E-maksuametis saab vaadata 2026. aasta maamaksu prognoosi

Maamaks on riiklik maks, millega maksustatakse Eestis kogu maa.
Maksu- ja tolliameti (MTA) e-teenuste keskkonnas e-MTA on reedest avatud 2026. aasta maamaksu personaalne prognoosikuva, mis võimaldab tutvuda esialgsete andmete põhjal arvutatud maamaksukohustuse suurusega.

Esialgsetel andmetel tuleb uuel aastal maamaksu tasuda 378 100 inimesel, teatas maksuamet.

Järgmise aasta maamaksu mõjutavad maksumäärad, maksu tõusu piirmäära ja võimalikud maksusoodustused otsustasid kohalikud omavalitsused (KOV) 1. oktoobriks. KOV-ide otsustatud 2026. aasta maamaksu mõjutavad väärtused leiab MTA kodulehelt.

Võrreldes 2025. aastaga on umbes 21 200 uut maaomanikku ja ligi 29 200 sellist maaomanikku, kelle varasem maksukohustus on jäänud alla viie euro ning seetõttu neile maksuteadet varem väljastatud pole.

"Maamaksu prognoosikuva eesmärk on anda inimestele teada, milliseks nende 2026. aasta maamaksukohustus hinnanguliselt kujuneb. Lõpliku maksukohustuse arvutame ja maksuteated väljastame järgmise aasta veebruaris," ütles MTA maamaksu teenusejuht Riita Parksepp.

Maamaksu arvutamise alus on maa väärtus. Maamaksu arvutamiseks korrutatakse maa väärtus maksumääraga. Saadud summale rakendatakse vajadusel maksu tõusu piirmäära ja seejärel lahutatakse maksuvabastused ning -soodustused.

Tuleval aastal on varasemaga võrreldes muutnud see, et suurenes KOV-i otsustuspädevus maamaksu summa kujunemisel.

2026. aasta maamaksu määrade vahemikud, mille seest said KOV-id uued maksumäärad valida, on samad, mis olid ka 2025. aastal.

Maamaksu tõusu piirmäär (nn kaitsemehhanism) on kehtestatud maamaksu järsu tõusu vältimiseks. Uuel aastal on maamaksu tõusu piirmäär KOV-i otsusel 10–100 protsenti ja sõltub igas konkreetses omavalitsuses tehtud otsusest.

Koduomaniku soodustus muutus summapõhiseks. Iga KOV sai otsustada koduomaniku soodustuse kuni 1000 euro ulatuses. Lisaks sellele võisid KOV-id soovi korral täiendavalt kehtestada ka nn pensionäri soodustuse ja nn represseeritu soodustuse. Koduomaniku soodustuse saamiseks ei ole tarvis eraldi taotlust esitada. Võimaliku pensionäri ja/või represseeritu soodustuse saamise tingimused kehtestab KOV ning nende saamiseks on tarvis suhelda KOV-iga.

Riita Parksepp juhib tähelepanu, et 2026. aastal ei suurene katastriüksuse maksuvabastuste ja -soodustusteta maamaks omanikule eelmise aastaga võrreldes rohkem kui 10–100 protsenti. "Kui KOV on aga muutnud midagi soodustustes või kui kodualuse maa maksusoodustuse saamise kõik tingimused uuel aastal enam ei kehti, võib tasumisele kuuluva maksukohustuse suurus muutuda ka rohkem kui KOV-i kehtestatud maamaksu tõusu piirmäär ette näeb," täpsustas MTA teenusejuht Riita Parksepp.

Maamaks on riiklik maks, millega maksustatakse Eestis kogu maa. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

 

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

