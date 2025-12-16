Oleg Ossinovski kavatseb Lätis süüdimõistva kohtuotsuse edasi kaevata

Riia ringkonnakohtu esmaspäevane süüdimõistev otsus oli ootamatu ning Oleg Ossinovski kaebab selle kindlasti edasi, ütles Ossinivski üks kaitsjatest vandeadvokaat Denis Tšasovskih.

"Oleg Ossinovski on talle ette heidetavas teos süütu, mistõttu oli Riia ringkonnakohtu esmaspäevane trahviotsus ootamatu ning me kaebame selle kindlasti edasi," ütles Tšasovskih kirjalikus kommentaaris.

Riia ringkonnakohus tühistas esmaspäeval esimese astme kohtu otsuse ja mõistis Läti Raudtee (LDz) endise tegevjuhi Ugis Magonise ja Eesti ärimehe Oleg Ossinovski altkäemaksu kuriteos süüdi ning karistas Magonist kahe ja poole aasta pikkuse vangistusega ning Ossinovskit 151 700 euro suuruse rahatrahviga.

"Eraldi tuleb rõhutada, et otsus ei ole jõustunud ja nii ei ole ka õiguslikus vaates Oleg Ossinovski jaoks tänase seisuga midagi muutunud," lausus Tšasovskih.

Täpsemaid kommentaare ei ole tema sõnul võimalik anda enne, kui kaitsjad on saanud tutvuda kohtu põhjendustega.

Tšasovskihi sõnul on süüdistust aastate jooksul muudetud kuus korda ning esmalt on vaja täpselt aru saada, millisest versioonist lähtuvalt kohus üldse järeldusele jõudis. "Näiteks viimase meile teadaoleva muudatuse järel ei saaks ega tohiks Läti kohus üldse antud kaasuse osas kohut mõista," lisas Tšasovskih.

Läti ringkonnakohus keelas Ossinovskil ka kolmeaastase osalemise riigi ja omavalitsuste, riigi- ja munitsipaalettevõtete korraldatavates avalikes hangetes mis tahes ametikohal.

Süüdistuse järgi sai Magonis 2015. aasta suvel altkäemaksu, et hõlbustada nelja diiselveduri ostmist Latvijas Dzelzcelsi tütarettevõtte LDz Ritoša Sastava Servissi poolt Ossinovskile kuuluvalt Skinest Raililt.