00)

10.12

Päevakaja (10.12.2025 18:00:00)

10.12

Kutsekool EWERS ja Kuperjanovi pataljon alustasid koostööd droonitehnika väljaõppes

10.12

USA kõrged tollimaksud Hiinale on toonud Viljandi küünlatootjale palju tellimusi

10.12

Riigi ebapiisava rahastuse tõttu võib 2027. aastal ülikooli ukse taha jääda ligi 1000 noort

10.12

Raadiouudised (10.12.2025 15:00:00)

10.12

Isamaa tellitud õigusanalüüsid näitavad, et erakonnale esitatud kahtlustus on alusetu

10.12

Raadiouudised (10.12.2025 12:00:00)

10.12

Põhjamaade liidrid peavad oluliseks suhtlemist nii USA kui Venemaaga

10.12

Uude majja kolinud Viljandi haigla otsib vanale hoonele uut omanikku

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo