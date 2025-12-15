X!

Läti kohus mõistis Oleg Ossinovski altkäemaksu andmises süüdi

Oleg Ossinovski
Riia ringkonnakohus tühistas esmaspäeval esimese astme kohtu otsuse ja mõistis Läti Raudtee (LDz) endise tegevjuhi Ugis Magonise ja Eesti ärimehe Oleg Ossinovski altkäemaksu kuriteos süüdi ning karistas Magonist kahe ja poole aasta pikkuse vangistusega ning Ossinovskit 151 700 euro suuruse rahatrahviga, teatas kohus LETA-le.

Ringkonnakohus tühistas Vidzeme ringkonnakohtu 21. jaanuari 2021. aasta õigeksmõistva otsuse kahe süüdistatava suhtes, nõustudes, et prokuratuuri apellatsioonkaebus oli põhjendatud ja et Magonise poolt Ossinovskilt vastu võetud raha kujutas endast altkäemaksu.

Riia ringkonnakohus mõistis Magonisele kahe ja poole aasta pikkuse vangistuse ning Ossinovskile rahatrahvi, arvestades, et Magonise ja Osinovski õigust kriminaalmenetluse lõpetamisele mõistliku aja jooksul oli rikutud. Kohus määras ka osa Magonise varast konfiskeerimise, arestides sõiduauto Mercedes Benz, üle 800 000 euro sularaha ja kolm käekella.

Kohus keelas Ossinovskil ka kolmeaastase osalemise riigi ja omavalitsuste, riigi- ja munitsipaalettevõtete korraldatavates avalikes hangetes mis tahes ametikohal.

Kohus määras ka altkäemaksu summaks olnud 499 500 euro konfiskeerimisele.

Riia ringkonnakohtu täielik otsus on veel avaldamata, kuid pärast selle avaldamist saab selle edasi kaevata ülemkohtusse.

Süüdistuse järgi sai Magonis 2015. aasta suvel altkäemaksu, et hõlbustada nelja diiselveduri ostmist Latvijas Dzelzcelsi tütarettevõtte LDz Ritoša Sastava Servissi poolt Ossinovskile kuuluvalt Skinest Raililt.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

