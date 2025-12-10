USA tollimaksud Hiinale lükkasid hoo sisse Eesti küünlatootja ärile Amazonis

Kuigi kalli toorme tõttu pole küünalde omahinna ja müügihinna vahe suur, lõpeb aasta väikese kasumiga. Suurimad turud on Rootsi, Soome, Ameerika Ühendiriigid ja Norra. Viis protsenti kaubast realiseeritakse Eestis. Pärast seda, kui president Donald Trump kehtestas Hiinale uued tollimäärad, on Viljandi küünlavabriku toodangu müügimaht USA-s hakanud kasvama.

"President Trump on meie kõige parem müügimees. Meil on kogused kasvanud ja järgmiseks aastaks ennustatakse 20 kuni 25 protsenti kasvu meie USA müügil. Ma juba täna näen, et nemad on laod tühjaks müünud ja nüüd tahaksid kiirendada tarneid, aga kahjuks meie ei suuda. Nii kaua kui Hiinal on kaks korda rohkem tollid kui meil, siis me oleme väga okei," ütles Hansa Candle juhatuse liige Harri Juhani Aaltonen.

Tootmisjuht Taive Toommägi ütleb, et ettevõte töötab praegu täie pingega, sest korraga on käsil laua-, õue- ja teeküünalde valmistamine.

"Meil on vahetused 12-tunnised ja toodame kuni 19. detsembrini, siis me jääme puhkama ja alustame tööd 7. jaanuaril. Ja siis teeme nii palju ette kui jõuame ja vajadus on," sõnas Toommägi.

Küünlatööstuse peamine toore on parafiin. Hansa Candle lõpetas Venemaalt parafiini ostmise juba jaanuaris 2022, kuigi see oli lubatud veel selle aasta juulini. Hansa Candle kaotas küll sadu tuhandeid eurosid, kuid ettevõtte teadlik otsus oli Venemaa sõjamasinat mitte toetada.

"Kuni juulikuuni oli Venemaa parafiini ostmine täielikult legaalne. Aga Venemaa parafiin maksis 0,75 eurot kilo, Hiina parafiin üks euro ja Saksa parafiin, mida meie kasutame, 1,3 eurot. Kui meie oleksime ostnud parafiini Venemaalt, me teeksime poolteist miljonit kasumit, nüüd me teeme 50 000. Me otsustasime, et me Venemaa parafiini ei osta ja me ei toeta," ütles Aaltonen.

Baltikumi suurim küünaltootja Hansa Candle on perefirma, mille omanikud on Viljandi ettevõtja, erakonna Isamaa liige Harri Juhani Aaltonen ja tema lapsed.