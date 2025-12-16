OTSE kell 15.00: Estonia esialgse hindamise lõpparuande esitlus
Teisipäeval kell 15.00 algaval pressikonverentsil toimub Estonia esialgse hindamise tulemuste ja lõppjärelduste esitlus. Otseülekannet on võimalik jälgida ERR-i portaali vahendusel.
Ülekanne eesti keeles:
Pressikonverentsil esitlevad parvlaeva ESTONIA esialgse hindamise lõpparuannet Eesti Ohutusjuurdluse Keskus (OJK), Rootsi Õnnetusjuhtumite Uurimise Amet (SHK) ja Soome Ohutusjuurdlusamet (OTKES).
Pressikonverentsi esinevad: Märt Ots (OJK juhataja), Tauri Roosipuu (OJK juhtivuurija), Jonas Bäckstrand (SHK juurdluste juhataja), Jörgen Zachau (SHK juhtivuurija), Risto Haimila (erus olev OTKES laevaõnnetuste juhtivuurija). Konverentsi moderaator on Tiina Bieber (OTKES avalike suhete juht).
Pressikonverents toimub inglise keeles, sünkroontõlkega eesti keelde.
Ülekanne inglise keeles:
