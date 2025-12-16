Vene naftahinnad kukkusid viimaste aastate madalaimale tasemele

Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et Moskva-vastased sanktsioonid avaldavad mõju ja Venemaa naftahinnad langesid madalaimale tasemele pärast Ukraina sõja puhkemist.

Läänemerelt, Mustalt merelt ja Kaug-Ida Kozmino sadamast tarnitava Vene toornafta hinnad langesid umbes 40 dollarini barrelist.

USA kehtestas oktoobri lõpus sanktsioonid kahe suurima Vene naftafirma vastu. Bloombergi andmetel on Vene nafta kauplemishind viimase kolme kuu jooksul langenud ligi 28 protsenti. Samal ajal on ka rahvusvaheline naftaturg surve all ning Brenti hind on langenud mitu kuud järjest.

Nafta- ja gaasitulud on olnud aga Kremli jaoks kõige olulisem rahaallikas, moodustades umbes kolmandiku föderaaleelarve tuludest. Samas on EL Vene nafta impordi peaaegu täielikult peatanud ning plaanib selle 2027. aasta lõpuks täielikult lõpetada.

Seetõttu suunas Venemaa tarned ümber Hiinasse ja Indiasse. Donald Trump on aga kehtestanud Indiale Vene nafta ostmise eest 25-protsendilised lisatollid. EL-i ja USA sanktsioonide tõttu suurenes Vene nafta allahindlus veelgi, samal ajal kahjustab tugevnev rubla kohalike energiahiiglaste äritegevust.