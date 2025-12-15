Wizzair soovib saada juhtivaks lennufirmaks Tallinnas

Ida- ja Kesk-Euroopa turule keskenduval Wizzairil on 19 riigis 38 baasi ja kokku ligi 200 liini enam kui 50 riigis. Tänavu teenindasid nad 72 miljonit reisijat.

"Me plaanime saada üheks juhtivaks lennufirmaks Tallinnas, Eestis. Me kasvame, me teatame kindlasti veel uutest liinidest, aga tulevikus. Nüüd me teatasime viiest uuest liinist nelja riiki, ootame veel tulevikku. Aga me oleme päris optimistlikud oma plaani suhtes Eestis," ütles Wizzairi kommunikatsioonijuht Gabrielle Imperiale.

"Meie strateegia on selge – oleme keskendunud keskmistele ja lühilendudele, eks näis edaspidi, aga praegu oleme me need fookusse seadnud," lisas ta.