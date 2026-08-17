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Kultuurikomisjon otsib ERR-i nõukokku uusi asjatundjatest liikmeid

Eesti
Eesti Rahvusringhääling
Eesti Rahvusringhääling Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu kultuurikomisjon kuulutas esmaspäeval välja avaliku konkursi Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu uute ekspertidest liikmete leidmiseks. Kultuurikomisjoni esimehe Liina Kersna sõnul ei mõjuta vahepealne vähemusvalitsuse teke uute liikmete valimist.

Suve hakul riigikogus vastu võetud seaduse järgi peab rahvusringhäälingu nõukogus olema rohkem asjatundjaid kui riigikogu fraktsioonide esindajaid. Praegu on eksperte nõukogus neli, kuid fraktsioonide esindajaid kuus, mis tähendab, et asjatundjaist liikmeid peab lisanduma kolm ning kultuurikomisjon kuulutas nende leidmiseks välja avaliku konkursi.

Kultuurikomisjoni esimees Liina Kersna ütles ERR-ile, et komisjoni eesmärk on leida nõukokku liikmed, kes saavad võimalikult laialdase toetuse nii kultuurikomisjonis kui ka riigikogu suures saalis. Seega ei muuda vahepealsed arengud ehk vähemusvalitsuse tekkimine tema hinnangul seda protsessi kuidagi.

"Tuletan meelde, et võtsime seaduse vastu ka opositsiooni toega: seda eelnõu toetasid nii Reformierakonna ja Eesti 200 ehk koalitsiooni saadikud, aga ka sotsiaaldemokraatide saadikud. Seetõttu ma ei usu, et vähemusvalitusse kukkumine võiks kuidagi mõjutada asjatundjatest nõukogu liikmete valimist," lausus Kersna.

Ta lisas, et riigikogu üldise praktika kohaselt on ERR-i ekspertidest nõukogu liikmed saanud laiema toetuse kui üksnes koalitsiooni oma, kui üksikud erandid välja arvata.

"Teeme tööd selle nimel, et see nii ka jätkuks," sõnas kultuurikomisjoni esimees.

Asjatundjate lisandumine ERR-i nõukokku peaks suurendama rahvusringhäälingu kõrgeima juhtimisorgani poliitilist sõltumatust.

"Praegu on nõukogus poliitikute ülekaal, mis ei sobi kokku rahvusringhäälingu sõltumatusega," ütles Kersna.

Kultuurikomisjon ootab kandideerima ERR-i tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjaid, kelle teadmised, kogemused, saavutused ja sõltumatu hinnang aitavad kaasa rahvusringhäälingu eesmärkide elluviimisele ning nõukogu ülesannete täitmisele.

Praegu on ERR-i nõukogu valdkonna asjatundjast liikmed Paavo Nõgene, Raul Rebane, Rein Veidemann ja nõukogu esimees Sulev Valner.

Liikmekandidaatidelt võtab komisjon dokumente vastu kuni 7. septembrini.

Riigikogu nimetab nõukogu liikmed ametisse kultuurikomisjoni ettepanekul. Eelnõu arutatakse täiskogus ühel lugemisel, otsusena vastuvõtmiseks on vaja poolthäälteenamust.

Toimetaja: Karin Koppel

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