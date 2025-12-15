X!

USA politsei kahtlustab, et filmitegija Rob Reiner ja tema naine mõrvati

Rob Reiner
Rob Reiner Autor/allikas: SCANPIX / AP / Lucas Jackson
USA näitleja ja lavastaja ning poliitaktivist Rob Reiner ja tema naine leiti pühapäeval nende Los Angelese kodust surnuna ning politsei uurib juhtunu asjaolusid kui ilmset mõrva, teatasid linnaametnikud.

Kuigi politsei keeldus kahe surnuna leitud inimese isikut avalikustamast, tegid linnapea Karen Bass ja California osariigi kuberner Gavin Newsom avaldused, mis kinnitasid 78-aastase Reineri ja tema 68-aastase naise Michele surma.

"See on meie linna ja riigi jaoks laastav kaotus. Rob Reineri panus kajab läbi kogu Ameerika kultuuri ja ühiskonna ning ta on oma loomingulise töö ning sotsiaalse ja majandusliku õigluse eest võitlemise kaudu parandanud lugematute inimeste elusid," kirjutas linnapea.

Los Angelese politsei (LAPD) asejuht Alan Hamilton ütles pühapäeva õhtul ajakirjanikele, et patrullpolitseinikud leidsid pühapäeva pärastlõunal Reineri elamusse sisenedes sealt kaks surnukeha. Hamiltoni sõnul ootasid LAPD-s röövide ja tapmiste uurimisega tegeleva üksuse detektiivid enne majja sisenemist läbiotsimisluba, et viia läbi põhjalik läbiotsimine ja ruumide uurimine.

LAPD tegi õhtul sotsiaalmeedias avalduse, milles nimetas juhtumit ilmse tapmise uurimiseks, kuigi Hamilton ütles, et politsei ei olnud pühapäeva õhtuks kahtlusalust tuvastanud.

Hamiltoni sõnul avalikustab surma põhjuse Los Angelese maakonna kohtumeditsiini ekspertiisi büroo.

Näitlejana jäi Reiner kõige enam meelde oma rolli eest aastatel 1971-79 CBS-i kanalis jooksnud telesarjas "All in the Family" Mike "Meathead" Stivicina, kes oli peategelase, oma töölisklassi päritolust lähtuvate vaadetega Archie Bunkeri (keda kehastas Carroll O'Connor) väimees ja liberaalne vastand.

Reineril oli hiljem viljakas karjäär Hollywoodis režissöörina, režissöörina populaarsetes filmides nagu "The Princess Bride", "This is Spinal Tap", "When Harry Met Sally...", "Stand by Me", "A Few Good Men", "Misery" ja "The American President".

Mockumentary "This is Spinal Tap" järg ilmus sel aastal.

Tema abikaasa Michele oli kunagi fotograaf, kes jäädvustas Donald Trumpi pildi tema raamatu "Trump: The Art of the Deal" kaanel.

New Yorgis sündinud komöödiakirjaniku ning näitleja Carl Reineri poeg Rob Reiner oli ka tuntud poliitaktivist. 2004. aasta presidendivalimistel toetas ta demokraatide kandidaati John Kerryt ja esines reklaamides, mis olid suunatud ametisoleva presidendi George W. Bushi vastu. Reiner toetas ka demokraatide presidendikandidaate Al Gore'i ja Hillary Clintonit.

Reiner oli esmalt abielus Penny Marshalliga, kes mängis Laverne'i filmis "Laverne & Shirley" ning oli ka produtsent ja režissöör. Hiljem abiellus ta näitleja Michele Singeriga, kellega tal oli kolm last.

Toimetaja: Mait Ots

12:23

Anett: on väga vajalik, et säiliks usk ja lapselik rõõm jõuluvanasse

12:21

Mäe parimate sportlaste valimisest: keeruline on hakata alasid võrdlema

12:20

Raadiouudised (15.12.2025 12:00:00)

12:18

Tallinn plaanib Linnu tee ümberehitust

12:17

Koolijuhid: endiste vene koolide lõpetajatel puudub igasugune eesti keele oskus

12:01

Eurosonicul astuvad tänavu üles Mariin k. ja Pridian

11:51

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

11:51

Eesti keeles ilmus Boriss Akunini romaan "Lego"

11:37

Tsahkna kritiseeris presidendi Ungari-teemalist seisukohta

11:32

Rahvusvahelisel lauatenniseturniiril jäid võidu koju

