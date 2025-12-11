X!

Bulgaaria valitsus astus tagasi

Välismaa
Rosen Željazkov
Rosen Željazkov Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stoyan Nenov
Bulgaaria valitsus eesotsas peaminister Rosen Željazkoviga astus neljapäeval tagasi.

Željazkov teatas neljapäeval, et astub ametist tagasi ning teatas sellest televisioonis edastatud avalduses. Ta esitas oma avalduse vaid mõni minut enne seda, kui parlament pidi hääletama tema umbusaldamise üle, vahendas Reuters. 

 Željazkovi tagasiastumine tuleb riigi jaoks keerulisel ajal, kuna Bulgaaria liitub 1. jaanuaril eurotsooniga. 

"Meie koalitsioon kohtus, arutasime praegust olukorda, meie ees seisvaid väljakutseid ja otsuseid, mida peame vastutustundlikult tegema. Meie soov on olla tasemel, mida ühiskond ootab," teatas Željazkov oma tagasiastumise avalduses. 

Hiljuti puhkesid Bulgaarias valitsusevastased protestid ning kolmapäeval kogunesid taas tuhanded inimesed meelt avaldama. Möödunud nädalal pidi valitsus protestijate surve tõttu võtma tagasi eelarve, mis nägi ette järsku maksutõusu. 

Ka Bulgaaria president Rumen Radev tegi nädala alguses valitsusele üleskutse tagasi astuda. Bulgaarias on juba toimunud seitsmed valimised vähem kui nelja aasta jooksul pärast seda, kui Boiko Borisovi administratsioon laiaulatusliku varastamise vastu alanud protestidega tagandati.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

