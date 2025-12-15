X!

Kultuurikomisjon toetas ERM-i muutmist avalik-õiguslikuks asutuseks

Eesti
Laura Kipper, Sirje Karis ja Liina Kersna kultuurikomisjoni istungil.
Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Kultuurikomisjon otsustas paluda valitsusel töötada välja eelnõu, millega muudetaks Eesti Rahva Muuseum avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Komisjoni juhi Liina Kersna sõnul täidab ERM juba praegu avalik-õigusliku organisatsiooni rolli ning tahab, oskab ja suudab muuseumivaldkonna arengut eest vedada.

Riigikogu kultuurikomisjon arutas esmaspäeval ERM-i juriidilist staatust. Kersna rääkis ERR-ile, et 2025. aastal on läbi viidud muuseumide reform ja 2027. aastaks peaks see lõpule viidama.

"See võiks päädida sellega, et meil on üks rahvusmuuseum, milleks on Eesti Rahva Muuseum. Kultuurikomisjon tegi täna otsuse, et palume valitsusel selleteemaline eelnõu välja töötada ja esitada parlamendile arutamiseks järgmise aasta kevadeks," ütles Kersna.

Ta märkis, et ERM täidab juba praegu avalik-õigusliku organisatsiooni rolli, seistes selle eest, et muuseumivaldkond oleks toetatud ning tahab, oskab ja suudab muuseumivaldkonna arengut eest vedada.

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

"Teiseks, eks need on järgnevate arutelude küsimused, aga tõenäoliselt võiks ERM-i alla koonduda ka kultuuripärandi hoidlate süsteem eri piirkondades," tõi kultuurikomisjoni juht välja ja märkis, et täpsemad arutelud, millised ülesanded ERM-ile rahvusmuuseumina lisanduksid, on veel ees.

Muuseumide kujundamine sihtasutusteks on Kersna sõnul end õigustanud, sest nende juhtimine on paindlikum kui riigiasutuste puhul, kuid nende sihtasutuste seas peaks olema üks muuseum, mis on valdkonna eestvedaja ja juhi rollis.

"Selleks sobib suurepäraselt ERM," kinnitas Kersna. "Lisaks valdkonna eestvedamise ja arendamise ootusele annab avalik-õiguslik formaat ERM-ile ka suurema autonoomsuse teadusasutusena, mis on samuti väga oluline."

ERM-i direktor Laura Kipper ütles, et muuseum tahab võtta vastutuse selle eest, et eesti keel ja kultuur oleksid kaitstud ning evalveeritud teadusasutusena saaksid nad selle nimel töötada.

"Oleme ka maailma suurim soome-ugri kogude hoidja, soome-ugri identiteet ja selle nimel kõnelemine on meile väga südamelähedane," sõnas Kipper.

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Toimetaja: Karin Koppel

15:20

Raadiouudised (15.12.2025 15:00:00)

15:15

15:15

Aasta meesjalgpalluri nominendid on Hein, Käit ja Paskotši

15:05

Jaan Aru: algoritmide okupatsioon toob kaasa lolluse ja ajuvabaduse

15:02

Toorid lubasid loobuda sisepõlemismootoriga uute autode müügikeelust

14:50

Narva United pööras mängu enda kasuks, Ravens ja Qarabag leppisid viiki

14:38

Meelis Oidsalu: Ukraina sõjadokk kinnitab Eesti sõjaliste valikute õigsust

14:28

Jazzkaar 2026 peaesineja on laulja ja produtsent Jordan Rakei

14:24

Aastahitil jätkub hääletamine 20 loo seast

14:07

Nädal piiri taga: Tammearu ja Tammemaa said Jaapanis tähtsa võidu

