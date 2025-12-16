X!

Oleg Ossinovski kavatseb Lätis süüdimõistva kohtuotsuse edasi kaevata

Eesti
Oleg Ossinovski.
Oleg Ossinovski. Autor/allikas: Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca
Eesti

Riia ringkonnakohtu esmaspäevane süüdimõistev otsus oli ootamatu ning Oleg Ossinovski kaebab selle kindlasti edasi, ütles Ossinivski üks kaitsjatest vandeadvokaat Denis Tšasovskih.

"Oleg Ossinovski on talle ette heidetavas teos süütu, mistõttu oli Riia ringkonnakohtu esmaspäevane trahviotsus ootamatu ning me kaebame selle kindlasti edasi," ütles Tšasovskih kirjalikus kommentaaris.

Riia ringkonnakohus tühistas esmaspäeval esimese astme kohtu otsuse ja mõistis Läti Raudtee (LDz) endise tegevjuhi Ugis Magonise ja Eesti ärimehe Oleg Ossinovski altkäemaksu kuriteos süüdi ning karistas Magonist kahe ja poole aasta pikkuse vangistusega ning Ossinovskit 151 700 euro suuruse rahatrahviga.

"Eraldi tuleb rõhutada, et otsus ei ole jõustunud ja nii ei ole ka õiguslikus vaates Oleg Ossinovski jaoks tänase seisuga midagi muutunud," lausus Tšasovskih.

Täpsemaid kommentaare ei ole tema sõnul võimalik anda enne, kui kaitsjad on saanud tutvuda kohtu põhjendustega. 

Tšasovskihi sõnul on süüdistust aastate jooksul muudetud kuus korda ning esmalt on vaja täpselt aru saada, millisest versioonist lähtuvalt kohus üldse järeldusele jõudis. "Näiteks viimase meile teadaoleva muudatuse järel ei saaks ega tohiks Läti kohus üldse antud kaasuse osas kohut mõista," lisas Tšasovskih.

Läti ringkonnakohus keelas Ossinovskil ka kolmeaastase osalemise riigi ja omavalitsuste, riigi- ja munitsipaalettevõtete korraldatavates avalikes hangetes mis tahes ametikohal.

Süüdistuse järgi sai Magonis 2015. aasta suvel altkäemaksu, et hõlbustada nelja diiselveduri ostmist Latvijas Dzelzcelsi tütarettevõtte LDz Ritoša Sastava Servissi poolt Ossinovskile kuuluvalt Skinest Raililt.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:47

Harri Tiido: Euroopast koos Ukrainaga Vene vastu, kuid ilma USA-ta

13:47

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

13:44

Terras tegi valitsusele ettepaneku vabastada ametist kantsler Marko Gorban

13:38

Riik plaanib muuta andmejälgija avalike andmekogude jaoks kohustuslikuks

13:33

Trump esitas BBC-le kahjunõude 10 miljardi dollari tasumiseks Uuendatud

13:25

Krasnodaris protestitakse linnaparki sõdurite mälestuskiriku ehitamise vastu

13:24

Kohus mõistis kambrikaaslase tapnud Marek Madisoole 15-aastase vangistuse

13:10

Vormeli MM-sari naaseb 2027. aastast Portugali

12:35

Julgeolekuekspertide hinnangul ei jõutud Berliinis Ukraina rahule lähemale

12:33

Pärnu e-metanoolitehas plaanib tootmist alustada juba 2028. aastal

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15.12

Sõja 1391. päev: Ukraina droonid tabasid Vene allveelaeva Uuendatud

15.12

Teadlane tuvastas e-hääletamise auditeerimissüsteemis mitmeid lünkasid

08:02

Võimupoliitikute kriitika presidendi aadressil üha teravneb

15.12

Koolijuhid: endiste vene koolide lõpetajatel puudub igasugune eesti keele oskus Uuendatud

15.12

Sajandivahetusel sündinud noortel saabub pensioniiga 71-aastaselt

15.12

Doktoritöö: abikaasadel oleks mõistlik valida ühisvara asemel varalahusus

14.12

Soomes elavad venelased nõudsid piiri avamist Venemaaga

12:30

Euroopa liidrid kinnitasid soovi anda Ukrainale julgeolekugarantiid ja majandusabi Uuendatud

08:10

Trump kuulutas fentanüüli massihävitusrelvaks Uuendatud

15.12

Kalm: USA tahab arusaamatutel põhjustel otsustada Vene varade kasutamise üle

ilmateade

loe: sport

13:47

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

13:10

Vormeli MM-sari naaseb 2027. aastast Portugali

12:31

EJL-i jalgpallihall saab 12 aasta järel uue kunstmurukatte

12:04

Botswana olümpiavõitja kaalub tulevikus kodakondsuse vahetamist

loe: kultuur

10:32

Tuleva aasta augustis esineb Tallinnas OMD

10:23

Juhan Ulfsak: igasugune mäss on ka mäss iseenda vastu

09:41

Scorpions esineb tuleval suvel taas Tallinnas

09:21

Dokfilm "Kaarel Kurismaa. Ajatuse piirid" võitis auhinna Praha Silver Screen filmifestivalil

loe: eeter

11:44

ESTCube-3 kuupsatellit võiks jõuda orbiidile 2029. aastal

15.12

Tekstiilikunstnik Elna Kaasik: kangasteljed viivad mu mõttelisse vaikusesse

15.12

Jaan Aru: algoritmide okupatsioon toob kaasa lolluse ja ajuvabaduse

15.12

Aastahitil jätkub hääletamine 20 loo seast

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (16.12.2025 12:00:00)

10:30

Euroopa liidrid: Ukrainat peaksid toetama rahvusvahelised jõud vabatahtlikkuse alusel

09:45

Tartu plaanib rattateede põhivõrgustiku rajamises pausi

09:30

Raadiouudised (16.12.2025 09:00:00)

15.12

Päevakaja (15.12.2025 18:00:00)

15.12

Narva linnapeaks valiti Katri Raik

15.12

Teadlane tuvastas lünki e-hääletamise auditeerimissüsteemis

15.12

Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid Vene varilaevastiku toetajatele

15.12

Sajandivahetusel sündinud noortel saabub pensioniiga 71-aastaselt

15.12

Raadiouudised (15.12.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo